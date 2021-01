Nidwalden Kreuzstrasse für Sicherheitszentrum geeignet – aber kaum für zentrale Verwaltung Die Regierung schickt die Berichte zur künftige Gestaltung des Areals Kreuzstrasse in die parlamentarische Vernehmlassung. Philipp Unterschütz 29.01.2021, 09.04 Uhr

Auf dem Areal Kreuzstrasse in Stans soll ein zeitgemässes kantonales Sicherheitskompetenzzentrum entstehen. Heute befinden sich dort die Kantonspolizei, das Gefängnis, das Amt für Justiz, die Staatsanwaltschaft, das Verkehrssicherheitszentrum und das Strasseninspektorat. Viele Gebäude sind alt, sollten saniert werden und erschweren die Abläufe. Der Landrat beauftragte die Regierung zu prüfen, ob neben den bisherigen Nutzern weitere Organisationen aus dem Sicherheitsbereich wie Feuerwehr und Rettung sowie zusätzliche kantonale Verwaltungseinheiten und die Gerichte für die Ansiedelung auf dem Areal in Betracht gezogen werden können.

Die Berichte zur Gestaltung des Areals Kreuzstrasse gehen in die parlamentarische Vernehmlassung. Bild: Nidwaldner Zeitung

Die Testplanung unter der Federführung der Justiz- und Sicherheitsdirektion zeigt, dass auf der rund 33'000 Quadratmeter grossen Liegenschaft, die dem Kanton gehört, die Anforderungen an ein künftiges Sicherheitskompetenzzentrum mitsamt der erweiterten Nutzung grundsätzlich abgedeckt werden können, schreibt die Regierung nun in einer Mittteilung. Strategischen Landreserven sind aber nicht möglich und Entwicklungsmöglichkeiten für die Blaulichtorganisationen sind reduziert.

Kreuzstrasse nicht geeignet für zentrale Verwaltung

Wie die Regierung weiter schreibt, habe sie den Synthesebericht zur Testplanung sowie die Schlussfolgerungen dazu zuhanden der parlamentarischen Vernehmlassung verabschiedet. Für ein Sicherheitskompetenzzentrum würden sich grosse Synergien in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur, Logistik, Personal und Besucherströme für die Nutzer, insbesondere die Blaulichtorganisationen, ergeben.

Hingegen betrachtet die Regierung eine zentrale Verwaltung an der Kreuzstrasse kritisch. Begründet wird das mit dem Raumprogramm, dem Grenzen gesetzt seien und insbesondere mit der Lage. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Parkierung vor Ort seien ungeeignet für einen grösseren Mitarbeitenden- und Publikumsverkehr. «Zusätzlich gilt es den Aspekt einer bürgernahen Verwaltung mit einem kundenfreundlichen Zugang zu berücksichtigen, der heute mit den mehrheitlich gut erschlossenen Standorten in Stans gegeben ist», hält die Regierung fest.

Selbst wenn gewisse Synergien unbestritten sind, kann der Bericht auch der Ansiedlung der Gerichte an der Kreuzstrasse wenig Positives abgewinnen. Grundprinzipien wie die Gewaltentrennung oder Unabhängigkeit können leiden. Als prüfenswert erachtet der Regierungsrat auch die Frage, ob Teile des Verkehrssicherheitszentrums wie Prüfhalle und Teststrecke ausgelagert werden könnten. «Diese beanspruchen grosse Flächen, die teils in Konflikt mit Interessen der Blaulichtorganisationen stehen», hält Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser fest.

Nun braucht es eine konkrete Bestellung

Die zentralen Fragestellungen sollen nun aufgrund der Erkenntnisse aus der Testplanung politisch diskutiert werden. Im Mittelpunkt stehe die Frage nach den Nutzern des Sicherheitszentrums, schreibt die Regierung. Welche Dienste sollen integriert werden, wo und wie kann das Zusammenwirken gegenüber der heutigen Situation verbessert werden? Ferner müsse geklärt werden, ob weitere Verwaltungseinheiten angesiedelt und ob Freiflächen geschaffen werden sollten.

Mit diesen Fragen werden sich nun die beiden landrätlichen Fachkommissionen SJS (Staatspolitik, Justiz und Sicherheit) und BUL (Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt) vertieft auseinandersetzen. Gleichzeitig werden die Unterlagen allen Landräten zugestellt, um eine fundierte Diskussion in den Fraktionen zu ermöglichen. Der Regierungsrat möchte die Ergebnisse der parlamentarischen Vernehmlassung an seiner Klausur im kommenden Juni behandeln und in die weitere Planung einbeziehen. Anschliessend wird er dem Landrat einen Antrag zum konkreten «Bestellzettel » für die künftige Nutzung des Areals Kreuzstrasse stellen.