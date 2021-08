Nidwalden «Man könnte illegale Trails eindämmen, indem man offizielle ausbaut» – Interessengruppe setzt sich für bessere Bikewege ein Eine Petition aus Wolfenschiessen fordert die Schaffung einer zusammenhängenden Infrastruktur für Mountainbiker. Beim Kanton verfolgt man ähnliche Ziele. Christian Tschümperlin 31.08.2021, 05.00 Uhr

Die Zentralschweiz befindet sich im Mountainbike-Fieber. Während das Bundesamt für Sport 2014 noch 42'000 Mountainbiker in der ganzen Region zählte, waren es 2020 bereits 65'000. Auch in Nidwalden erfreuen sich die geländegängigen Zweiräder grosser Beliebtheit: Rund 4000 Mountainbiker soll es im Urkanton geben.

Die IG Bike- und Wanderwege Wolfenschiessen will sich einmal im Jahr im Gelände treffen, um Bikewege auszubessern. Zuletzt traf man sich hier in Niederrickenbach-Wolfenschiessen. Bild: PD

Bei Pro Velo Schweiz hat man bereits früh reagiert und die Volksinitiative zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege zu Stande gebracht. Der Gegenvorschlag des Bundes wurde im September 2018 vom Volk und allen Ständen angenommen. Er tritt voraussichtlich per 2022 in Kraft und regelt die Schaffung zusammenhängender Infrastruktur für Mountainbiker.

Remo Zumbühl ist technischer Projektleiter bei der Interessengemeinschaft (IG) Bike- und Wanderwege Wolfenschiessen. Seit der gescheiterten Abstimmung über die gemeinsame Bikedestination Engelberg/Wolfenschiessen engagiert sich diese für die Anliegen der Biker und Wanderer. «Es gibt heute viele junge und ambitionierte Mountainbiker mit unterschiedlichen Fahrniveaus. Es braucht Trails für alle Niveaugruppen. Technisch anspruchsvolle und auch solche für Anfänger», so Zumbühl.

Bikerpetition aus Wolfenschiessen knackt die 1000er-Marke

Genau daran mangle es in Nidwalden. Die IG hat deshalb eine Online-Petition lanciert, welche die Schaffung ebenjener «kantonalen zusammenhängenden Infrastruktur für Mountainbiker» vorsieht, die bereits im neuen Bundesgesetz anvisiert wird. Mittlerweile sind über 1000 Unterschriften eingegangen. Die Petition soll dem Kanton im Herbst übergeben werden.

Alexander Schuler, Präsident der FDP Wolfenschiessen. Bild: PD

Die Unterschriftensammlung ist auch vor dem Hintergrund von illegal errichteten Bikewegen, die unlängst für Schlagzeilen sorgten, zu verstehen. Alexander Schuler aus Wolfenschiessen, Präsident der dortigen FDP, zeigt sich über die Entstehung illegaler Teilabschnitte wenig überrascht. Er sagt:

«Man könnte illegale Trails eindämmen, indem man offizielle ausbaut.»

Dabei müsse man alle beteiligten Gruppen wie Kanton, Gemeinde, Grundeigentümer, Jagd- und Naturschutz, Wanderer und Mountainbiker in die Planung einbeziehen.

Mitglieder der Biker-IG packen mit an

Die Bestrebungen der IG gehen in die Richtung, bestehende Naturwege in Zusammenarbeit mit den zuständigen Wanderwegverantwortlichen für die Biker zu unterhalten. Es ist vorgesehen, dass ein paar der rund 200 Mitglieder sich mindestens einmal pro Jahr treffen, um im Gelände Wanderwege für Biker auszubessern. Zuletzt in Wolfenschiessen, wo im Gebiet Niederrickenbach alle Ausfahrten aus dem Wald auf eine befahrene Strasse mit Sicherheitsgeländern so angepasst wurden, dass die Unfallgefahr reduziert wird. «Vielfach sind nicht die illegalen Bauten das Problem, sondern Abkürzungen, weil ein Teil des Weges für Bikes nicht befahrbar ist», so Schuler.

Nora-Lina Burch, Präsidentin der IG, betont, dass es nicht darum geht, eine riesige Infrastruktur mit separaten Trails zu bauen:

«Bei gewissen Wanderwegen muss man gar nicht viel machen. Es braucht nur ein Fine-Tuning der Wege.»

Dazu müssten diese nicht zwei Meter breit werden, Wurzeln und Steine darf es weiterhin haben. «Es ginge nur darum, heikle Stellen zu entschärfen und gewisse Abschnitte biketauglich zu sanieren.»

Bikewege sollen beschildert werden

Das grosse Ziel der IG laute aber, die in Frage kommenden Wege zu katalogisieren und zu beschildern. «Damit der Biker ähnlich wie bei den Skipisten am Berg weiss, ob es sich um eine Strecke mit schwarzem, rotem oder blauem Schwierigkeitsgrad handelt.» Als schwarz werden besonders schwierige Wege für sogenannte technisch versierte Fahrer bezeichnet, die kaum ausgebessert wurden.

Thomy Vetterli ist Produktmanager bei Bikegenoss Zentralschweiz. Bild: PD

Ausgeschildert sind derzeit offiziell 140 Kilometer an Mountainbike-Routen in Nidwalden. Bloss: «100 Kilometer von den 140 Kilometern sind Asphaltstrecken, nur bei drei Kilometern handelt es sich um Naturwege. Der Rest sind Forststrassen», sagt Thomy Vetterli der Bikegenossenschaft Bikegenoss Zentralschweiz. «Die Situation in Nidwalden ist für Mountainbiker damit aktuell nicht zufriedenstellend gelöst.»

Besonders weit vorangeschritten ist die Mountainbike-Infrastruktur in Graubünden, dem Wallis und im Tessin. In der Zentralschweiz hat einzig Uri bereits eine Fachstelle eingesetzt, eine grössere Zahl von 16 lokalen Routen ausgeschildert und den kantonalen Bikerrichtplan finalisiert.

Der Kanton wird in der Frage aktiv

Regierungsrat Joe Christen bestätigt auf Anfrage, dass die Schaffung einer Koordinationsstelle für Mountainbiker auch in Nidwalden bereits vor einem halben Jahr aufgegleist wurde. «Diese soll bei der Fachstelle Wanderwege angesiedelt sein.» Ebenso wurden ins Budget 2022 Finanzmittel aufgenommen, damit die Fachstelle ihre Arbeit aufnehmen kann.

Beim Kanton will man beim Thema zügig vorwärtsmachen, weiss aber bereits: «Das Thema wird zeit- und ressourcenintensiv.» Denn, so Christen:

«Das Ziel kann es nicht sein, Bikerwege wahllos in der Gegend zu errichten. Es ist eine vielschichtige Aufgabe, die viel Koordination erfordert.»

Es gehe darum, den Bedürfnissen von Waldbesitzern und Landwirten als Grundeigentümer, aber auch von Wanderern, Wild oder Touristen Rechnung zu tragen. «Eine zusammenhängende Infrastruktur zu schaffen, bedeutet auch, dass die Bikewege eingebettet werden in eine Destination, die unsere Bahnen, Wanderwege, Berg- und Alpbetriebe wie Käsereien umfasst.» Christen kann sich vorstellen, dass dereinst eine Zusammenarbeit mit Postauto Zentralschweiz eingefädelt wird. «Die Vorbereitungen laufen. Der nächste Schritt ist allerdings, dass die Budgetposition vom Landrat gutgeheissen wird.»