Swiss Cup: Skitourenrennen auf der Klewenalp

Nidwalden Skitourenrennen: Jung und Alt messen sich auf der Klewenalp Am Swiss Cup nehmen am kommenden Samstag Skitourenläuferinnen und -läufer aus der ganzen Schweiz teil. 09.02.2022, 16.03 Uhr

Der SAC-Swiss-Cup lockt Fahrerinnen und Fahrer von weit her nach Beckenried – sogar aus dem Ausland. Bild: PD

Immer mehr Menschen packt das Verlangen, sich an der frischen Luft frei bewegen zu können und dabei die Faszination der Alpenwelt zu entdecken. Am kommenden Samstag können sich begeisterte Skitourenfahrerinnen und -fahrer bei einem Wettkampf messen: 100 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz nehmen am Skitourenrennen auf der Klewenalp teil. Dieses wird im Rahmen vom Swiss Cup des Schweizer Alpen-Clubs SAC durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.