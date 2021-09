14 Millionen für den ÖV in Nidwalden

Nidwalden Landrat bewilligt 14 Millionen für den regionalen öffentlichen Verkehr Der Rahmenkredit für 2022 und 2023 wurde einstimmig genehmigt. Es gibt bessere Busverbindungen nach Uri, eine zusätzliche S-Bahn-Verbindung nach Luzern und eine Anbindung ans Nachtbusnetz. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 01.09.2021, 16.15 Uhr

Eine Komposition der Zentralbahn im Bahnhof Stansstad.





Bild: Boris Bürgisser (Stansstad, 13. November 2020)

Für den Erhalt und Ausbau des ÖV-Angebots für die kommenden zwei Jahre beantragte der Regierungsrat dem Landrat einen Rahmenkredit von 14 Millionen Franken.

Die Vorlage zum Rahmenkredit habe zwei Zielsetzungen, sagte Baudirektor Josef Niederberger am Mittwoch im Landrat. Sie lege die Verkehrslinien fest und stelle die finanziellen Mittel für die Bestellung des Angebots. Der Zweijahres-Rhythmus habe sich bewährt.

«Der öffentliche Verkehr hat sich in den vergangenen Jahren im Grundsatz positiv entwickelt», hielt Niederberger fest. Mit einem moderaten Ausbau des ÖV-Angebots seien die Frequenzen von 2016 bis 2019 um 8,4 Prozent bei der Bahn und 12,8 Prozent bei den Bussen gesteigert. Auch die Seilbahnen und der Schiffsverkehr hätten zulegen können. In den vergangenen beiden Jahren seien die Zahlen aufgrund der Covid-19-Pandemie stark zurückgegangen. «Der Regierungsrat setzt weiterhin auf den öffentlichen Verkehr und glaubt, dass sich die Frequenzen wieder normalisieren werden», betonte der Baudirektor.

Öffentlicher Verkehr wird punktuell ausgebaut

Für die Jahre 2022 und 2023 soll das ÖV-Angebot punktuell ausgebaut werden. Unter anderem gehören dazu eine S-Bahn Stans–Luzern zur nachmittäglichen Stosszeit, die Einführung eines Nachtangebots am Wochenende von Luzern nach Nidwalden und ein Ausbau des Winkelriedbusses Stans–Altdorf. Bei Letzterem ergäben sich mit der Verdoppelung der Kurspaare auf acht pro Tag gute Anschlüsse zum neuen Kantonsbahnhof Uri und somit auch Richtung Tessin. Zwischen Stans und Sarnen soll es bei der Busverbindung einen durchgehenden Stundentakt geben. Hingegen wird die Buslinie auf den Mutterschwandenberg am Wochenende aufgrund zu tiefer Passagierzahlen eingestellt. Bei der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli soll die letzte Fahrt am Abend nur noch auf Voranmeldung stattfinden. Voraussetzung für die geplanten Angebotserweiterungen sei die finanzielle Beteiligung des Bundes, so Niederberger. Diese machten 55 Prozent aus.

In den vergangenen Fahrplanperioden seien die Abgeltungen des Kantons stets rückläufig gewesen. Aufgrund der Pandemie könnten die angestrebten Zahlen in den beiden vergangenen Jahren allerdings nicht erreicht werden. Der aktuelle Rahmenkredit sei mit 14 Millionen Franken etwas höher als der vorangegangene mit 12,75 Millionen. Das habe seinen Grund in den punktuellen Angebotsausbauten und geringeren Erträgen wegen Covid-19.

Sämtliche Fraktionen befürworteten die Vorlage

René Wallimann (Mitte, Dallenwil) sagte namens der Kommission Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL), das ÖV-Angebot im Kanton sei zweckmässig. Die Anpassungen in den vergangenen Jahren hätten jeweils schnell Wirkung gezeigt. Der Rahmenkredit 2020/2021 werde nicht eingehalten werden können. «Da wird wohl der Regierungsrat wieder auf uns zukommen», sagte Wallimann.

Der Nidwaldner Landrat tagt im Theatersaal des Kollegiums St.Fidels in Stans. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 1. September 2021)

Wie die BUL befürwortete auch die Finanzkommission (Fiko) den Rahmenkredit einstimmig. Sprecher Norbert Rohrer (Mitte, Stansstad) hielt fest, die Fiko habe die Angebotsveränderungen und deren finanzielle Auswirkungen geprüft.

Sämtliche Fraktionen stellten sich hinter den Antrag der Regierung. Die Mitte befürworte die Angebotserweiterungen, sagte Rohrer. Besonders hob er den Anschluss von Beckenried und Emmetten an den Winkelriedbus sowie die Nachtbusverbindungen hervor.

SVP hat Nachtbuslinien kritisch hinterfragt – sich aber für ein Ja entschieden

Einstimmigkeit habe es auch bei der FDP gegeben, sagte Iren Odermatt (Dallenwil). Wie alle im Saal habe sie sich Gedanken gemacht, was gegen die tiefere Ertragslage wegen der Coronapandemie für die Zukunft erfolgversprechend sein könnte. Ihr Vorschlag: Die Zentralbahn solle einen Wettbewerb für «träfe» Sprüche machen. Mit ihrem Reim würde sie aber wohl eher keine Tageskarte gewinnen, einen Versuch sei es gleichwohl wert: «Impfen – und wieder unbeschwerter aus dem Zugfenster winken.»

Die SVP habe die Vorlage ausführlich diskutiert, sagte Urs Amstad (Beckenried). Die Nachtbuslinien habe man dabei kritisch hinterfragt. Nach längerer Diskussion habe man sich zur Zustimmung durchgerungen. «Auch weil das Gesamtpaket stimmt», betonte er. Positiv wertete auch er die bessere Busanbindung von Nidwalden an den Kantonsbahnhof Altdorf. Sein Vorstoss dazu im vergangenen Jahr habe offenbar Wirkung gezeigt.

Thomas Wallimann (Grüne, Ennetmoos) sagte, seine Fraktion begrüsse die Entwicklung des Angebots. Das Schlüsselwort im ÖV sei heute «Anschlüsse». Man sei glücklich über die positiven Signale und auch über den Optimismus im Bericht der Regierung. Trotz der derzeitigen Umstände, die die Nutzung des Autos gefördert habe, gehe man davon aus, dass man wieder in eine Phase komme, in der man die Herausforderungen des Verkehrs nur meistern könne, wenn man diese Anschlussproblematik angehe.

Der Landrat genehmigte den Rahmenkredit einstimmig.