Stanser Künstler kreiert Einladungskarte für Vereidigungsfeier

Nidwalden Junger Künstler lässt Tradition und Moderne ineinander verschmelzen Die Einladungskarte für die Vereidigung der neuen Gardisten in Rom hat der Stanser Künstler Raphael von Matt gestaltet. Die Kombination von Tradition und Moderne ist ihm dabei im doppelten Sinne gelungen. Beat Christen Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Das vom jungen Stanser Künstler Raphael von Matt realisierte Bild für die Einladungskarte zur Vereidigungsfeier in Rom. Bild: PD

Dynamisch kommt der Gardist auf den Betrachter zu und hält dabei die Fahne fest in seinen beiden Händen. Zusammen mit dem Ornament im Hintergrund bildet die Figur eine Einheit. Auf eindrückliche Art ist es dem 24-jährigen Stanser Künstler Raphael von Matt gelungen, starre Formen aufzubrechen und dabei Freiheiten zu entdecken, die man so bei der Päpstlichen Schweizergarde nicht auf Anhieb findet. «Bei der Arbeit beschäftigte ich mich intensiv mit den Fragen, was ist da und wo kann ich Neues einbringen», erzählt der Student der Kunstvermittlung an der Universität Bern. «Die Farben der Medici prägen die Uniform der Gardisten und kamen mir beim Prozess entgegen.» Gleich zu Beginn trug Raphael von Matt die gelbe Farbe auf die Leinwand auf. Mit den restlichen beiden Farben Rot und Blau der Familie Medici nahm der Gardist Schritt für Schritt Gestalt an. Dass sich dabei ein junger Künstler wie Raphael von Matt bei einer solchen Auftragsgestaltung in erster Linie der herkömmlichen Malerei und erst in einem weiteren Schritt der Computertechnik bediente, mag auf den ersten Blick überraschen. «Erst mit dem Pinsel kommt die präzise Malerei gerade bei der Rüstung des Gardisten zum Vorschein», so der Künstler und begründet dies damit, «dass sich schon früher ein guter Künstler beim Malen einer Ritterrüstung Lorbeeren ernten konnte.» Entsprechend detailgetreu ist der Brustpanzer ausgearbeitet, den sich der Gardist angezogen hat.

Etwas Neues für den Künstler

Beim Hintergrund hat sich Raphael von Matt bei der Ornamentik des sogenannten Julius-Banners bedient. Dieses Banner aus dem Jahre 1512 ist ein Geschenk des damaligen Papstes Julius II. della Rovere an den Stand Nidwalden und gilt heute als die erste Fahne des Kantons. «Ich liebe Ornamente», sagt der Künstler und verrät, dass er bei seiner Recherche im Internet für die Gestaltung der Einladungskarte sehr schnell auf das Julius-Banner gestossen sei. «Umso grösser war dann die Freude bei mir, als ich auf der von José de Nève für die Ex-Gardisten der Innerschweiz entworfenen Fahne dieses Ornament wieder entdeckte.» Für die Bearbeitung dieses Bildteiles bediente sich der Künstler jetzt der digitalen Bildbearbeitung und setzte so die Verschmelzung von Tradition und Moderne in Gang. «Diese Auseinandersetzung war etwas Neues für mich. Arbeite ich doch vorwiegend mit den klassischen Malutensilien Leinwand, Pinsel und Farben.»

Für Raphael von Matt tritt erst mit dem Arbeiten mit Pinseln die präzise Malerei zu Tage. Bild Beat Christen. Bild: Beat Christen (Stans, 12. April 2022)

Entstanden ist ein Werk, das in seiner Gesamtheit überzeugt: Mit den erdigen Farben des Julius-Banners und als Kontrast dazu die farbige Uniform des Gardisten. Und zu guter Letzt funktioniert das von Raphael von Matt geschaffene Bild auch noch in den unterschiedlichsten Formaten. Von einer aufregenden Arbeit spricht Raphael von Matt jetzt, wo die offizielle Einladungskarte für die Vereidigung der neuen Gardisten im Vatikan fertig gedruckt und mit den päpstlichen Insignien nach Nidwalden ausgeliefert worden sind. «Die Anfrage für die Schaffung von diesem nicht alltäglichen Werk hat mich auf jeden Fall gefreut.»

