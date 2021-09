Uri, Nid- und Obwalden für Aufnahme von Flüchtlingen vorbereitet

Zentralschweiz Uri, Nid- und Obwalden wären für Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen vorbereitet Nach der Machtergreifung der Taliban sind viele Afghanen auf der Flucht. Doch mit einer Flüchtlingswelle wie 2015 wird vorerst nicht gerechnet. Christian Tschümperlin 15.09.2021, 05.00 Uhr

Afghanistan sorgte in den vergangenen Wochen weltweit für Schlagzeilen. Nach der Machtergreifung der Taliban versuchen Berichten zufolge viele Menschen, das Land zu verlassen. Muss die Schweiz erneut mit einer Flüchtlingswelle rechnen? Im Herbst 2015 machten sich Hunderttausende von Flüchtlingen und Migranten auf dem Landweg auf nach Westeuropa. Der Bürgerkrieg in Syrien war einer der Hauptgründe für die Flucht vieler Menschen.

Diesmal sind von der Fluchtbewegung betroffen in erster Linie die Nachbarstaaten Pakistan und Iran, wie eine Nachfrage beim Staatssekretariat für Migration (SEM) zeigt. «Die grosse Mehrheit der Geflohenen dürfte vorläufig dort bleiben. Eine Weiterwanderung nach Europa dauert im Normalfall Monate», schreibt das SEM. Eine grosse Migrationswelle von Personen, die Afghanistan in den letzten Wochen verlassen haben und es in den nächsten Wochen und Monaten noch versuchen werden, in Richtung Europa sei für 2021 sehr wenig wahrscheinlich. «Die Zunahme der Asylgesuche afghanischer Staatsangehöriger, die in der Schweiz aktuell festzustellen ist, ist primär auf die Weiterwanderung von Personen zurückzuführen, die sich schon länger in Griechenland oder auf dem Balkan aufgehalten haben.»

Nidwalden nimmt 0,5 Prozent der Asylsuchenden in der Schweiz auf

Die Zentralschweizer Kantone wären jedenfalls parat, den Asylprozess abzuwickeln, wie eine Nachfrage zeigt. Die Verteilung von asylsuchenden Personen wird in der Schweiz nach einem festen Verteilschlüssel des Staatssekretariats für Migration (SEM) vorgenommen. Dem Kanton Nidwalden werden 0,5 Prozent aller asylsuchenden Personen zugeteilt. «Dieser Schlüssel wurde definiert, damit die Kantone sich jeweils auf die schwankenden Zahlen vorbereiten können und somit in der Schweiz Rechtsgleichheit herrscht», schreibt der Kanton auf Anfrage.

Der Kanton Obwalden befindet sich in einer speziellen Situation. Aufgrund des Bundeszentrums Glaubenberg, welches auf Obwaldner Boden betrieben wird, profitiert der Kanton von einer Kompensation in der Zuweisung von Asylsuchenden. «Genau genommen erhalten wir seit der Neustrukturierung des Asylwesens seit 2019 jährlich eine bis drei Personen aus dem erweiterten Verfahren zugewiesen», heisst es beim Kanton. Dies bei 15'000 bis 23'000 Gesuchen pro Jahr. Würde der Bund beschliessen mehr Resettlement-Flüchtlinge aufzunehmen, müsste der Kanton Obwalden 0,4 Prozent davon aufnehmen.

Im Rahmen eines Resettlement-Programms können besonders schutzbedürftige Flüchtlinge von einem Erstzufluchtsstaat in einen Resettlement-Staat weiterreisen und sich dort dauerhaft niederlassen. Beim Resettlement-Kontingent für 2020/2021 waren vier Flüchtlinge dem Kanton Obwalden zugeteilt worden. Mit der Revision des Asylgesetzes, die seit dem 1. März 2019 in Kraft ist, werden die meisten Asylverfahren innerhalb von 140 Tagen durchgeführt und abgeschlossen.

Auch der Kanton Uri wird durch das SEM laufend informiert. «Bei einer Zuweisung von Asylsuchenden in den Kanton läuft dies über die üblichen Strukturen im Kanton wie das Amt für Soziales oder das Schweizerische Rote Kreuz», schreibt der Kanton auf Anfrage. Die Unterbringung sei sichergestellt, ein Verfahren dauert 100 bis 140 Tage.

Mit einer Flüchtlingswelle wird aktuell zwar nicht gerechnet. Der Bundesrat will aber die Hilfe vor Ort verstärken. Er hat an seiner Sitzung vom 8. September 2021 entschieden, einen zusätzlichen Beitrag von 33 Millionen Franken für die Hilfe in Afghanistan auszugeben. Die Schweiz unterstützt damit die notleidende Bevölkerung in dem von Krieg gebeutelten Land in den kommenden 16 Monaten mit rund 60 Millionen Franken.