Landsgemeinde in Nidwalden wie anno 1996 erleben

Stans Mit Einzug, Debatte und Drehkreuz: Sechs junge Männer haben die Landsgemeinde für einen Tag wiederbelebt Der Publikumsaufmarsch an der inszenierten Landsgemeinde im Ring zu Oberdorf war gross. Sepp Odermatt 25.04.2022, 16.00 Uhr

Landsgemeinde wie früher Bild: Sepp Odermatt (Stans, 24. April 2022)

«Erlebe die Landsgemeinde Nidwalden wie anno 1996», stand auf der Einladung. Die Idee dieser Neuauflage hatte Lars Achermann mit seinen fünf gleichgesinnten Stanser Kollegen Marc Kuster, Fabian Birrer, Michi Achermann, Urs Wagner und Matthias Barmettler. Die jungen Männer – alle gut 30-jährig – bedauern, dass die traditionelle politische und gesellschaftliche Institution auf dem Landsgemeindeplatz in Oberdorf abgeschafft worden ist.

Die sechs Initianten der wiedergeborenen Landsgemeinde. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 24. April 2022)

Im Rahmen einer Aufnahme als Mitglieder in den Kleinen Rat zu Stans wollten sie ein Zeichen setzen. Sie liessen die Landsgemeinde wie damals am letzten Sonntag im April in Form eines Volksfestes für Gross und Klein wieder aufleben.

Die inszenierte Landsgemeinde begann wie anno dazumal mit dem Einzug. Voraus die Kantonspolizei, gefolgt von den Helmibläsern, der Harmoniemusik Stans und einem Zug der «Schützen-Zwölfer». Danach folgten die hohe Geistlichkeit und natürlich die Regierung, dargestellt von den sechs Männern, die den Anlass organisiert hatten.

Geistlichkeit und Würdenträger beim Einzug zur inszenierten Landsgemeinde. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 24. April 2022)

Einzug der Protagonisten zur inszenierten Landsgemeinde. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 24. April 2022)

Am Strassenrand klatschten einige Schaulustige. Unter ihnen befand sich auch der 75-jährige Toni Zweili aus Oberdorf. Er erinnert sich gut an die damaligen politischen Auseinandersetzungen an der Landsgemeinde: «Einmal ging es um den Bau des Einkaufscenters in Stans. Da mussten wir mehrmals abstimmen, und doch gab es keine Mehrheit. Es dauerte danach sehr lange, bis alle durch das Drehkreuz gegangen waren und das Resultat bekanntgegeben werden konnte.» Den heutigen Anlass beurteilt er als heiteres Theater.

Die Jungen wissen wenig

Gleichzeitig fragt sich Zweili, ob denn die jungen Leute in der heutigen Zeit noch wüssten, was die Landsgemeinde gewesen sei. Der 29-jährige Joël Schnyder war mit seiner Familie und den Schwiegereltern auf den Landsgemeindeplatz gekommen. Eigentlich wollte er mit seiner Frau und dem Kleinkind den Streichelzoo besuchen, der aber nur aus zwei Ziegen bestand.

Der junge Familienvater äusserte sich eher zurückhaltend: «Ehrlich gesagt, weiss ich wenig von der Landsgemeinde. Ich kann mich an gar nichts erinnern, weil ich ja damals erst dreijährig war.» Er habe aber gehört, dass es ein sogenannter Herrentag gewesen sei, an dem sich vorwiegend die Männer getroffen hätten, ergänzte Schnyder.

Ein authentisches Ambiente

In der Zwischenzeit wurde im ehrwürdigen Ring von Wil wunderbar inszeniertes Landsgemeindetheater gespielt. Da rief der Pfarrer den Heiligen Geist an. Der Landammann und der Landesstatthalter lösten sich in ihren Reden gegenseitig ab; ja sogar ein fingierter Bundesrat stellte sich auf das «Härdplättli». Schliesslich folgte eine Debatte um einen neuen Regierungsrat. Weil die Stimmenzähler bei der anschliessenden Abstimmung das Mehr nicht eruieren konnten, mussten sich die Stimmberechtigten durch das Drehkreuz zwängen. Wie damals, eben!

Die zwei Stimmenzähler können sich nicht einigen. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 24. April 2022)

Es musste durch das Drehkreuz ausgezählt werden. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 24. April 2022)

Fahnen, Rednerpult und Drehkreuze dienten als Requisiten. Zwei Landschreiber, zwei Stimmenzähler, wachende Soldaten, Landräte und Ehrengäste spielten als Statisten tragende Rollen. Dies alles sorgte zusammen mit einem grossen Publikumsaufmarsch für ein authentisches Ambiente.

Im Vordergrund aber stand das Volksfest. Bei Bratkäse und Most, bei Bratwurst und Bier, bei Kuchen und Kaffee spürten die Anwesenden ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Und das war ja eigentlich auch der Sinn und Zweck dieser Wiederauferstehung.

Mit dem Verlauf des Anlasses sind Lars Achermann und seine Kollegen mehr als zufrieden:

«Mit so einer grossen Menge an Menschen hatten wir nicht gerechnet. Es war eine super Sache.»

Aus seiner Sicht werde diese inszenierte Landsgemeinde ein einmaliger Gag bleiben und nicht zur festen Tradition gemacht, verriet Achermann, der zusammen mit seinen fünf Kollegen die Aufnahme in den Kleinen Rat von Stans feierte.

