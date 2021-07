Nidwalden «Mein Ziel war immer die Integration»: Diese Lehrerin brachte ihren Schülern mehr bei als nur Deutsch Mit der Pensionierung von Lehrerin Isabelle Frey geht in Wolfenschiessen eine Ära zu Ende. Sie prägte Deutsch als Zweitsprache.

Marion Wannemacher 09.07.2021, 05.00 Uhr

Im Dachgeschoss vom Schulhaus Dönni sitzt Isabelle Frey mit drei Schülern um einen Tisch. Sie teilt Karten aus. Lorian ist an der Reihe: Er soll beschreiben, was auf seiner Karte zu sehen ist: «Der Sohn tut die Sachen einpacken», sagt er. «Wie heisst das ohne ‹tut›?», hakt seine Lehrerin nach. «Er einpackt die Sachen», antwortet dieser. Tina und Diogo dürfen helfen: «Er packt die Sachen ein», korrigieren sie. Tina ist erst im zweiten Jahr in der Schweiz und redet schon sehr gut Deutsch. Auch Lorian stammt aus dem Kosovo, Diogos Eltern sind aus Portugal. Bei Isabelle Frey lernen sie Deutsch. Wie vor ihnen Generationen von ausländischen Kindern in Wolfenschiessen.



Isabelle Frey geht in Pension. Hier mit ihren Schülern Tina, Diogo und Lorian (v.l.) Marion Wannemacher (Wolfenschiessen, 6. Juli 2021)

Die Lektion zählt zu den letzten Schulstunden der Lehrerin. Nach 32 Jahren wird Isabelle Frey pensioniert. Mit etwas Wehmut sagt sie:

«Ich habe realisiert: ‹Jetzt werde ich das letzte Mal diese Treppe hinuntergehen›.»

Als die gebürtige Oltenerin ihren Mann kennen lernte, wohnte er exakt in dieser Dachgeschosswohnung des Schulhauses Dönni. Pius Frey unterrichtete viele Jahre an der Schule Wolfenschiessen. Später wohnte das Paar in einer anderen Wohnung im Dorf. Weil das Schulhaus aus allen Nähten zu platzen drohte, gab die Pädagogin in einem Raum ihrer Wohnung Unterricht.



Unterricht nicht nur in Deutsch

«In den Neunzigern kamen Familien aus dem ganzen Balkan, aus dem Kosovo, aus Serbien und Bosnien nach Wolfenschiessen. Einige stammten auch aus Portugal», erzählt sie. Eine Zeit lang seien viele ausländische Schüler, die nach Nidwalden zügelten, in einer eigens eingerichteten Schule in Beckenried aufgefangen worden. Dort unterrichten auch ausländische Lehrer. Dann aber sei diese aufgelöst worden. Während ihre eigenen drei Kinder in die Schule gingen, unterrichtete Isabelle Frey die ausländischen Kinder – häufig nicht nur in Deutsch. «Mein Ziel war immer die Integration, dass sie im Schulalltag folgen können», erzählt sie.

«Wenn ich festgestellt habe, dass ein Schüler auch sonst schwach war, habe ich das ganze Spektrum an Fächern vermittelt.»



Den Unterricht gestaltete sie so lebensnah und spielerisch wie möglich. Darin hatten Alltagsthemen Platz, aber auch eine Vertiefung der Unterrichtsthemen. Vor allem legte sie Wert darauf, dass ihre Schüler gut lesen konnten.



Freude über die Karriere ihrer Ex-Schüler

Besondere Freude hatte und hat sie über den Erfolg ihrer Schüler im Leben. «Es ist natürlich toll, wenn jemand einen Lehrvertrag abschliessen kann. Vor einiger Zeit brachte eine Ex-Schülerin ihre Nichte in unsere Schule. Sie ist jetzt Abteilungsleiterin beim Globus in Zürich.»

Auch heute noch kann sich die 63-Jährige gut in die Situation ihrer Schützlinge hineinversetzen.

«Wir müssen uns mal vorstellen, wir könnten kein Wort Chinesisch und wären plötzlich in China»,

gibt sie zu bedenken. Für manchen, der sich ohne jegliche Deutschkenntnisse plötzlich in einer Klasse mit 25 Schülern wiederfand, seien die Lektionen bei ihr mit viel weniger Mitschülern sicher eine Art Anker gewesen, ist sie sich bewusst.

Entsetzen über den kochenden Ehemann

Dabei wurde gar das Rollenverständnis mancher Schüler, die in einer komplett anderen Kultur aufgewachsen sind, auf den Kopf gestellt. Isabelle Frey nennt schmunzelnd ein Beispiel: «Als ich noch am Unterrichten war, kam mein Mann mittags in unsere Wohnung und nahm schon mal die Pfanne hervor. Einer meiner Schüler aus dem Kosovo fragte daraufhin entsetzt: ‹Was macht er da?› Von da an haben wir es richtig zelebriert, wenn Pius mittags kochte.»

Die Schülerzahlen schwankten ständig. Es konnte passieren, dass unterm Schuljahr plötzlich eine Familie mit sechs Kindern nach Wolfenschiessen zügelte, eine andere das Dorf plötzlich verliess. Die Lehrerin richtete ihre Pensen flexibel auf den Bedarf ein, was heute keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Im Maximalfall gab es 25 Schüler von Kindergarten bis Oberstufe zu unterrichten. In den letzten drei Jahren hat Isabelle Frey die Kindergärtler an die Lehrerin der ersten Klasse abgegeben.

Ihren Abschied erlebt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge:

«Sie werden mir schon fehlen, aber man hat jetzt auch Freiheit.»

Zusammen mit ihrem Mann hütet sie unterdessen Grosskinder. Mittlerweile wohnen beide in Sachseln. Irgendwann werde sie schon mal wieder Ausländer unterrichten. «Aber jetzt möchte ich Zeit für meine Freunde und für mich selber haben und vielleicht auch reisen», sagt sie.