Nidwalden Landrat sagt Nein zu einem SVP-Postulat Die Forderung nach einer Überprüfung des integrativen Schulsystems werde bereits in den Jahreszielen des Regierungsrats erfüllt. Martin Uebelhart 09.02.2022, 18.06 Uhr

Der Landrat hat mit 38 zu 16 Stimmen ein Postulat der SVP-Landräte Christoph Keller (Hergiswil) und Urs Amstad (Beckenried) abgelehnt. Der Vorstoss verlangte, das 2010 eingeführte integrative Schulsystem zu überprüfen sowie aufzuzeigen, wie man die im Volksschulgesetz vorgesehenen Klein- und Förderklassen zur individuellen Betreuung ausserhalb der Regelklassen wieder besser verankern und für die Gemeindeschulen attraktiver ausgestalten könne.

Christoph Keller hielt am Mittwoch fest, er habe selten so viele und fast nur positive Reaktionen erhalten. Er zitierte aus verschiedenen Medienberichten, um zu unterstrichen, dass das integrative Schulsystem die Lehrkräfte an die Grenzen und die Volksschule in Gefahr bringe. Und das nicht nur in Nidwalden. Die Überprüfung solle in Nidwalden und in der ganzen Deutschschweiz gemacht werden.

Norbert Rohrer (Mitte, Stansstad) sagte als Präsident der Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV), dass seit 2010 Schulkinder mit besonderen Bedürfnissen in Regelklassen unterrichtet würden. Dazu gehörten etwa Lernschwäche, auffälliges Verhalten, Behinderungen, Erlernen von Deutsch als Zweitsprache, aber auch ausgeprägte Begabungen. Eine Fokus-Evaluation der Bildungsdirektion aus dem Jahr 2015 werde von den Postulanten in Zweifel gezogen. Es sei Ziel des Vorstosses, das System objektiv zu untersuchen und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Diese Aussage werde von den Gegnern des Postulats angezweifelt. Darüber habe sich in der Kommission eine heftige Diskussion entfacht. Es sei darauf hingewiesen worden, dass eine Optimierung des integrativen Schulsystems in den Jahreszielen 2022 der Bildungsdirektion enthalten und ein Postulat überflüssig sei. Nicht die Integration an sich sei das Problem, sondern die Rahmenbedingungen, die kontinuierlich verschlechtert worden seien.

Optimierungen stehen im Vordergrund

Klaus Waser (FDP, Buochs) kündigte die einstimmige Ablehnung des Postulats seitens seiner Fraktion an. «Wir sind auch dafür, dass man das Schulsystem überprüft.» Man sei aber klar für eine Optimierung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, denn die seien auch vorhanden. «Integration ja, aber nicht um jeden Preis», konstatierte er.

Das Postulat habe auch in ihrer Fraktion zu reden gegeben, sagte Karin Costanzo (Mitte, Hergiswil). Man habe nichts gegen eine Überprüfung. Nur soll so hingeschaut werden, dass das aktuelle Schulsystem optimiert werden könne und somit die nächste Generation gut auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet werde. Die Mitte werde das Postulat grossmehrheitlich ablehnen.

Eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen ortete auch Susi Ettlin (SP, Stans). Dadurch könnten in Nidwalden dringend benötigte Fachkräfte für die zusätzliche Betreuung von Schülerinnen und Schülern nicht gefunden werden. Wenn die Fachkräfte wählen könnten, wo sie arbeiteten, scheine Nidwalden nicht die Traumdestination zu sein. Die Grüne/SP-Fraktion lehne das Postulat ab. Es sei unnötig und verschliesse Ressourcen.

Am richtigen Ort hinschauen und Lösungen finden

Bildungsdirektor Res Schmid warb für eine Annahme des Vorstosses. Das Gesetz bestimme, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen, soweit das möglich sei, mit entsprechenden Schulungsformen der Regelklasse gefördert werden. Das beziehe sich in erster Linie auf die Kinder, betreffe aber auch die Lehrpersonen und die Zielerreichung bei der Regelklasse. Es gehe nicht um die Abschaffung des integrativen Schulsystems oder die Wiedereinführung der sogenannten Kleinklassen, sondern darum, zu prüfen, wo man optimieren könne.

Franziska Rüttimann (Mitte, Buochs) lehnte das Postulat ab. Der Vorstoss basiere nicht auf Fakten. Die Problematik sei bekannt. Man solle am richtigen Ort hinschauen und gemeinsam Lösungen suchen. Eine gute Bildungspolitik solle vor allem den Kindern dienen, sie fordern und fördern und sie dürfe nicht zum Spielball parteipolitischer Interessen werden.