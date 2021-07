Nidwalden Kindeswohl soll durch Gesetzesrevision verbessert werden Familien werden finanziell entlastet, vereinfachte Arbeitsabläufe bringen mehr Effizienz: Die gesetzlichen Bestimmungen zur KESB sollen revidiert werden und damit auch den Kindesschutz verbessern. Philipp Unterschütz 01.07.2021, 16.45 Uhr

«Eines der wichtigsten Anliegen ist es, das Kindeswohl zu verbessern. Die Zuständigkeiten werden neu geregelt und die Arbeitsabläufe vereinfacht, damit die Effizienz steigt», so erklärt die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in einfachen Worten den zentralen Inhalt der geplanten Revision der gesetzlichen Bestimmungen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) in Nidwalden.

Die gesetzlichen Grundlagen der KESB Nidwalden werden revidiert. Bild: Nidwaldnerzeitung

Die KESB wurde vor achteinhalb Jahren geschaffen, als das kantonale Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) auf Januar 2013 in den Bereichen Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht angepasst wurde. Nach der jahrelangen Erfahrung mit der Behörde ist die Regierung zum Schluss gekommen, dass massgebliche Gesetzesbestimmungen heute eine schlanke Organisation erschweren. Die KESB hat ihre Arbeitsabläufe zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben standardisiert und laufend auf Wirksamkeit und Praxistauglichkeit optimiert. Mit der vorliegenden Gesetzesrevision soll nun eine zweckdienliche Organisation der KESB sichergestellt werden.

Mehr Kompetenz für Verfahrensleitung

Eine der wichtigsten Anpassungen ist die Stärkung der Verfahrensleitung. Sie wird in gewissen Bereichen des Kindes- und Erwachsenenschutzes ausgeweitet, um die Effizienz in Verfahrensabläufen zu steigern. «Bisher mussten Verfügungen und Entscheide jeglicher Art über den Tisch der Präsidentin der KESB laufen, neu liegt diese Kompetenz bei den zuständigen Verfahrensleitenden», erklärt Michèle Blöchliger. Im Bericht zur Gesetzesrevision heisst es, die Entscheidungskompetenz werde dort angesiedelt, wo aufgrund der geleisteten Vorarbeit wie Kontakte mit den betroffenen Personen oder Abklärung von verfügbaren Angeboten das nötige Wissen im konkreten Fall bereits vorhanden sei. «Hierdurch können Doppelspurigkeiten vermieden und Ressourcen schonend eingesetzt werden.»

Wenn dadurch die Abläufe effizienter und einfacher werden, sei das zum Vorteil von allen Involvierten, so Michèle Blöchliger. Die Fallbearbeitung werde durch die Vereinfachung noch besser. «Einfach gesagt: Wenn die Entscheidungskompetenz bei der einen Person bleibt, die das Verfahren leitet, muss man nicht alles zweimal erklären.»

Kanton übernimmt neu Kosten

Im Hinblick auf das Kindeswohl ist eine andere Neuerung wichtig. Der Kanton übernimmt die amtlichen Kosten und die Beistandsentschädigung inklusive Spesen. Der Bericht zur Revision erklärt den Zusammenhang mit der Wichtigkeit der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Eltern/Familie und der KESB/Fachpersonen: «In der Praxis wird diese durch die möglichen finanziellen Folgen des Einschreitens der KESB und der angeordneten Massnahmen erschwert. Oder ein bestehender Konflikt zwischen den Eltern wird durch die finanziellen Folgen verstärkt.» Es gebe also Situationen, wo zu Konflikten bei den Eltern auch noch die Frage nach der Kostentragung komme. Im Extremfall kann dies also dazu führen, dass an sich einvernehmliche Lösungen wegen der Kostenfrage scheitern.

Die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger. Bild: PD

«Es sollen die bestmöglichen Massnahmen für die Kinder ergriffen werden. Wenn wir die Kostenfrage wegnehmen, hilft das sehr», erklärt Michèle Blöchliger. Familien werden im Zusammenhang mit dem Kindesschutz also finanziell entlastet, um so zum Schutz des Kindeswohls beizutragen. In den Jahren 2015 bis 2019 betrugen für alle Fälle der KESB die fakturierten amtlichen Kosten jährlich durchschnittlich rund 44'000 Franken und die Bestandsentschädigungen rund 53'000 Franken. Von diesen knapp 100'000 Franken stand jeweils rund ein Drittel im Zusammenhang mit dem Kindesschutz, für den Kanton würden also Einnahmen von höchstens etwas über 30'000 Franken wegfallen.

Revision geniesst breite Unterstützung

In der externen Vernehmlassung zeigte sich, dass die Teilrevision begrüsst wird. Die Verbesserung der Organisation der KESB oder die Stärkung der Verfahrensleitung sind gänzlich unbestritten. Nur bei der Änderung, dass der Kanton neu die amtlichen Kosten im Bereich des Kindesschutzes trägt und auf den finanziellen Rückgriff auf das Kind beziehungsweise die Eltern grundsätzlich verzichtet wird, gab es vereinzelt andere Meinungen. Danach seien für alle Amtshandlungen amtliche Kosten zu erheben und es bestehe kein Grund, davon abzuweichen.

Der Regierungsrat hat den Gesetzesentwurf nun zuhanden des Landrates verabschiedet. Dieser wird sich im Herbst 2021 mit der Revision befassen. «Ich erwarte eigentlich eine breite Akzeptanz der Vorlage im Parlament, darauf deutet ja auch das Resultat der Vernehmlassung hin. Die Landrätinnen und Landräte werden die organisatorischen Verbesserungen sehen und dass wir das Kindeswohl mit dem Gesetz stärken», ist Michèle Blöchliger überzeugt. Die Inkraftsetzung der neuen Gesetzesbestimmungen ist für den 1. Februar 2022 vorgesehen.