Landratspräsident Bosshard: «Die Diskussionen waren fair und gut»

Nidwalden Landratspräsident Stefan Bosshard: «Die Diskussionen waren fair und gut» Am 15. Juni leitet Stefan Bosshard seine letzte Landratssitzung. Der Oberdorfer hört nach acht Jahren im Parlament auf. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Sein Präsidialjahr sei zweigeteilt gewesen, sagt der Oberdorfer FDP-Vertreter Stefan Bosshard rückblickend. Während die erste Hälfte noch stark unter dem Einfluss der Coronapandemie gestanden habe, hätten in der zweiten Hälfte wieder mehr Veranstaltungen stattgefunden, an denen er den Landrat und den Kanton habe vertreten dürfen, hält Bosshard fest. Das gehe von der Generalversammlung der Spitex oder einer Alpgenossenschaft bis zu den Feiern für die Olympiamedaillen von Marco Odermatt und Nina Christen. «Es wird sehr geschätzt, wenn der Landratspräsident einer Einladung folgt», berichtet er von seinen Erfahrungen. Man könne dabei auch Anlässe von Vereinen besuchen, die man vielleicht nicht so kennt.

Stefan Bosshard auf dem Dach des Sitzes der Nidwaldner Sachversicherung (NSV), bei der er als Geschäftsführer tätig ist. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 30. Mai 2022)

Die wichtigste Aufgabe des Landratspräsidenten ist die Leitung der Sitzungen des Kantonsparlaments. «Die Diskussionen waren fair und gut», windet Stefan Bosshard seinen Kolleginnen und Kollegen im Rat ein Kränzchen. «Faire Diskussionen waren eines meiner Ziele, als ich das Amt vor einem Jahr angetreten habe.» Hätte er gemerkt, dass man auf die Leute zielt und nicht auf das Thema, hätte er sich erlaubt, einzugreifen. «Das musste ich nie machen.»

Andere Stimmung und Diskussionskultur

Die Aufgabe des Präsidenten sei es, die Sitzung zu leiten – und nicht zu politisieren. «Das ist mit nicht immer leichtgefallen», räumt er ein. Mitunter habe es ihn in den Fingern gejuckt, noch ein Argument einzubringen, das vielleicht zur Entscheidung hätte beitragen können.

Gefreut hat sich Stefan Bosshard darüber, dass der Landrat für die beiden letzten Sitzungen unter seiner Leitung in den Landratssaal zurückkehrt. «Es herrscht eine ganz andere Stimmung und Diskussionskultur», sagt er. Man sitze eng zusammen, müsse nicht nach vorne gehen, um zu sprechen. Die Stimmungen, die bei Voten entstehen könnten, seien viel besser spürbar. «Der Kollegisaal hatte immerhin noch einen gewissen Charme», findet Bosshard. Und wenn man nur den Aspekt der Sitzungsführung anschaue, habe der Kollegisaal gar Vorteile. Man habe alle gut im Blick gehabt. «Mehrzweckhallen wie der Loppersaal in Hergiswil oder ganz zu Beginn der Pandemie die Turmatthalle in Stans haben hingegen einfach nicht die Ausstrahlung eines historischen Saals.»

Mit der letzten Sitzung der Legislatur endet nicht nur das Amtsjahr als Präsident, Stefan Bosshard verabschiedet sich nach acht Jahren aus dem Landrat. «Dass ich nicht mehr antrete, war Teil der Vereinbarung mit dem Verwaltungsrat der Nidwaldner Sachversicherung, als ich mich um die Stelle des Geschäftsführers beworben habe», sagt er. Der Landrat habe die Oberaufsicht über die NSV als öffentlich-rechtliche Einrichtung. Es sei zwar nicht von Gesetzes wegen ausgeschlossen, dem Landrat anzugehören und die NSV zu leiten. Mit seinem Ausscheiden aus dem Landrat könne aber erst gar nicht der Anschein entstehen, dass die Unabhängigkeit verletzt werden könnte. Er höre mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf, das Politisieren bereite ihm extrem Spass. Und auch wenn jetzt ab Juli wieder etwas mehr Platz in seiner Agenda sei, «kann ich mir schon vorstellen, dass ich es vermissen werde.» Als er seinerzeit als Oberdorfer Gemeinderat aufgehört habe, sei es so gewesen.

Nicht von Eigeninteressen leiten lassen

Dem Parlament gibt er mit in die Zukunft, dass es sich immer wieder bewusst mache, welche Aufgabe es habe. «Die Landrätinnen und Landräte sind die Legislative.» In den vergangenen zwei, drei Jahren habe er den Eindruck gewonnen, dass es mitunter vorgekommen sei, dass sich das Parlament ein wenig in die Aufgaben der Regierung einmische. Besonders sichtbar sei das seiner Meinung nach bei der Kreuzstrasse gewesen. Die Regierung sei dem Landrat mit gutem Willen entgegengekommen, habe die Mitwirkung in Arbeitsgruppen ermöglicht. Irgendwann müsse sich die Regierung auf ein Konzept einigen und dann sei es am Landrat, am Ende über einen entsprechenden Kredit zu befinden.

Wichtig ist Stefan Bosshard auch, dass sich die Mitglieder des Landrats nicht von Eigeninteressen leiten lassen. «Sie sollen sich im Sinne des Gemeinwohls einsetzen – natürlich mit der politischen Färbung, die sie haben und den entsprechenden Wertvorstellungen.»

Für seine letzte Sitzung hofft er, dass das Projekt der Modernisierung des Landratssaals einen Schritt weiterkomme und es bald mehr Platz für Besucher und die Medien gebe. Auch eine Abstimmungsanlage sei wichtig. Das reine Zählen ginge auch ohne, meint er. «Doch mit einer elektronischen Anlage könnten die interessierten Bürgerinnen und Bürger nachschauen, wie die Leute, die sie gewählt haben, abstimmen.»

Zur Person Stefan Bosshard (50) wohnt in Oberdorf, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er hat Wirtschaft studiert und sich auf das Finanz- und Rechnungswesen konzentriert. Nach einem Unternehmen für Wirtschaftsprüfung arbeitete er lange bei der Rosen Group in Stans und ist seit gut einem Jahr Geschäftsführer der Nidwaldner Sachversicherung. Privat findet man ihn vor allem draussen in der Natur: Auf Wanderwegen oder Langlaufloipen, auf Biketrails oder Skipisten oder einfach mal mit einem Hörbuch im Liegestuhl auf der Terrasse.

