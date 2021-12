Nidwaldner Robin Pickis verlässt das SRF und schmiedet neue Pläne

Nidwalden Moderator wendet sich vom SRF ab – und schmiedet für 2022 neue Pläne Vier Jahre stand Robin Pickis für die SRF-Show «Zwei am Morge» vor und hinter der Kamera. Bald ist damit Schluss. Der Nidwaldner braucht Raum und Zeit für neue Ideen. 2022 soll ihm diese bringen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 26.12.2021, 17.00 Uhr

Der Nidwaldner Robin Pickis widmet das kommende Jahr dem Finden von neuen Ideen. Bild: Oscar Alessio

Robin Pickis sieht ein wenig müde aus. Oder auch etwas traurig. Vielleicht, weil er und sein Arbeitskollege Ramin Yousofzai einen Tag zuvor das Ende ihrer Zeit beim Schweizer Fernsehen SRF verkündet hatten. Nach vier Jahren soll Schluss sein mit dem Comedy- und Satireformat «Zwei am Morge». Im kommenden März wird die letzte Staffel anlaufen. Kein leichter Entscheid, wie der Nidwaldner sagt:

«Wir haben schon länger darüber gesprochen aufzuhören. Jetzt ist es raus.»

Die zwei Moderatoren brauchten eine Pause davon, konstant Beiträge zu kreieren und zu veröffentlichen. Die Lust auf neue Herausforderungen wuchs. Also beschlossen er und Yousofzai, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, um einen Schlussstrich unter das Projekt «Zwei am Morge» zu ziehen. Schweren Herzens, wie in der entsprechenden Medienmitteilung zu lesen ist.

Pickis möchte wieder mehr Zeit in Nidwalden verbringen

Mit dem Abgang als fester Mitarbeiter des SRF steht eine grosse Veränderung im Leben des 28-Jährigen bevor. Doch 2021 hat ihm gezeigt: «Veränderungen sind etwas Gutes, denn sie schaffen Möglichkeiten für Neues.» Was dieses «Neue» ist, das Pickis im 2022 schaffen wird, kann er aber noch nicht sagen. «Ich habe für die nächsten Monate gar nichts Konkretes geplant», sagt er. Er wolle sich wieder mehr seinen Hobbys widmen und Kraft für das nächste Projekt sammeln.

Auch seinen Heimatkanton möchte Pickis mit seiner neu gewonnen Zeit wieder öfter besuchen. «Ich habe ganz viel Liebe für den Kanton Nidwalden», schwärmt er. Pickis ist in Buochs aufgewachsen, zügelte nach Emmetten, dann nach Oberdorf. Obwohl er jetzt in Zürich lebt, kommt er immer wieder gerne zurück: «Es ist heimelig, herzig und einfach gediegen in Nidwalden.» Er hat kein Zuhause mehr hier, sein Vater ist nach Amerika ausgewandert, seine Mutter lebt in Zürich und zeitweise in Chile. «Das hat mich im letzten Jahr etwas traurig gemacht.» Seine Lieblingsorte beim Aawasseregg in Buochs, auf dem Niederbauen und auf dem Bürgenberg bleiben jedoch für immer seine Heimat.

Wieder zu studieren, ist kein Thema

Die Kündigung beim SRF bedeutet für Pickis nicht per se den Rückzug aus der Öffentlichkeit. Höchstens vorübergehend: «Ich will nicht nahtlos auf dem aufbauen, was ich bisher gemacht habe, sonst stehe ich wieder am selben Ort wie jetzt.» Nebst dem SRF-Format hat Pickis in den vergangenen Jahren viele eigene Projekte aufgezogen. «Irgendwann habe ich dann irgendwie alles gemacht und doch nichts wirklich richtig.» Das wolle er in Zukunft vermeiden. Was er aber ausschliessen kann, ist ein Neubeginn in jenem Studium, das er vor vier Jahren für die Stelle beim SRF abgebrochen hatte. Damals studierte er Sport und Geografie an der Universität Basel, wollte Lehrer werden.

«Das ist nicht die Richtung, in die ich künftig gehen möchte.»

Vielmehr sieht sich Pickis weiterhin im digitalen Bereich: «Seit rund drei Jahren habe ich eine kleine Social-Media-Agentur, über die ich kleine Aufträge von Firmen erhalte.» Bisher sei das relativ gut gelaufen und er könne sich vorstellen, die nächsten Monate damit das nötige Geld für seine Fixkosten zu verdienen. Obwohl er das auch anders könnte, wie er selbst sagt: «Mit meinen verschiedenen Kanälen auf Social Media, durch die ich insgesamt rund 400’000 Menschen erreiche, könnte ich monatlich viele tausend Franken scheffeln.» Doch das sei nicht sein Ding. Er wolle seine Follower nicht «verkaufen». Vielmehr wolle er einen nachhaltigen Mehrwert schaffen, um den Leuten etwas mitzugeben. Zudem wird Pickis weiterhin bei SRF zu sehen sein. Für SRF Dok hat er bereits eine Reportage drehen dürfen. Das soll im nächsten Jahr weiterlaufen. «Einfach nicht mehr als Mitarbeiter des SRF, sondern als Externer.»

Er möchte den sich verhärtenden Fronten entgegenwirken

Im 2022 freut er sich vor allem auf das Unbekannte. Auch wenn es das ist, wovor er zugleich den grössten Respekt hat. Doch er sieht den Umbruch in der Medienlandschaft und das Bedürfnis der grossen Medienhäuser, mehr junge Menschen zu erreichen, als Chance. Er habe jetzt die Zeit, sich überall reinzulesen und seine neuen Ideen mit bestehenden Projekten zu verbinden.

Bild: Maximilian Lederer

Zugleich bereitet ihm die aktuelle Debatte um verschiedene gesellschaftliche Themen Sorgen. «Die Fronten in vielen Lebensbereichen werden extremer und verhärten sich», so Pickis. Doch auch das sieht er als Chance: «Ich möchte etwas kreieren, mit dem ich dieser Verhärtung entgegenwirken kann, und mich möglichst gewinnbringend für die Gesellschaft einsetzen.» Wie das genau passieren soll, dürfte der Nidwaldner in den nächsten, für ihn ruhigeren Monaten herausfinden. Doch wer Pickis schon etwas länger verfolgt, weiss bereits jetzt: Es dürfte spannend werden.

