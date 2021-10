Nidwldner holt Silbermedaille an der Informatik-Olympiade

Porträt Jungtalent: Dieser 15-jährige Nidwaldner kehrt mit einer Medaille von der Informatik-Olympiade zurück Elias Bauer aus Stansstad hat ein Händchen für Algorithmen. Er erzählt von logischen Rätseln, Fehlern im Programmiercode und wie sich diese beheben lassen. Christian Tschümperlin 14.10.2021, 16.30 Uhr

An dieses Erlebnis wird sich Elias Bauer (15) aus Stansstad noch lange erinnern: Ende August 2021 nahmen er und sein Freund Ferdinand Ornskov, ein zweites Jungtalent aus der Schweiz, an der «European Junior Olympiad in Informatics» teil. Zwei Tage lang programmierten sie um die Wette. Vom Informatik-Wettbewerb nimmt Elias nicht nur eine Silbermedaille mit nach Hause, sondern noch viel mehr: «Es war für mich auch ein sehr guter ‹Moralbooster›, zu sehen, dass es so gut läuft», sagt er.

Elias Bauer (15, ganz links) aus Stansstad und sein Freund Ferdinand Ornskov nahmen an der «European Junior Olympiad in Informatics» teil. Zufällig fand zeitgleich die zentraleuropäische Informatik-Olympiade statt, deren Teilnehmer quartierten sich ebenfalls im Chalet ein. Bild: PD

30 Nationen waren mit ihren maximal vierköpfigen Teams vertreten. Eigentlich hätte die europäische Informatik-Olympiade ja in Rumänien stattfinden sollen, doch die Rahmenbedingungen rund um die Pandemie erlaubten dies nicht. So reiste Elias zusammen mit seinem Freund Ferdinand Ornskov nach Disentis, wo die Organisatoren für das Schweizer Team ein Chalet mieteten. «Die Aussicht auf die Berge war toll», so Elias.

Beim Maskottchen brauchten die Genies etwas Nachhilfe

Die erste Aufgabe, die Elias in Disentis zu lösen hatte, war eine künstlerische: «Wir designten ein Team-T-Shirt für unsere Olympiade-Woche.» Das Motiv war die Maus Stofl, eines der Maskottchen der Informatik-Olympiade. «Wir hatten Schwierigkeiten, die Maus zu zeichnen, es entstand eher ein deformierter Stofl», sagt er und lacht. Ein Olympiade-Organisator habe das Team aber retten können, und so gelang das Design.

An den eigentlichen zwei Wettbewerbstagen galt es, pro Tag jeweils drei Programmieraufgaben zu lösen. Elias berichtet:

«Bei den Aufgaben handelt es sich um logische Rätsel. Und das Programm muss das Rätsel lösen.»

Theoretisch ginge das auch mit Stift und Papier. «Aber die Zahlen sind sehr gross.» Deshalb übernimmt das ein Algorithmus, den Elias über eine textartige Computersprache programmiert. Der fixfertige Algorithmus wird dann auf einen Server geladen und anschliessend laufen gelassen und ausgewertet. Die Testdaten bleiben geheim. Elias weiss also nur, ob die Programmierung erfolgreich ist oder nicht.

Verdiente Silbermedaille

Mit seinen Algorithmen heimste Elias 287 von 600 Punkten ein und landete mit einer Silbermedaille auf dem 21. Platz. «Ab der oberen Hälfte des Teilnehmerfeldes gibt es mindestens Bronze», erklärt er das Siegersystem. Die Aufgaben sind so gemacht, dass kaum jemand die volle Punktzahl holt. Sonst hätten die jungen Talente ein zu leichtes Spiel. «Die Aufgaben sind sicherlich nicht einfach. Elias Bauer gewann mit einer herausragenden Leistung eine Silbermedaille», schreiben die Organisatoren.

Elias Bauer (15) aus Stansstad nahm Ende August 2021 an der «European Junior Olympiad in Informatics» teil. Bild: Christian Tschümperlin (Stansstad, 2. Oktober 2021)

Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigt Elias anhand von Beispielen auf, was das Schwierigste an den Aufgaben ist:

«Es ist nicht das Programmieren, das ist das Leichteste. Sondern das Verstehen der Aufgaben.»

Sobald man die logisch sehr komplexen Rätsel entschlüsselt hat, geht es ans Programmieren. Die Informatik-Talente können ihre Programmiersprache im Wettbewerb frei wählen: So stehen beispielsweise Python oder C++ zur Auswahl. In C++ ist unter anderem das Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop oder der Internetbrowser Mozilla Firefox geschrieben. «Python ist leichter zu programmieren, dafür ist C++ schneller und man hat mehr Kontrolle.» Elias entschied sich wie wohl alle Teilnehmer für C++: «Wenn das Programm zu langsam ist, erhält man weniger oder gar keine Punkte, denn es gibt ein Zeitlimit. Normalerweise liegt dieses bei einer Sekunde», begründet er.

Das «Debugging» hat Tücken

Am ersten Tag kam Elias gegen Ende ins Schwitzen. «Ich habe das Programm hochgeladen und der Server spuckte kein grünes Licht aus. Ich habe mich etwas aufgeregt, weil ich das Problem eine halbe Stunde lang nicht fand», erzählt er. Da habe er ein langsameres Programm, ein sogenanntes «Brute-Force-Programm», über zufällig generierte Testdaten laufen lassen. «Wenn die beiden Programme zu unterschiedlichen Resultaten kommen, weisst du, es handelt sich um einen Fehler in der Programmierung und liegt nicht an der Geschwindigkeit.» Dann ging er mit den neu generierten Testdaten die Algorithmen, bei denen er einen Fehler gemacht haben könnte, Zeile für Zeile durch, bis er den Fehler fand. Der Prozess wird in der Fachsprache «Debugging» genannt. Elias hat damit schon viel Erfahrung und fand den Fehler im letzten Moment.

Zum Programmieren kam der 15-Jährige dank eines Geschenks, das er zum achten Geburtstag erhalten hatte:

«Man hat mir einen Lego-Roboter geschenkt, den man auf einfache Weise programmieren konnte.»

Später hat er sich aus Faszination auch komplizierteren Programmiersprachen gewidmet. So viel Aufregung wie an der europäischen Informatik-Olympiade für Junioren habe er aber nur selten erlebt.

Im Informatik-Unterricht der vierten Klasse des Gymnasiums in Stans langweile er sich eher. Leider sei C++ selbst im Schwerpunktfach kein Thema. «Da geht es höchstens um Python.» Seine Teilnahme an der Informatik-Olympiade jedenfalls wird Elias auch später im Leben helfen, ist er überzeugt. «Ich finde die Informatik ein spannendes Gebiet, da sie eine grosse Zukunft hat.» Nach dem Gymnasium möchte er Physik oder Informatik studieren. «Ich freue mich auch schon auf das Studium, denn dort kann ich meine Kenntnisse noch viel mehr erweitern.»