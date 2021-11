Nidwalden Mann zu Unrecht in Psychiatrie eingewiesen – Verwaltungsgericht ordnet Entlassung an Weil er ein aggressives Verhalten gezeigt habe, hat eine Hausärztin ihren Patienten in die Psychiatrie eingewiesen. Damit habe sie unverhältnismässig gehandelt, kommt das Nidwaldner Verwaltungsgericht zum Schluss. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Er habe Autos angehalten und zeige «störendes, aggressives Verhalten», hält eine Hausärztin vor einigen Wochen den Zustand ihres Patienten fest. Sie vermutet bei ihm eine Psychose und eine mögliche Schizophrenie. «Fremdgefährdung aufgrund des aggressiven Verhaltens nicht auszuschliessen», lautet die Befürchtung der Ärztin. Damit es so weit nicht kommt, weist sie den Mann in die Luzerner Psychiatrie ein. Im Kanton Nidwalden können dies nebst der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auch zugelassene Ärztinnen und Ärzte so anordnen.