Nidwalden Jetzt naht die Rettung für morsche Bänkli Der Verein Nidwaldner Wanderwege spricht 25'000 Franken für die Instandhaltung von Bänkli. Matthias Piazza 11.04.2021, 09.50 Uhr

Morsche Bänklis sollen wieder auf Vordermann gebracht werden. Archivbild: Nidwaldner Zeitung

Die Idee war schon länger geboren, nun hat der Verein Nidwaldner Wanderwege grünes Licht dafür gegeben. 390 Mitglieder des Vereins Nidwaldner Wanderwege, die coronabedingt über den Postweg an der Generalversammlung teilnahmen, genehmigten einstimmig den Antrag über 25'000 Franken. Damit will sich der Verein finanziell an der Erneuerung morscher Bänklis entlang des 631 Kilometer langen Nidwaldner Wanderwegnetzes beteiligen. «Viele Bänkli sind in einem schlechten Zustand. Mit unserem Beitrag wollen wir dies ändern», begründet Vereinspräsident Hans Graber diese «Spende». Sechs der elf Nidwaldner Gemeinden hätten sich auf das Angebot hin gemeldet. Nachdem nun das Geld gesprochen ist, will der Vorstand an einer Klausurtagung die Details der Umsetzung festlegen.

10'000 Franken Zustupf von der Albert-Koechlin-Stiftung

Wie gerufen kam darum im Dezember des vergangenen Jahres der mit 10'000 Franken dotierte Anerkennungspreis der Albert-Koechlin-Stiftung, den jeder der fünf Innerschweizer Wanderweg-Vereine erhielt. Dies, weil sie ein flächendeckendes, attraktives, naturbelassenes und sicheres Wanderwegnetz fördern, begründete die Stiftung. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden des jeweiligen Kantons kontrollieren die fünf Vereine mit insgesamt über 5900 Aktivmitgliedern jede Wanderroute regelmässig und halten die Signalisation in Schwung.

2020 war ein Wanderboom-Jahr

In seinem Jahresbericht 2020 sprach Hans Graber von einem regelrechten Wanderboom, weil die Leute statt ins Ausland zu reisen, in der Heimat wanderten. Auch gesperrte Seestrände hätten zusätzliche Menschen auf die Nidwaldner Wanderwege gebracht. Er hoffe, dass der Wanderboom auch nach Corona anhalte. Der Verein habe in den vergangenen Jahren einen Mitgliederzuwachs verzeichnen können, erwähnt Hans Graber stolz. Unter den mittlerweile 1050 Mitgliedern seien mit Joe Christen, Alfred Bossard und Othmar Filliger auch drei Nidwaldner Regierungsräte.

In der Wandersaison 2020, die coronabedingt erst am 6. Juni startete, hätten von den 73 geplanten Wanderungen 46 mit total 486 Teilnehmern durchgeführt werden können. Dieses Jahr seien 63 Wanderungen im Angebot: 25 Eintages-, 4 Zweitages- und 9 Themenwanderungen sowie 25 Schneeschuhtouren.



Für zwei weitere Jahre wurden Ruedi Eigensatz als Chef Wandern, Roland Weber als Kassier, Dominic Starkl als Chef PR/Marketing und Renate Lagger als Aktuarin bestätigt. Zuhanden der GV 2020, welche im vergangenen Jahr ausfiel und gleichzeitig mit der GV 2021 durchgeführt wurde, wurden Präsident Hans Graber, der technische Leiter Ruedi Günter und der Chef Freiwilligenarbeit Mark Langenegger rückwirkend für die Amtsdauer 2020 bis 2022 in ihrem Amt bestätigt.

Auch sämtliche weitere Traktanden beider Generalversammlungen wurden ohne Gegenstimme angenommen, so auch die Rechnungen und die Budgets. Zahlen wollte Hans Graber auf Anfrage keine nennen. «Wir sind finanziell gut unterwegs.»