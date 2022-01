Tierschutzverein Nidwalden will Drohnen für die Rehkitzrettung

Nidwalden Mit dem Einsatz von Drohnen: Rehkitze sollen vor dem Tod durch den Mäher bewahrt werden Der Tierschutzverein Nidwalden will Drohnen und Wärmebildkameras für die Rehkitzrettung beschaffen. Für das teure Equipment ist er auf Spenden angewiesen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 18.01.2022, 16.44 Uhr

«Jedes Jahr sterben in der Schweiz Tausende Rehkitze einen qualvollen Tod durch Mähmaschinen», heisst es auf der Website des Tierschutzvereins Nidwalden. Rehgeissen verstecken ihre Jungtiere oft im hohen Gras. Für die Landwirte sind diese beim Mähen kaum sichtbar. Ein während der ersten Lebenswochen noch nicht entwickelter Fluchtinstinkt führt dazu, dass die Rehkitze bei drohender Gefahr nicht wegrennen, sondern still an Ort und Stelle verharren. So kommt es bei den Mäharbeiten von Landwirten immer wieder zu tragischen Unfällen mit Rehkitzen.

Im meterhohen Gras sind die wenige Wochen alten Rehkitze nur schwer auffindbar. Bild: Nadia Schärli

Der Tierschutz Nidwalden will dem nun mit modernster Technik entgegenwirken. So sollen ab dem kommenden Frühling mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohnen in Nidwalden über die Felder fliegen und so die Rehkitze aufspüren, bevor der Landwirt sein Land mäht. In anderen Kantonen wie zum Beispiel dem Kanton Obwalden sind die technischen Hilfsmittel bereits erfolgreich in Gebrauch. So vermeldete die IG Rehkitzrettung Obwalden 221 gerettete Rehkitze im letzten Jahr dank des Einsatzes von Drohnen.

45'000 Franken durch Spenden sind das Ziel

Die neuen Drohnen und Wärmebildkameras sind keineswegs billig. Der Tierschutzverein Nidwalden ist deshalb auf Spenden angewiesen. Angepeilt werden 45'000 Franken, bisher sind etwas mehr als 8500 zusammengekommen. «Je mehr Spenden wir erhalten, desto mehr Drohnen können wir kaufen», sagt Jacqueline Dehmel, Präsidentin des Tierschutzvereins Nidwalden. Man wolle möglichst gut ausgerüstet in den Frühling gehen, denn «jedes Rehkitzleben zählt».

Geflogen werden die Drohnen von freiwilligen Privatpersonen, Jägern und einigen Ortsdelegierten des Patentjägervereins Nidwalden. Eine Ausbildung wird von der Rehkitzrettung Schweiz angeboten. Die Ausrüstung soll den Jägern zur Verfügung gestellt werden, gehöre aber dem Tierschutzverein. Bislang wurden zehn freiwillige Drohnenpiloten gefunden. Wer sich gerne ehrenamtlich als Drohnenpilot engagieren wolle, dürfe sich gerne beim Tierschutzverein Nidwalden melden. «Die Drohnen sind sehr leicht bedienbar und wir sind froh um jede Unterstützung, die wir kriegen», betont Jacqueline Dehmel.

Dank der Drohne kann schneller und verlässlicher gearbeitet werden

Bereits heute gibt es Methoden, die Rehkitze vor dem Tod durch den Mäher zu bewahren. So werden am Abend vor dem Mähen beispielsweise Verblendungen aufgestellt, damit die Rehgeissen ihre Rehkitze gar nicht erst im Land verstecken. Oft wird auch das ganze Land Meter für Meter von einem Jäger abgesucht. Die Aufspürung mit Drohne und Wärmebildkamera ist laut Dehmel mit Abstand am effektivsten:

Jacqueline Dehmel, Präsidentin des Tierschutzvereins Nidwalden. Bild: Kristina Gysi (Buochs 3. August 2021)

«Ein Feld kann in wenigen Minuten überflogen werden und die Chance, dass ein Jungtier übersehen wird, ist sehr klein.»

Die Verblendungen sollen aber weiterhin zusätzlich zu den Drohnen zum Einsatz kommen.

Wird ein Rehkitz mittels Drohne aufgespürt, wird es mit einer Holzharasse zugedeckt und mit einer Fahne markiert. Wichtig sei dann, dass die Landwirte gleich mit dem Mähen beginnen, damit das Rehkitz so bald wie möglich wieder freigelassen werden kann. «Die Jungtiere sollten maximal vier Stunden diesem Stress ausgesetzt sein», betont Dehmel.

Selbst mit der modernen Technik wird es nicht möglich sein, jedes einzelne Feld in Nidwalden vor dem Mähen zu kontrollieren. Dies sei aber auch nicht nötig: «Dort, wo noch nie Rehe beobachtet wurden, werden mit grosser Wahrscheinlichkeit auch keine Rehkitze versteckt sein», sagt Jacqueline Dehmel. Die Landwirte wüssten meist, ob auf ihrem Land eine Gefahr bestehe oder nicht.

Auch der Bauernverband befürwortet die neue Technik

Auch Josef Odermatt, Präsident des Bauernverbandes Nidwalden, befürwortet die neue Methode: «Wenn die Jäger damit einen geringeren Aufwand haben, ist das aus meiner Sicht eine gute Sache.» Es sei wichtig, dass jedes Rehkitz gefunden und gerettet werden könne. Schon jetzt seien die Landwirte froh um die Hilfe der Jäger beim Absuchen ihres Landes. «Mir ist zum Glück noch kein Vorfall im Kanton Nidwalden bekannt, bei dem ein Rehkitz beim Mähen umkam», so Odermatt. «Solche Vorfälle sind äusserst tragisch, uns Bauern liegt sehr viel an allen Tieren.»

