Nidwalden lässt Luzern Zivilstandsamt beaufsichtigen

Zivilgesetzbuch Kanton Luzern soll künftig das Nidwaldner Zivilstandsamt beaufsichtigen Der Landrat hat einer Gesetzesanpassung zugestimmt, damit mit Luzern eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen werden kann. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.10.2022, 10.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Nidwaldner Landrat tagt im Landratssaal. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 26. Oktober 2022)

Laut dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch muss jeder Kanton eine Aufsicht über sein Zivilstandsamt ausüben. Im Kanton Nidwalden wird diese Aufgabe bis anhin durch den Leiter des Zivilstands- und Bürgerrechtsdienstes in einem Zehn-Prozent-Pensum wahrgenommen. Weil dieser bald pensioniert wird und die Aufsicht ein grosses Spezialwissen erfordert, hat sich der Nidwaldner Regierungsrat für eine Neuausrichtung entschieden und dem Landrat vorgeschlagen, die Aufgaben der Aufsichtsbehörde an den Kanton Luzern zu delegieren, so, wie dies beispielsweise die Kantone Obwalden und Uri bereits getan haben.

Damit der Kanton Nidwalden mit dem Kanton Luzern eine entsprechende Vereinbarung abschliessen kann, braucht es eine Teilrevision des kantonalen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch. In der Vernehmlassung ist das Vorhaben durchgehend auf Zustimmung gestossen. Der Landrat stimmte dieser Teilrevision diskussionslos zu und verzichtet auch auf eine zweite Lesung des Gesetzes. So kann die Aufsicht bereits per 1. Januar 2023 an den Kanton Luzern delegiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen