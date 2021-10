Landrat revidiert Gerichtsgesetz und Kesb-Bestimmungen

Nidwalden Landrat revidiert Gerichtsgesetz und das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch Die beiden Gesetzesrevisionen wurden vom Landrat ohne Gegenstimmen in zweiter Lesung beschlossen. Philipp Unterschütz 27.10.2021, 09.10 Uhr

Der Nidwaldner Landrat tagt im Loppersaal Hergiswil. BIld: Philipp Unterschütz (Hergiswil, 7. Oktober 2021)

Es gab nichts zu diskutieren und es waren auch keine schriftlichen Anträge eingegangen. Die beiden Gesetzesrevision waren schon in der ersten Lesung unbestritten und wurden am Mittwoch in der zweiten Lesung ohne Gegenstimmen durchgewinkt.

Im kantonalen Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ist auch die Organisation der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) definiert. Mit der Gesetzesrevision wird auf Vorschlag der Regierung eine zweckdienliche Organisation der Kesb sichergestellt und das Kindeswohl verbessert. Angepasst werden die Bestimmungen über die Organisation der Kesb, die Einzelzuständigkeit des Präsidiums bei gewissen Geschäften des Kindes- und Erwachsenenschutzes, die Kostentragung im Kindes- und Erwachsenenschutz, die ambulanten Massnahmen sowie Nachbetreuung und die Bestimmungen über die Informationspflicht der Kesb gegenüber der Wohnsitzgemeinde.

Im Gesetz festhalten, was schon lange praktiziert wird

Bei der Teilrevision des Gerichtsgesetzes ging es darum, das Gesetz der Praxis anzupassen. Das geltende kantonale Gesetz über die Gerichte und die Justizbehörden schreibt vor, dass Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber bei der Instruktion der Fälle und der Entscheidfindung mitwirken. Sie haben beratende Stimme. In der Praxis treffen und verfassen die Gerichtspräsidien und die Einzelgerichte in Nidwalden aber in vielen Fällen Entscheide, ohne eine Gerichtsschreiberin oder einen Gerichtsschreiber beizuziehen.

Diese Praxis wird nun auch im Gesetz entsprechend festgehalten. Im Gesetz wird deshalb nun explizit geschrieben, dass die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber auf Verlangen des Präsidiums oder der Prozessleitung bei der Instruktion der Fälle und bei der Entscheidfindung mitwirken.