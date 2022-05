Nidwalden Knappes Bauland behindert sozialen Wohnungsbau Das Nidwaldner Wohnraumförderungsgesetz ist seit fünf Jahren in Kraft. Bewirkt hat es bisher kaum etwas. Philipp Unterschütz 11.05.2022, 19.18 Uhr

Im August 2017 trat in Nidwalden das Wohnraumförderungsgesetz in Kraft. Dieses hatte der Kanton schaffen müssen, weil die Stimmberechtigten im September 2014 dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative «für bezahlbares Wohnen in Nidwalden» zugestimmt hatten. Landrat Niklaus Reinhard (FDP, Hergiswil) wollte nun mit einer Einfachen Anfrage wissen, ob das Gesetz überhaupt greife. Die FDP habe schon früher unter dem Titel «Wohnraum statt Paragrafen» darauf hingewiesen, dass es ausser Gewissensberuhigung über lange Jahre keine Wirkung erzielen werde.

In seiner Antwort hielt Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger fest, dass die Regierung die Entwicklung intensiv verfolge, insbesondere was die für den Wohnungsbau zuständigen Gemeinden machten.

«Bis zum heutigen Zeitpunkt sind bei der Volkswirtschaftsdirektion, welche bei der Erarbeitung des Wohnraumförderungsgesetzes federführend gewesen ist, aus Beckenried, Ennetbürgen, Ennetmoos und Wolfenschiessen Anfragen eingegangen. Zu konkreten Umsetzungen ist es bislang aber nicht gekommen», sagte Filliger. Als Grund führte er unter anderem an, dass verfügbares Bauland in Nidwalden sehr knapp und gesucht sei. «Dies macht es auch für Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus schwierig, an geeignete Grundstücke zu kommen.»

Der Regierungsrat sei überzeugt, dass der Kanton sich zur Förderung von preisgünstigem Wohnbau auf die Gestaltung von günstigen Rahmenbedingungen und auf das Schaffen von Anreizen beschränken sollte und dass das Thema weiterhin in der Verantwortlichkeit der Gemeinden bleiben solle. Filliger wies zudem darauf hin, dass es sich um Kann- und nicht um Mussbestimmungen handle. «Wenn ein Bedarf da und Bauland verfügbar ist, so kann – nicht muss – in den nächsten Jahren zusätzlicher preisgünstiger Wohnraum entstehen, auch unter Anwendung des Wohnraumförderungsgesetzes.»