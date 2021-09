Stans «Manchmal bin ich einfach nur sprachlos» – bei diesem Taxidienst ist Empathie gefragt Eve Tiszberger hat über 100'000 Kilometer als Fahrerin für das Schweizerische Rote Kreuz Unterwalden absolviert. Und sie hat noch lange nicht genug. Christian Tschümperlin 23.09.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eve Tiszberger ist als Fahrerin für das Schweizerische Rote Kreuz Unterwalden unterwegs. Bild: Christian Tschümperlin (Stans, 22. September 2021)

Sie ist so etwas wie eine Taxifahrerin mit einem offenen Ohr: Eve Tiszberger aus Stans fährt nämlich nicht bloss Leute von A nach B. Ihre Tätigkeit als freiwillige Fahrerin für das Schweizerische Rote Kreuz Unterwalden erfordert auch sehr viel Einfühlungsvermögen und Sensibilität.

Für die Hilfsorganisation hat sie schon über 100'000 Kilometer zurückgelegt. Sie bringt kranke Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zum Arzt oder in die Apotheke, geht mit ihnen Einkaufen oder sonst wohin. Auf den oft langen Fahrten – beispielsweise von Stans ans Universitätsspital Basel – hat sie schon ganz unterschiedliche Persönlichkeiten kennen gelernt. Einige würden ins Auto einsteigen und man erfahre von ihnen Dinge, die nicht einmal ihre Angehörigen wissen. «Wenn ich in Tränen ausbreche, helfe ich damit aber niemandem», sagt sie. Man müsse ein Gespür für die Leute und ihre schwierige Situation haben. «Manchmal hilft es, wenn man einfach ganz ruhig ist. Bei anderen merkt man, dass sie ‹schwätzen› möchten», sagt sie. Einige Kinder seien beispielsweise sehr kommunikativ.

Die Geschichten der Leute faszinieren sie alle gleichermassen

Als Fahrerin ist Tiszberger sehr gefragt. Sie kann sich auf Menschen einlassen wie das nur wenige können. Wichtig sei, dass man den Menschen ihr «Mass der Dinge» lasse. «Einigen Menschen ist etwas enorm wichtig, das anderen nebensächlich erscheint. Doch für mich spielt es keine Rolle, ob jemand von der Alp erzählt, oder von seinem hohen politischen Amt», so Tiszberger. Weder das eine noch das andere sei belanglos.

Manchmal kann die 63-Jährige ihren Fahrgästen einen Rat geben. «Und manchmal bin ich einfach nur sprachlos.» Schwierige Kunden habe sie aber noch nie gehabt, im Gegenteil: «Besonders gerne erinnere ich mich an eine ältere Dame.» Sie war in der Welt viel herumgekommen und sprudelte trotz schwerer Krankheit nur so vor Lebensfreude und Energie. «Meistens wenn sie mich anrief, musste ich sie in den Ikea fahren. Ich bin mit ihr einige Wochen in dem Geschäft herumgestrauchelt und wir haben geshoppt bis zum Umfallen. Noch heute müssen mein Mann und ich lachen, wenn wir am der Ikea in Rothenburg vorbeifahren.»

Ihr ganz persönliches Geschenk

In ihrer Tätigkeit als freiwillige Fahrerin gäbe es nebst den traurigen Momenten eben doch auch viele schöne. «Beispielsweise, wenn mir jemand endlich mitteilen kann, dass er oder sie seine Krankheit besiegt hat.» Das Schönste an ihrer Aufgabe sei aber die Dankbarkeit der Leute. «Als Freiwillige arbeitet man beim SRK nicht wegen des Gelds. Bei uns werden nur die Fahrkilometer bezahlt und nicht die Zeit, die wir mit den Fahrgästen verbringen. Die Zeit, das ist mein persönliches Geschenk an die Kunden.»

Für diese Tätigkeit muss man gewisse Dinge mitbringen, die einem niemand geben kann. «Gute Laune bei der Arbeit kann man beispielsweise nicht vermitteln», so Tiszberger. Ein Morgenmuffel müsse selber merken, dass er keine Fahrten morgens um 7 Uhr annehmen sollte. Sie sagt:

«Jeder muss sich selber gut genug kennen, damit er ein positives und gutes Ambiente schaffen kann, für die Leute, die er mitnimmt.»

Wichtig sei zudem eine absolute Verschwiegenheit.

Zum Fahrdienst beim SRK Unterwalden ist Tiszberger übrigens gekommen, nachdem sie vorzeitig pensioniert wurde und sie lange Zeit im Ingenieurbüro ihres Mannes mitgearbeitet hatte. «Nur zu Hause sitzen und bügeln und waschen, das wusste ich, würde mir keinen Spass machen, also habe ich mich auf ein Inserat vom Roten Kreuz gemeldet.» Sie fahre sehr gerne Auto und mag den Kontakt mit Menschen, vor allem aber: «Ich hatte so ein erfülltes Leben und wollte einfach etwas zurückgeben», sagt sie. Für die Zukunft wünscht sie sich, diese freiwillige Tätigkeit noch solange tun zu können, wie sie Autofahren kann. «Für mich passt es, es stimmt. Es macht mich zufrieden und glücklich.»