Nach dem Brand auf Trogmatt steht das neue Heim

Nidwalden Nach der Feuersbrunst: Wie mit viel Einsatz und Unterstützung ein neues Heim auf der Alp entstanden ist Ein Feuer zerstörte im Dezember 2020 das Wohnhaus auf der Alp Trogmatt. Der Rotary-Club Stans unterstützt den Neubau. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Erich Amstutz links und Maurus Bühlmann rechts (beide vom Rotary-Club Stans) überreichen Werner Junior und Werner Senior Barmettler den Check vor ihrem neuen Heim. Foto: (Ruedi Wechsler, Trogmatt, 5. März 2022)

Zwei Vorstandsmitglieder des Rotary-Clubs Stans, Präsident Maurus Bühlmann und Erich Amstutz, überreichten der Familie Barmettler am Samstag einen Check von 12’400 Franken. Ein Freudentag für die gebeutelte Familie. Nach der Besichtigung des Neubaus wurden die Gäste mit einem «Znüni» und Kaffee verköstigt.

Als der damals in Beckenried wohnhafte Junior Werner Barmettler den Feuerwehralarm aus Oberdorf mitten in der Nacht erhielt, konnte er es nicht fassen und erinnert sich mit belegter Stimme zurück: «Ich wollte es einfach nicht glauben und fuhr schnellstens via Buochs und Sender zur Trogmatt. Schon auf der Schwanden entdeckte ich das Orange am Nachthimmel. Als ich dann die Stichflammen beim Schlafzimmer meines Vaters sah, rechnete ich mit dem Schlimmsten.»

Ein Feuerwehrkamerad beruhigte ihn bei der Ankunft und bestätigte, dass sein Vater und der Hund in Sicherheit seien. Werner Barmettler Senior ergänzt mit wässrigen Augen: «Ich hörte Geräusche und dachte, dass der Hund einen Gegenstand umgeworfen hat. Als ich im Wohnzimmer stand kam mir bereits Rauch entgegen und die Flammen hatten sich im oberen Stock ausgebreitet. Ich nahm meine Kleider und stürmte nach draussen.»

Am Sonntag danach standen Vater und Sohn mit Bauplaner Peter Vogler vor der Brandruine. Vogler besuchte mit Werner Barmettler die Betriebsleiter-Schule. Zwei Tage später bekam der Junior die ersten Baupläne per E-Mail. «Diese waren aber weit weg vom heutigen Neubau und nur zehn Tage nach dem Brand folgte bereits die Baueingabe», so der Junior. Es fanden Gespräche mit der Raumplanung und dem Amt für Landwirtschaft statt. Eine hauseigene Kläranlage war unverzichtbar, liegt die Liegenschaft doch in der Trinkwasserzone. Beheizt wird der Neubau mit einer Holzfeuerung.

Bewundernswerte Eigenleistung

Anfang Juni 2021 begann Barmettler Junior mit dem eigenen Bagger den Aushub. Die Betonarbeiten für das Mauerwerk führte er mit zwei Pensionären aus. Die Isolation montierte er selbst. Dazu führte der 30-Jährige Malerarbeiten aus und verlegte die Bodenbeläge selbstständig. Der Lions-Club unterstützte Barmettlers beim Dachdecken. Zu Gunsten dieser Parforce-Leistung reduzierte der leidenschaftliche Landwirt und Älpler im Winterhalbjahr sein auswärtiges Arbeitspensum auf 80 Prozent.

Im Parterre wohnt nun Vater Werner in einer 2 ½ Zimmer- und im oberen Bereich ist Sohnemann in die 5 ½ Zimmerwohnung eingezogen. Die Kosten für das schlichte aber wunderschöne Nidwaldner-Haus belaufen sich auf knapp 900’000 Franken. Das knappe Budget erlaubte nur einen einfachen Innenausbau. Die Gebäudehülle wurde auf eine langjährige Lebensdauer ausgerichtet.

Im neuen Haus steckt auch viel Eigenleistung von Werner Barmettler Junior. Foto: (Ruedi Wechsler, Trogmatt, 5. März 2022)

Werner Barmettler Junior bewirtschaftet den Alpbetrieb im Sommerhalbjahr unter Mithilfe seines Vaters. Auf der 23 Hektaren grossen Liegenschaft, von der fünf Hektaren bewaldet sind, werden Kühe und Rinder gesömmert. Schon bald soll eine kleine Käserei im Haus eingerichtet werden, damit Ziegenkäse produziert werden kann. Das «Kessi» wurde nach dem Unwetter 2005 reaktiviert, um die Milch selbst verarbeiten zu können, weil der Hof von der Umwelt abgeschnitten war.

Der heutige Tag ist für Erich Amstutz, Geschäftsführer der Amstutz Holzbau AG, mit puren Emotionen verbunden. Er sagt: «Schon mein Vater durfte vor 20 Jahren den Anbau auf der Trogmatt realisieren. Wir konstruierten nun den Holzrahmenbau in unserer Firma. Mir gefällt der Stil des Gebäudes mit seinen Lauben ausgezeichnet und es hat seine Heimat gefunden.»

Gemeinsam mit Präsident Maurus Bühlmann brachte Amstutz das Neubauprojekt in den Vorstand des Rotary-Clubs, der sich einstimmig aus vier anderen Projekten für die Trogmatt entschied. Maurus Bühlmann ist glücklich: «Mit Stolz und grosser Freude darf ich unseren 75 Mitgliedern vom gelungenen Neubau auf 1100 Metern über Meer berichten.» Die Zukunft ist gesichert. 2019 ging der Hof in die Hände von Junior Barmettler, der hofft, dass er künftig das ganze Jahr auf dem Hof arbeiten und davon leben kann.

