Nidwalden Landrat stellt Fragen zur Integrationspauschale für Flüchtlinge In einer Interpellation möchte der Ennetmooser SVP-Landrat Markus Walker Details zur Verwendung und der Wirkung der Integrationspauschale für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erhalten.

Vor dem Jahr 2019 habe der Bund 80 Millionen Franken jährlich in die Integration der Personen aus dem Asylbereich investiert, schreibt Walker in seinem Vorstoss. Aufgrund von parlamentarischen Vorstössen im eidgenössischen Parlament und der Erkenntnis, dass die Bundesmittel nicht ausreichten, hätten Bund und Kantone 2018 eine gemeinsame Vision mit dem Titel «Integrationsagenda Schweiz» ins Leben gerufen. Unter anderem wurde die Integrationspauschale für jede vorläufig aufgenommene Person und jeden anerkannten Flüchtling von 6000 auf 18’000 Franken erhöht. Jährlich würden nun mehr als 210 Millionen Franken in diesem Bereich aufgewendet.

Mit der Integrationsagenda habe der Bund für die Kantone Wirkungsziele definiert. Sie enthalten etwa Vorgaben zur sprachlichen und beruflichen Integration oder zur Vertrautheit mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten und Kontakten zur Bevölkerung.

Zudem sollten durch die Erhöhung der Integrationspauschale nicht nur die Kantone und Gemeinden, sondern auch der Bund langfristig weniger für die Sozialhilfe zahlen müssen, so Walker weiter. Die Berechnungen beruhten auf der Annahme, dass rund 70 Prozent der betroffenen Personen im erwerbsfähigen Alter das Potenzial hätten, sich nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig für sich und ihre Familien selbst aufzukommen.

«Auslegeordnung ist legitim»

Die Erhöhung der Pauschale bedeute für den Kanton Nidwalden umfassende Anpassungen und Erweiterungen in der Betreuung der Flüchtlinge und der vorläufig aufgenommenen Personen. «Es gab noch nie Informationen über den aktuellen Stand der Wirkung der Massnahmen», sagt Markus Walker auf Anfrage. «Es geht um viel Geld und da ist es legitim, dass man nach zweieinhalb Jahren einmal eine Auslegeordnung macht», ist er überzeugt.

In seinem Fragekatalog möchte Walker unter anderem wissen, wie der Kanton Nidwalden die Pauschale bisher im Detail verwendet hat und ob der Kanton individuelle Leistungs- und Wirkungsziele neben denjenigen kenne, die der Bund vorgegeben hat. Weiter fragt er danach, wie der Kanton sicherstelle, dass die angestrebten Ziele erreicht würden und wie und von wem entschieden werde, welche Massnahmen für die zu integrierenden Personen angewendet würden und wie der Erfolg gemessen werde.

Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt?

Zudem erkundigt er sich, ob eine zentrale Integrationsklasse dabei helfen könnte, dass Kinder noch früher und schneller Deutsch lernten. Auch das Verhältnis zwischen Sozialhilfequote und Erwerbsquote bei den Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen interessiert den Ennetmooser Parlamentarier. Gedanken macht er sich auch darüber, was sich an der Wohnsituation dieser Personen in Nidwalden ändert. «Wenn viel mehr Geld zur Verfügung steht, stellt sich die Frage, ob allenfalls der Kanton auf dem Wohnungsmarkt in Konkurrenz zu Familien stehen könnte, die auch auf günstigen Wohnraum angewiesen sind», sagt er im Gespräch. Letztlich will Walker auch wissen, wie der Kanton mit jenen Personen umgehe, die sich der Integration verweigerten und sich nicht an Vereinbarungen hielten.