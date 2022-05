Buochs, Ennetbürgen und Stansstad müssen Gewässerräume anpassen

Nidwalden Nach Bundesgerichtsentscheid zu Beckenried: Auch Buochs, Ennetbürgen und Stansstad müssen ihre Gewässerräume anpassen Der Bundesgerichtsentscheid zu einem Wohnprojekt in Beckenried hat weitere Folgen für Nidwalden. Drei andere Gemeinden müssen nun ebenfalls ihre Gewässerräume neu ausscheiden – je nach Ortschaft sind 18 bis 70 Parzellen betroffen. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Wer nahe am Wasser baut, wie hier in Kehrsiten, muss viele Regelungen beachten. Bild: Archiv NZ

Das Bundesgericht hat vor rund einem Jahr einen Entscheid gefällt, der sich eigentlich nur mit einem einzigen Bauvorhaben befasste. Ein geplantes Mehrfamilienhaus in Beckenried durfte vorerst nicht gebaut werden, weil es zu nahe am Fahrlibach zu liegen gekommen wäre. Der Entscheid des Bundesgerichts hat jedoch auch Folgen für andere Bauprojekte in anderen Nidwaldner Gemeinden.

Mittlerweile ist auch klar, in welchem Ausmass. Anhand seines Geoinformationssystems hat das Amt für Gefahrenmanagement errechnet, welcher Anteil der aktuell ausgeschiedenen Gewässerräume angepasst werden muss, um dem Bundesrecht zu entsprechen. Bei diesen Gewässerräumen handelt es sich um Schutzzonen rund um fliessende und stehende Gewässer, in denen grundsätzlich nur bestimmte Bauten erstellt werden dürfen – wie beispielsweise Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken. Die Analyse hat ergeben, dass die Räume entlang von 8,6 Kilometern von den insgesamt 173 Kilometern an Fliessgewässern und Seeufer im Kanton angepasst werden müssen.

«Knapp fünf Prozent sind aufgrund des Bundesgerichtsentscheids also zu klein und sind entsprechend anzupassen», wie Viktor Schmidiger, Leiter des Amtes für Gefahrenmanagement, auf Anfrage mitteilt. Nebst Beckenried müssen nun auch Buochs, Ennetbürgen und Stansstad gewisse Gewässerräume anpassen, um die Vorgaben des Bundes umzusetzen.

Buochs will Anpassungen bald vornehmen

In Buochs sind rund 70 Parzellen von den Anpassungen betroffen, wie Gemeindepräsident Werner Zimmermann auf Anfrage mitteilt. Rund 1030 Laufmeter Bauzone sind es einerseits entlang der Engelbergeraa, südlich (Gewerbezone Fadenbrücke) sowie nördlich (ab Gewerbezone Aamättli bis See) davon. Anderseits sind zirka 1430 Laufmeter Bauzone entlang des Sees tangiert, vom Hafen Buochs bis zum Aawasseregg sowie ungefähr vom Seeplatz bis zum Neuseeland. Aktuell würden aber keine Bauprojekte vorliegen, die davon betroffen wären, so Zimmermann.

Grundsätzlich gebe der Kanton der Gemeinde nun bis Ende 2025 Zeit, um die Anpassungen vorzunehmen. «Der Gemeinderat hat jedoch beschlossen, die Teilrevision bereits im Jahr 2022 anzugehen, um die Planungssicherheit wiederherzustellen», schreibt Zimmermann. Wenn möglich, werde die Beschlussfassung an der Herbstgemeindeversammlung 2022 oder sonst an der Frühlingsgemeinde 2023 erfolgen.

Auch in Ennetbürgen keine Bauprojekte betroffen

In Ennetbürgen sind 18 Parzellen betroffen, heisst es auf Anfrage beim zuständigen Gemeinderat Andreas Kälin. Konkret geht es um den Gewässerraum des Sees, östlich der Schlüsselbucht – entlang der Stationsstrasse – bis zum Siedlungsrand (Schürbach). «In diesem Bereich ist heute – infolge bundesgerichtlicher Rechtsprechung und teilweiser Nichtgenehmigung der Teilrevision ‹Gewässerräume› vom 22. November 2019 durch den Regierungsrat – kein rechtsgültiger Gewässerraum ausgeschieden», schreibt Kälin. Für den Bereich gelten daher nun bis auf weiteres die Übergangsbestimmungen der Gewässerschutzverordnung (siehe Box).

Das sind die Übergangsbestimmungen Solange eine Gemeinde ihre Gewässerräume nicht korrekt festgelegt hat, gelten für die entsprechenden Abschnitte bestimmte Übergangsbestimmungen, die in der Schweizer Gewässerschutzverordnung festgehalten sind. Entlang von Flüssen oder Bächen gilt die Schutzzone dann je nach deren Grösse auf einer Breite von acht bis zwölf Metern (plus die Breite des Gewässers selber) auf jeder Seite, gemessen ab dem Ufer. Bei Seen und anderen stehenden Gewässern nimmt die Zone gemäss Übergangsbestimmungen 20 Meter ab dem Ufer ein. (lur)

Bereits geplante Bauprojekte seien in Ennetbürgen nicht vom Bundesgerichtsentscheid betroffen, so Kälin weiter. Eine nachgelagerte Teilrevision der Gewässerräume werde bis spätestens Ende 2025 erfolgen.

Stansstad will Räume mit Gesamtrevision neu ausscheiden

In Stansstad sind es 32 Parzellen, die nicht den Vorgaben des Gerichtsentscheids entsprechen, wie im Planungsbericht zur aktuell laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung vom 14. April 2022 nachzulesen ist (dieser liegt derzeit bis am 27. Mai öffentlich auf). Die Parzellen seien «gemäss Erachten der Baudirektion nicht als dicht überbautes Gebiet einzustufen», heisst es dort. Damit gingen die Stansstader Behörden damals offenbar von derselben Annahme aus wie die Gemeinde Beckenried: dass wegen einer dichten Besiedlung in diesen Gebieten grosszügigere Bestimmungen gelten würden. Fürs Bundesgericht gelten die entsprechenden Gebiete jedoch eben nicht als dicht besiedelt, wie es in seinem Entscheid festgehalten hat.

Für die betroffenen Parzellen gelten nun bis auf weiteres also ebenfalls die Übergangsbestimmungen. Mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung sollen die Gewässerräume bei den betroffenen Parzellen aber korrekt ausgeschieden werden. Diese soll bis voraussichtlich Ende Jahr abgeschlossen sein. Angepasst werden die Gewässerräume laut dem Planungsbericht in den Gebieten Acheregg, Harissen, Hüttenort, Seehof, an der Rotzbergstrasse 2 und 4, der Kehrsitenstrasse 25 und 27 sowie in den Kehrsiter Gebieten Hostettli, Hinterberg und Schifflände. Ob von den Änderungen aktuelle Bauvorhaben betroffen sind, konnte die Gemeinde Stansstad auf Anfrage nicht bekanntgeben. Auf bestehende Bauten haben die Änderungen jedoch keinen Einfluss.

Beckenried sucht «einigermassen gute Lösung» mit Grundeigentümern

Noch mehr Anpassungen sind in Beckenried nötig, wo der Bundesgerichtsentscheid damals ausgelöst wurde. Rund die Hälfte der anzupassenden Gewässerräume Nidwaldens liege in Beckenried, hielt der Kanton bereits bei seiner ersten Einschätzung der Lage im vergangenen Sommer fest. Wie viele es genau sind und ob weitere aktuelle Bauvorhaben betroffen sind, könne die Gemeinde derzeit nicht sagen. «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir leider keine genaueren Angaben machen», teilt Hochbauvorsteher Philipp Murer auf Anfrage mit. Mindestens vier weitere Bauprojekte sind oder waren in Beckenried jedoch betroffen, wie der Kanton vergangenen Sommer festhielt. Der Grossteil davon lasse sich durch gewisse Anpassungen aber dennoch umsetzen, hiess es damals.

«Wir sind in stetigem Kontakt mit dem Kanton und versuchen, für die Beckenrieder Grundeigentümer eine einigermassen gute Lösung zu finden», schreibt Murer weiter. Die Thematik beschäftige den Gemeinderat «ziemlich stark», so Murer. «Der Bundesgerichtsentscheid hat uns überrascht und auch ein wenig erstaunt – wurde die Gemeinde mit ihren Entscheidungen doch vom Regierungsrat und auch vom Verwaltungsgericht gestützt.» Damit meint Murer die damalige Einschätzung, dass viele der nun betroffenen Parzellen als dicht besiedeltes Gebiet gelten würden – womit für sie andere Regeln gegolten hätten.

