Das sagen politische Weggefährten zur Kandidatur Blöchligers

Nidwalden Michèle Blöchliger kandidiert als Bundesrätin: Das sagen politische Weggefährten Gut vernetzt, juristisches Gewissen, krisenerprobt: Das Bundesratsamt wird Michèle Blöchliger zugetraut. Damit verbunden sind auch Hoffnungen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Die Nidwaldner SVP-Regierungsrätin Michèle Blöchliger gibt in Stans ihre Bundesratskandidatur bekannt. Bild: Urs Flüeler (17. Oktober 2022)

Was nach dem Interview mit unserer Zeitung zu erwarten war, ist seit Montagnachmittag klar: Die 54-jährige Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger aus Hergiswil kandidiert für den Bundesrat. Sie ist seit 30 Jahren Politikerin, war Landrätin und Landratspräsidentin und amtet seit 2018 als Regierungsrätin – zuerst als Gesundheits- und Sozialdirektorin, jetzt als Finanzdirektorin.

Regierungsrat und Landammann Joe Christen. Bild: Urs Hanhart (Stans, 17. Januar 2022)

«Michèle Blöchliger ist sehr gut vernetzt, dossiersicher, belastbar und krisenerprobt. Das hat sie während der Pandemie als Gesundheits- und Sozialdirektorin bewiesen. Das Amt als Bundesrätin traue ich ihr darum voll und ganz zu», sagt dazu Regierungsrat und Landammann Joe Christen (FDP). Mit einer allfälligen Nidwaldner Bundesrätin verbinde er auch die Hoffnung, dass die Anliegen der Innerschweiz in Bundesbern mehr berücksichtigt würden. Das habe er bisher vermisst. «Für die Kandidatur wünsche ich ihr alles Glück und viel Kraft.» Andererseits würde er sie ungern als fähige und geschätzte Regierungsratskollegin verlieren.

Der ehemalige SVP-Kantonalpräsident Peter Wyss. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 10. Mai 2022)

Ein langjähriger Weggefährte von Michèle Blöchliger ist Peter Wyss. Er war Strategiechef bei der von ihr gegründeten Nidwaldner SVP, die sie von 1999 bis 2005 präsidierte. «Sie war in unserer Kantonalpartei immer das juristische Gewissen», erinnert sich Peter Wyss, Kantonalpräsident von 2005 bis 2011, an die studierte Juristin Blöchliger zurück. Dank ihres Engagements in der Mutterpartei sei sie auch in Bundesbern gut vernetzt. Dass mit Michèle Blöchliger erstmals der Kanton Nidwalden im Bundesrat vertreten wäre, erachtet Peter Wyss nicht als sehr entscheidend. «Ich sehe das eher pragmatisch. Im Bundesrat sollten die Besten vertreten sein.» Aber ein Zentralschweizer Bundesratsmitglied erachte er schon als Vorteil.

«Bringt alle Voraussetzungen für dieses Amt mit»

Landratspräsident Markus Walker. Bild: Patrick Hürlimann (Ennetmoos, 26. Juli 2022)

«Nidwalden hat mit Michèle Blöchliger eine hervorragende Bundesratskandidatin. Sie bringt alle Voraussetzungen für dieses Amt mit und ich bin überzeugt, dass die Kantonalpartei sie der Mutterpartei am Freitag offiziell nominiert», sagt Markus Walker. Der Ennetmooser SVP-Landrat ist zurzeit Landratspräsident und damit höchster Nidwaldner. Mit Michèle Blöchliger als Bundesrätin würde auch Nidwalden und die übrige Zentralschweiz profitieren, ist er überzeugt.

Die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen. Bild: Urs Hanhart (18. Mai 2020)

«Michèle Blöchliger, die ich sehr schätze, erwartet eine intensive und anforderungsreiche Zeit. Ich wünsche ihr dazu viel Glück und Power», meint Heidi Z'graggen. Die jetzige Urner Ständerätin (Mitte) und frühere Regierungsrätin weiss, wovon sie spricht, machte sie doch 2018 die «Ochsentour» als Bundesratskandidatin selber durch. Schliesslich unterlag sie Viola Amherd. Trotzdem möchte sie diese Zeit nicht missen. «Es war eine tolle Erfahrung mit wertvollen menschlichen Begegnungen.» Eine Zentralschweizer Vertretung im Bundesrat empfände sie als sehr wichtig, dies sei auch ein Grund für ihre Kandidatur gewesen.

Noch stehen Michèle Blöchliger ein paar Hürden bevor. Am Mittwochabend tagt der erweiterte Kantonalvorstand der SVP Nidwalden. Sie wird die Kandidatur prüfen. Am Freitag ist die Einreichungsfrist für die Kandidatur. Dann finden Anhörungen unter Findungskommissionspräsident Caspar Baader statt. Die Nomination durch die Fraktion im Bundeshaus ist für den 18. November vorgesehen. Die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer bestimmt am 7. Dezember die vereinigte Bundesversammlung.

