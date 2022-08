Mit dem Umbau der Nidwaldner Postauto-Haltestellen geht's voran

Nidwalden Mit den behindertengerechten Umbauten der Nidwaldner Postauto-Haltestellen geht's voran Nächstes Jahr sollen die Postauto-Perrons beim Bahnhof Stans auf die geforderten 22 Zentimeter angehoben werden. Die Fahrgäste müssen während der Bauarbeiten Einschränkungen in Kauf nehmen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Der Bahnhofplatz in Stans mit den Postauto-Haltestellen. Bild: Matthias Piazza (30. August 2022)

Eintreten statt einsteigen: Der Weg vom Perron in den Niederflurzug oder -bus ist stufenlos und damit auch problemlos und selbstständig zu schaffen für Leute im Rollstuhl, mit Rollator oder mit Kinderwagen. Auch bei immer mehr Postauto- und fast allen Zentralbahn-Haltestellen in Nid- und Obwalden ist dies schon Realität. Auch wenn jetzt schon absehbar ist, dass das Behindertengleichstellungsgesetz vereinzelt nicht rechtzeitig umgesetzt werden kann. Dieses verlangt grundsätzlich das schweizweite barrierefreie ÖV-Angebot bis Ende 2023.

Bis jetzt sind rund 40 Prozent der über 80 Nidwaldner Postauto-Haltekanten schon umgebaut, das heisst auf eine Höhe von 22 Zentimeter angehoben, wie Eveline Spichtig, Leiterin Fachstelle ÖV des Kantons Nidwalden, am Montag an der Verkehrskonferenz in Stans informierte, an der Vertreter von Transportunternehmen, Gemeinden und Interessenverbände teilnahmen. 45 Prozent seien bereits in Planung und 15 Prozent noch offen. Bei der Zentralbahn verkehren bereits 99 Prozent der Reisenden barrierefrei.

Philipp Schubiger, Marktverantwortlicher Postauto Zentralschweiz. Bild: Matthias Piazza (Stans, 29. August 2022)

Ein grosser Umbau steht beim Bahnhofplatz Stans an. Die Gemeinde Stans hat inzwischen zusammen mit dem Kanton Nidwalden, der Zentralbahn, der Postauto AG und weiteren Betroffenen die Planungsarbeiten vorangetrieben, sodass bei einem positiven Entscheid im nächsten Jahr die fünf Postauto-Perrons umgebaut und damit barrierefrei werden. Das geht allerdings nicht ohne Einschränkungen. Die Postautos werden während der Umbauzeit nicht alle gleichzeitig am Bahnhof bereitstehen können. Sie werden gestaffelt ab separaten Warteräumen abfahren, wie Philipp Schubiger, Marktverantwortlicher bei Postauto Zentralschweiz, informierte.

Zudem informierte er auch über die aktuellen Fahrgastzahlen. Gut eine Million Menschen benutzten im ersten Halbjahr 2022 das Postauto, was rund ein Drittel mehr ist als in der Vergleichsperiode des Vorjahres, womit fast wieder der Wert vor der Pandemie erreicht ist.

Zentralbahn ist noch nicht auf Vor-Pandemie-Niveau

Der Luzern-Engelberg-Express, unterwegs nach Engelberg, ist gerade in Stans angekommen. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. Juni 2022)

Auch die Nachfragezahlen bei der Zentralbahn erholen sich, erreichen aber das Vor-Pandemie-Niveau noch nicht. Mit 88,86 Millionen Personenkilometern in den ersten sechs Monaten dieses Jahres betrug die Steigerung 63 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021, was aber immer noch 18 Prozent unter dem Wert des ersten Halbjahres 2019 liegt, wie Zentralbahn-Geschäftsführer Michael Schürch ausführte. «Vor allem das internationale Gruppengeschäft auf dem Luzern-Interlaken-Express hat sich noch nicht erholt.» Mit durchschnittlich 618 Gruppengästen pro Monat betrage der Einbruch gegenüber 2019 rund 98 Prozent.

Zentralbahn-Geschäftsführer Michael Schürch. Bild: Matthias Piazza (Stans, 29. August 2022)

Zudem informierte er über den Stand des geplanten rund 450 Meter langen Doppelspurabschnittes Staldifeld. Dort liegt nun das Vorprojekt vor. Gespräche über Land- und Rechtserwerb laufen, geologische Gutachten werden eingeholt und mit der Projektorganisation wurde gestartet. Die Bauarbeiten sind in den Jahren 2025/26 geplant. Der Doppelspurabschnitt zwischen Oberdorf und Dallenwil auf der sonst einspurigen Strecke zwischen Hergiswil Matt und Engelberg ist Voraussetzung für den Halbstundentakt zwischen Luzern und Engelberg. «Wir sind zuversichtlich, diesen Halbstundentakt ab Sommer 2026 sukzessive einführen zu können, zuerst in den Hauptverkehrszeiten.»

