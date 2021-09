Nidwalden Jetzt spricht Wut-Wirt über Hass-Video gegen Alain Berset: «Ich bin ungefährlich» Ein Selfie-Video, auf dem ein Nidwaldner Wirt gegen Alain Berset hetzt, alarmierte das Fedpol. Der Wirt sagt jetzt, er habe das Video selbst nie online gestellt. Er sei auch kein Risiko für andere Personen. Anian Heierli, Martin Uebelhart und Christian Glaus 13.09.2021, 18.43 Uhr

Das Selfie-Video ging viral: Darauf zu sehen ist ein Wirt* aus Nidwalden, der über die Ausweitung der Zertifikatspflicht auf Restaurantbetriebe schimpft. Der Wirt redet sich in Rage und hetzt gegen Gesundheitsminister Alain Berset. Dieser sei ein Volksverräter und gehöre vor ein Kriegsgericht. Er sagt: «Jetzt wird nicht mehr politisch geredet, jetzt reicht es, komm ja nie in die Innerschweiz.» Es sei mittlerweile sehr, sehr gefährlich für Berset, dieser solle sich vorsehen vor Angriffen von Dritten.

Das Clublokal soll ad interim weitergeführt werden, bis ein neuer Pächter gefunden ist. Bild: CH Media (13. September 2021)

Auch medial wurde das Wut-Video schweizweit aufgegriffen. Die «Nidwaldner Zeitung» konnte nun mit dem Mann sprechen: Dieser sagt, er habe das Video zwar selbst aufgenommen, aber nie veröffentlicht. «Ich habe den Film nicht online gestellt», sagt er. «Ich habe diesen an zwei Freunde auf Whatsapp geschickt.» Einer von beiden hätte das Video dann ohne sein Wissen und ohne sein Einverständnis weiterverbreitet. Aus dem Gespräch geht hervor, dass er dies bedauert. Er betont: «Ich habe Berset auch nicht gedroht, dass er wegen mir persönlich aufpassen muss. Ich bin nicht gefährlich.» Zu diesem Schluss sei wohl auch das Bundesamt für Polizei (Fedpol) gelangt. «Das Fedpol hat mich einvernommen, aber noch am selben Tag wieder gehen lassen», sagt er. Und:

«Hätten sie mich als Risiko eingestuft, wäre ich sicher nicht auf freiem Fuss.»

Tatsächlich wirkt der Mann nicht zornig wie auf dem Video, sondern gelassen und gefasst. Weshalb hat er sich dann so wütend gefilmt? «Ich verstehe nicht, weshalb wir Wirte kontrollieren müssen, ob ein Gast ein Covid-Zertifikat hat oder nicht. Ich will niemanden diskriminieren», sagt er. Gleichzeitig würden Parlamentarier in Bundesbern aber kein Zertifikat brauchen, weil die gesetzliche Grundlage fehle. Dafür habe er kein Verständnis.

Die «Nidwaldner Zeitung» hat auch mit jener Person gesprochen, die das Video auf Facebook veröffentlicht hat. Diese Person hat den Clip nicht vom Wirt, sondern zugeschickt bekommen. Sie wusste nicht, wer der Wirt auf dem Video ist. Ja nicht einmal, in welchem Kanton er arbeitet.

Pachtvertrag wurde in gegenseitigem Einverständnis beendet

Konsequenzen hat die ganze Geschichte dennoch. Der Wirt arbeitet nicht mehr im Lokal des SC Buochs. «Wir haben meinen Pachtvertrag in gegenseitigem Einverständnis aufgelöst», sagt er. Er habe deswegen nie gegen den SC Buochs rechtlich vorgehen wollen. Medial sei das falsch verbreitet worden. Das bestätigt auch der Sportverein: «Schon vor dem Wochenende sind wir zusammengesessen und haben übereinstimmend vereinbart, dass wir den Vertrag beenden», sagt Co-Präsident Daniel Gasser. Aktuell ist das Lokal geschlossen. Doch bereits am Donnerstag soll es voraussichtlich wieder aufgehen und ad interim geführt werden, bis ein neuer Pächter gefunden ist.

Der SC Buochs distanziert sich in einer Mitteilung deutlich vom Video: «Unsere Vereinsvision und Philosophie sieht vor, dass wir aktiv gegen negative Tendenzen wie zum Beispiel Gewalt, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, Bewegungsarmut, Drogenmissbrauch und Isolation vorgehen.» Und weiter: «Dies erwarten wir von unseren Mitgliedern, aber auch unseren Partnern und Personen, welche in direktem Kontakt zu uns stehen und mit denen wir zusammenarbeiten.»

Laut Auskunft der Kantonspolizei Nidwalden ist das Bundesamt für Polizei (Fedpol) in diesem Fall zuständig. Zu Einzelfällen nimmt diese Behörde keine Stellung. Fedpol-Mediensprecherin Berina Repesa sagt allgemein, das Fedpol habe in Fällen von Bedrohungen gegen Schutzpersonen insbesondere im Internet unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Zu den Schutzpersonen gehörten Magistratspersonen wie etwa Bundesräte, Parlamentarier oder exponierte Bundesangestellte. Entsprechende Meldungen würden geprüft und je nach Einschätzung könnten die Massnahmen stark variieren. «Das kann von einer allgemeinen Sicherheitsberatung bis hin zu Personenschutz gehen», so Repesa.

Fedpol setzt auf sogenannte Gefährderansprachen

Mögliche Straftatbestände im Zusammenhang mit Kommentaren oder Videos im Netz sind Beschimpfung, Verleumdung, Drohung, Aufruf zu Gewalt, Todesdrohung oder Nötigung. Je nach Fall greife man auf unterschiedliche Massnahmen zurück. Das Fedpol könne einem Urheber einen Grenzziehungsbrief schreiben, in dem ihm mitgeteilt werde, dass er sich an der Schwelle zu einer Straftat befinde. Weiter würden auch am Wohnort der Personen Gefährderansprachen durchgeführt. «Mit diesen Massnahmen haben wir positive Erfahrungen gemacht», sagt Berina Repesa. Man hole die Droher damit aus der digitalen Anonymität in die reale Welt zurück.

Wenn in besonders gravierenden Fällen ein Strafverfahren eröffnet wird, müssten diese Personen auch damit rechnen, für eine Befragung vorübergehend festgehalten oder allenfalls gar in Untersuchungshaft gesetzt zu werden.

*Name der Redaktion bekannt