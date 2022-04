Sexuelle Nötigung, Exhibitionismus: Mann soll ausgeschafft werden

Nidwalden Nach sexueller Nötigung und Exhibitionismus: Junger Sri Lanker soll die Schweiz verlassen Ein heute 25-jähriger Mann aus Nidwalden soll ausgeschafft werden. Das hat das Verwaltungsgericht bestätigt, nachdem sich der Mann gegen seine Ausweisung juristisch wehrte. Lucien Rahm 02.04.2022, 05.00 Uhr

Über sechs Jahre ist es her, als ein damals 18-jähriger Sri Lanker in Stans eine zwei Jahre jüngere Nidwaldnerin zu Sex nötigte. Unter Anwendung von Gewalt zwang er die junge Frau auf dem Nachhauseweg vom Jugendkulturhaus Senkel zum Geschlechtsverkehr. Nachdem er sie zuerst an die Wand drückte, küsste und sie schlug, wehrte sich die Frau und konnte zwar zunächst noch fliehen. Der Tamile holte sie jedoch ein, schlug sie erneut und zwang sie unter Todesdrohungen zum Oralsex.

Bei einem Vorfall blieb es jedoch nicht. Bei anderer Gelegenheit belästigte er mehrere Frauen in Stans, indem er sich vor ihnen entblösste. Im April 2016 verurteilte ihn das Kantonsgericht Nidwalden wegen «sexueller Nötigung und mehrfachem Exhibitionismus» zu fünf Jahren Freiheitsstrafe und 20’000 Franken Genugtuung für ein Opfer. Der Mann zog das Urteil danach ans Obergericht weiter, welches 2017 die Freiheitsstrafe um sechs Monate verringerte, unter anderem, weil sich der junge Mann während der Strafuntersuchung kooperativ verhielt.

Dennoch hielt das Obergericht damals auch fest, dass «die Gewalt in ihrer Intensität ein Ausmass angenommen» habe, welches dazu führe, dass sein Verschulden über den blossen Tatbestand der sexuellen Nötigung hinausgehe.

Bereits im März 2016 trat der junge Mann den vorzeitigen Strafvollzug an. Seit Juli 2017 befindet er sich in einem gelockerten Massnahmenvollzug. Er wurde in eine Einrichtung für junge Erwachsenen eingewiesen, wo er eine Schreinerlehre absolviert. Ebenso hat er regelmässigen Ausgang und besucht dabei seine Familie.

«Schizophrenie in schwerem Ausmass»

Geboren und aufgewachsen ist der Mann in der Schweiz, vor seinen Straftaten lebte er bereits in Nidwalden. Über einen Schweizer Pass verfügt er jedoch nicht, lediglich über eine Niederlassungsbewilligung. Wegen seiner Straffälligkeit soll ihm diese nun jedoch entzogen werden, wie es das Schweizer Ausländer- und Integrationsgesetz vorsieht. Nach seinem Vollzug müsste der Mann die Schweiz somit verlassen.

Dagegen wehrt sich der Sri Lanker jedoch seit längerem auf dem Rechtsweg. Gegen die Verfügung des Nidwaldner Amtes für Justiz hat er sich zunächst beim Regierungsrat als nächste Instanz beschwert. Dieser hiess die Beschwerde teilweise gut. Das Amt für Justiz solle vor der Ausweisung prüfen, «ob die medizinische Versorgung in Sri Lanka in Bezug auf den Gesundheitszustand» des Mannes weiterhin gewährleistet werden kann. Sollte dies der Fall sein, müsste der Straftäter ausgewiesen werden. Laut einem psychiatrischen Gutachten liegt bei ihm «eine paranoide Schizophrenie in schwerem Ausmass» vor. Eine psychiatrische Behandlung sei daher nach wie vor wichtig.

Öffentliches Interesse überwiegt

Doch auch gegen diesen Entscheid beschwerte sich der Sri Lanker und gelangte ans Nidwaldner Verwaltungsgericht. Dieses hat seine Beschwerde nun vor kurzem abgewiesen. Denn es kommt wie die Vorinstanz zum Schluss, dass dem Mann die Ausschaffung nach Sri Lanka zumutbar sei. Zwar anerkennt das fünfköpfige Verwaltungsgericht ein hohes privates Interesse des Mannes an einem Verbleib in der Schweiz, da er hier aufgewachsen ist und Familie sowie Umfeld hier hat.

Das öffentliche Interesse überwiege jedoch im vorliegenden Fall, heisst es im Gerichtsentscheid weiter. Der Mann habe einen «intensiven verbrecherischen Willen zum Ausdruck» gebracht, wie es das Obergericht formulierte. Für die öffentliche Sicherheit stelle er ein Risiko dar. Auch sei nicht sichergestellt, dass der Mann aufgrund seiner Vorgeschichte und Gesundheit trotz Lehrabschluss als Schreiner auch tatsächlich finanziell für sich selbst sorgen könne, zitiert das Verwaltungsgericht seine Vorinstanz. Wenn ausländische Personen von der Sozialhilfe abhängig sind, sieht das Ausländergesetz ebenfalls den Entzug des Niederlassungsrechts vor.

Genug Möglichkeiten für psychiatrische Behandlung

Zumutbar sei die Ausweisung für den Mann, da er die Sprache seines Heimatlandes zumindest in den Grundzügen durch seine Familie kenne und ihm auch die dortige Kultur nicht völlig fremd sei. Zudem gebe es in Sri Lanka genug Möglichkeiten, um seine psychiatrische Therapie fortzusetzen. So gebe es dort 23 Spitäler mit psychiatrischen Abteilungen für die stationäre Behandlung sowie mehr als 300 Kliniken zur ambulanten Behandlung psychisch kranker Patienten, wird aus einem neuen Bundesgerichtsentscheid zitiert.

Somit würde dem Mann also weiterhin die Ausweisung drohen, sobald sein Massnahmenvollzug beendet ist. Dieser dauert gemäss Gerichtsentscheid auch heute noch an und soll anschliessend in eine stationäre therapeutische Massnahme umgewandelt werden. Seine Ausschaffung ist aber noch nicht definitiv beschlossen. Er hat den Entscheid des Verwaltungsgerichts mittlerweile ans Bundesgericht weitergezogen, welches noch darüber zu befinden hat.