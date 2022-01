Nidwalden Jungunternehmer-Verein Novum hat neuen Vorstand An der Generalversammlung konnte der Verein Novum auf ein abwechslungsreiches Jahr zurückblicken. Im Zentrum standen Neuwahlen und ein pandemiegeprägtes Vereinsjahr. 27.01.2022, 17.48 Uhr

Reto Blättler begrüsste zum letzten Mal als Präsident die Mitglieder vom Nidwaldner Jungunternehmer-Verein Novum zur 34. ordentlichen Generalversammlung. Nachdem die GV 2021 in schriftlicher Form durchgeführt werden musste, konnte die diesjährige unter Einhaltung der Coronavorschriften in physischer Form abgehalten werden.

Reto Blättler (rechts) übergibt das Präsidentenamt an Manuel Bircher. Bild: PD / Melinda Blättler

Sieben Mitglieder haben den Verein verlassen. Dabei ist es üblich, dass die Austretenden an der Versammlung eine Abschiedsrede halten. Ivan Zumbühl, Roland Enzler und Toni Zimmermann haben die Alterslimite für die Mitgliedschaft erreicht, wobei Ivan und Toni ihre Abschiedsworte in Reimform präsentierten und Roland mit einem Rückblick auf seine Erlebnisse während der Novum-Reisen und Ski-Weekends für Gelächter im vollen Saal sorgte. Die anwesenden Mitglieder haben alle Austretenden mit einem grossen Applaus für ihre langjährigen Verdienste bei Novum und für ihr Engagement an der «Iheimisch» verdankt. Mit Christoph Richard, Sandro Koller, Michael Achermann, Silvan Niederberger und Toni Röthlin konnten fünf neue Mitglieder aufgenommen werden, die bereit sind, sich für die Jungunternehmer in Nidwalden einzusetzen.

Corona prägte auch das Vereinsjahr 2021

Der Zweijahresrückblick in Form eines Videos zeigte, dass die Amtszeit von Reto Blättler durch die Pandemie geprägt war. Er ergänzte: «Die letzten beiden Jahre sind in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung gewesen. Es war nur schon ein Erfolg, wenn wir gemeinsam in einem Restaurant etwas essen konnten. So haben sich die Prioritäten geändert. Trotzdem konnten einige Anlässe durchgeführt werden, dank dem Improvisationstalent von Manuel Bircher als Clubmeister.» Bircher konnte die Anlässe kurzfristig an die geltenden Regeln anpassen, sodass das Ziel von Novum – den Austausch unter den Jungunternehmern Nidwalden – auch in diesen schwierigen Monaten erreicht werden konnte.

Mit der GV 2022 endete auch die Amtszeit von Reto Blättler als Präsident und von Fabian Odermatt als Kassier. Neu in den Vorstand wurden Beat Niederberger und Toni Odermatt gewählt. Zum neuen Präsidenten wurde Manuel Bircher unter grossem Applaus bestimmt, der dann sogleich die abtretenden Vorstandsmitglieder verdankte. Alex Lussi folgt als Revisor auf Andy Barmettler. (pd/lur)