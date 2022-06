Der Verein Tourismus Region Klewenalp steht vor dem Aus

Nidwalden Nach 125 Jahren ausgedient: Tourismusverein steht vor Auflösung Der Tourismusverein Beckenried-Klewenalp kann so nicht mehr bestehen. Es muss eine neue Lösung angestrebt werden. Sepp Odermatt 30.06.2022, 17.15 Uhr

Es war eine geschichtsträchtige Generalversammlung. Einerseits feierte man ein Jubiläum – die 125. Versammlung des Tourismusvereins Beckenried-Klewenalp. Andererseits ging es um Sein oder Nichtsein.

In den letzten Jahren hat sich die touristische Landschaft in Nidwalden stark gewandelt. Mit der Gründung des Vereins Tourismus Region Klewenalp (VTRK) wurde die Vermarktung der Nidwaldner Gemeinden Ennetbürgen, Buochs, Beckenried und Emmetten sowie der beiden Urner Gemeinden Seelisberg und Isenthal grösstenteils an die übergeordnete Organisation angegliedert. Ebenfalls übertrug man die Führung der Tourismusinformation bei der Schiffsstation an den VTRK. Auch konnte die Leitung des Strandbades vor ein paar Jahren glücklicherweise in die Hände der Politischen Gemeinde gegeben werden. Und neu wird auch der Minigolfbetrieb von der Gemeinde übernommen.

Braucht es den Verein noch?

All dies hat den verbleibenden Vorstand dazu bewogen, sich ernsthaft über den Zweck und den Weiterbestand des Vereins zu unterhalten. Man hat sich die Frage gestellt, ob es den Verein in der jetzigen Form überhaupt noch braucht, welche Aufgaben zu übernehmen seien und wer den Verein führen soll. Auch die Rückmeldungen seitens der Vereinsmitglieder und der Beckenrieder Bevölkerung waren bescheiden. Nur eine Person hat sich bereiterklärt, Vorstandsarbeit zu leisten. Es gab sogar einige Stimmen, welche für die Auflösung des Vereins plädierten.

Der Liquidationsvorstand (von links): Ivo Zimmermann, Rolf Stucki, Yves Michel, Margrit Goldiger, Christof Amstad und Bruno Käslin (Alex Vonlaufen fehlt). Bild: Sepp Odermatt (Beckenried, 29. Juni 2022)

Nach wie vor wünscht sich aber der Verein Tourismus Region Klewenalp (VTRK) einen Ansprechpartner, welcher die lokalen Anliegen vertritt. Dies kann, muss aber nicht zwingend ein Verein sein. Für die aktuellen Vorstandsmitglieder war es definitiv klar, dass sie den Platz neuen Kräften zur Verfügung stellen möchten. Aus diesem Grund reichte der verbleibende Gesamtvorstand auf die Generalversammlung hin seine Demission ein. Laut den Statuten besteht der Vereinsvorstand aus fünf bis neun Mitgliedern. Finden sich zu wenig Personen, die bereit sind, den Verein weiterzuführen, kommt Artikel 77 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches zur Anwendung und der Verein wird aufgelöst.

Vorstand und Gemeinde sind gleicher Meinung

Co-Präsident Ivo Zimmermann sagte: «Uns ist es ein Anliegen, dass bei einer allfälligen Auflösung des Vereins die Tourismusförderung in Beckenried weitergeht – in welcher Form auch immer. Wir wollen dabei helfen, eine gute Lösung zu finden.»

Während einer lebhaft geführten Diskussion betonten einige der 25 anwesenden Aktivmitglieder immer wieder, dass es zwingend nötig sei, die lokalen Anliegen wahrzunehmen. Auch der neu gewählte Beckenrieder Gemeindepräsident, Urs Christen, hob die Bedeutung des Tourismus hervor: «Es ist Aufgabe der Gemeinde, die nötige Infrastruktur zu schaffen, die es braucht, damit das Dorf lebt. So werden wir zum Beispiel nach einer neuen Lösung in der Rütenen suchen. Auch die Sanierung des Strandbades wird geplant.»

Auflösung des Vereins muss vorbereitet werden

Nach der Rechnungsablage, die mit einem Verlust von rund 17’000 Franken abschloss, folgte das Traktandum Wahlen. Für eine Ersatzwahl des gesamten Vorstandes hätte sich Markus Heuser bereiterklärt. Weil sich jedoch keine weiteren Vorstandsmitglieder zur Verfügung stellten, kam es so, wie die meisten Anwesenden erahnt hatten: Der Verein kann so nicht mehr existieren. Dadurch befindet sich der Tourismusverein Beckenried-Klewenalp formell in Liquidation. Alle Vorstandsmitglieder erklärten sich bereit, bis zur definitiven Auflösung eine zukunftsorientierte Lösung zu suchen. Zum sogenannten Liquidationsvorstand wurden von der Versammlung neben den Bisherigen zusätzlich Gemeinderat Alexander Vonlaufen, Margrit Goldiger und Yves Michel gewählt. Noch diesen Herbst wird an einer Extra-Generalversammlung über die Auflösung des Vereins abgestimmt.