Nidwalden: Kinderimpfung ab 5 Jahren ab 12. Januar möglich

Nidwalden Impfung ab fünf Jahren ab 12. Januar – Anmeldung ab sofort möglich Kinder zwischen fünf und elf Jahren können im Kanton Nidwalden ab dem 12. Januar gegen das Coronavirus geimpft werden. 28.12.2021, 09.16 Uhr

Das Nidwaldner Gesundheits- und Sozialamt geht gemäss Mitteilung davon aus, dass mit Impfungen für Kinder ab fünf Jahren am 12. Januar begonnen werden kann. Ab dann erhalten Kinder zwischen fünf und elf Jahren den Kinder-Impfstoff von Pfizer/Biontech gegen Covid-19 in Kinderarztpraxen oder bei der Impfstelle im alten Zeughaus in Oberdorf. In beiden Fällen werden sie durch Kinderärztinnen und -ärzte verabreicht. Die Dosierung ist dabei niedriger als beim Impfstoff für Personen ab 12 Jahren.

Eine vorgängige Online-Anmeldung unter nw.impfung-covid.ch ist zwingend und ab sofort möglich. In einer ersten Phase wird ausschliesslich am Mittwochnachmittag geimpft. Je nach Nachfrage würde ein Ausbau des Angebots geprüft, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kinder müssen beim Impftermin zwingend von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Mitgebracht werden müssen ein amtlicher Ausweis – sowohl vom Kind als auch von der Begleitperson – und die Krankenkassenkarte. (sok)