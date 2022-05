Nidwalden Nidwaldner Amtsleiterin für Mobilität zur Kreiselfrage: «Es gibt kritische Knoten, die mittelfristig die Kapazitätsgrenze erreichen könnten» Im Kanton Luzern gibt es Pläne, bestehende Kreisel in Kreuzungen mit Ampeln umzuwandeln – etwa in Sursee und im Krienser Mattenhof. In Nidwalden sind solche Umbauten nicht vorgesehen, trotzdem braucht es bei einigen Kreiseln allenfalls Anpassungen, wie Stephanie von Samson, Leiterin Amt für Mobilität, erklärt. Interview: Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Stephanie von Samson, Leiterin Amt für Mobilität Kanton Nidwalden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Juli 2021)

Nidwalden ist zu einem Kreisel-Kanton geworden. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Kreuzungen zu Kreiseln umgebaut. Die jüngsten Beispiele sind der Kreisel Schürmatt in Stansstad bei der Einmündung der Bürgenstockstrasse in die Stanserstrasse oder jener bei der Fadenbrücke in Buochs oder bei der Abzweigung nach Büren in Oberdorf. Laut Stephanie von Samson fällt die Bilanz positiv aus. Drei andere Kreisel könnten mittelfristig an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen.

Wie steht der Kanton Nidwalden zu den Kreiseln?

Stephanie von Samson: Kreisel sind eine sehr effiziente und benutzerfreundliche Knotenform bei mittlerem Verkehrsaufkommen. Insbesondere im ländlichen Raum haben sie sich bewährt. Bei hohen Verkehrsaufkommen in Kombination mit hohen Fussgängerfrequenzen sackt die Kapazität rasch ab und es kann zu Verkehrszusammenbrüchen kommen. Die Fahrströme blockieren sich gegenseitig.

Der Kreisel bei der Autobahneinfahrt Stans Nord in Stans beim Länderpark. Bild: Matthias Piazza (Stans, 12. Mai 2022) Der Kreisel Kreuzstrasse. Bild: Matthias Piazza (Stans, 12. Mai 2022) Der Kreisel beim Länderpark, Abzweigung Stansstaderstrasse. Bild: Matthias Piazza (Stans, 12. Mai 2022)

Im Kanton Nidwalden bewegt sich das Verkehrsaufkommen meist eher im mittleren Bereich, bei welchem die Kreisel genügend Kapazitäten aufweisen. Es gibt jedoch kritische Knoten, die mittelfristig die Kapazitätsgrenze erreichen könnten. Es sind dies die beiden Autobahnknoten Stans Nord beim Burger King und Stans Süd bei der Kreuzstrasse sowie der Kreisel beim Länderpark in Stans. Der Kanton beobachtet auch zusammen mit dem Bundesamt für Strassen die Verkehrsentwicklung und die Kapazitätsreserven dieser Knoten, um rechtzeitig entsprechende Massnahmen ergreifen zu können. Das müssen nicht unbedingt Ampeln sein. Man könnte den Kreisel ausbauen, in dem man beispielsweise Bypässe, also Umfahrungen, baut oder die Verkehrsführung ändert wie beim Kreisel Kreuzstrasse. Dort hat sich der Verkehr seit dieser Massnahme verflüssigt, wie ein Monitoring ergeben hat. Unter Beobachtung stehen selbstverständlich auch alle anderen Kreisel im Kanton mit einem mittleren Verkehrsaufkommen.

Was sagen Sie zum Argument, dass sich mit Lichtsignalen der Verkehr besser steuern lässt, auch im Interesse des öffentlichen Verkehrs?

Es ist korrekt, dass sich der Verkehr mit Lichtsignalen bis zu einem gewissen Grad steuern lässt, sofern das ganze Strassensystem über mehrere Knoten miteinbezogen wird und eine aktive (smarte) Verkehrslenkung erfolgt. Dies ist vor allem in Städten zielführend. Hingegen können Verkehrsströme im Kreisel nicht beeinflusst werden. Eine Steuerung eines einzelnen Knotens, der zwischen Kreiseln eingebettet ist, führt nicht zu einer besseren Verkehrslenkung. Je nach vorhandenen Platzverhältnissen kann der ÖV beispielsweise durch separate Busspuren mit Vortritt gegenüber dem übrigen Verkehr bevorzugt werden. In Nidwalden drängt sich aktuell keine Rückkehr zu Lichtsignalen auf.

Wie fällt die Bilanz «Ihrer» Kreisel aus? Insbesondere der neueren Schürmatt, Fadenbrücke, Büren?

Wie gesagt, sind Kreisel in Nidwalden eine Knotenform, die sich bewährt. Die neuen Kreisel Schürmatt in Stansstad, Knoten Fadenbrücke in Buochs und Knoten Büren in Oberdorf erfüllen die Funktion zu unserer Zufriedenheit. Bei geringen und mittleren Verkehrsaufkommen kann der Verkehr über Kreisel für die Fahrzeuglenkenden in aller Regel flüssiger und dadurch effizienter abgewickelt werden als mit einer Lichtsignalanlage.

Der Kreisel Schürmatt (Bürgenstockstrasse/Stanserstrasse). Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 12. Mai 2022) Der Kreisel Fadenbrücke. Bild: Matthias Piazza (Buochs, 12. Mai 2022) Der Kreisel Büren. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 12. Mai 2022)

