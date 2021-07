Streit um Grenzzaun in Dallenwil endet vor Bundesgericht

Nidwalden Nachbar wehrt sich gegen Grenzzaun – und zieht bis vor Bundesgericht Der Gemeinderat Dallenwil erlaubt zwei Anwohnern, auf ihrem Grundstück ein Zaun mit Sichtschutz aufzustellen. Ein Nachbar will diese Pläne durchkreuzen. Manuel Bühlmann 06.07.2021, 17.55 Uhr

Was genau in der Vergangenheit zwischen den Nachbarn vorgefallen ist, geht aus dem aktuellen Bundesgerichtsurteil nicht hervor. Allzu gut aufeinander zu sprechen sind sie jedenfalls nicht. Die Rede ist von einer «offenbar erheblichen Zerstrittenheit der Parteien». Der Dallenwiler Nachbarschaftskonflikt beschäftigt die Justiz bis zur obersten Instanz des Landes. Auslöser des Rechtsstreits sind die Pläne zweier Anwohner, auf ihrem Grundstück einen Grenzzaun mit Sichtschutz zu errichten. Im Juni 2018 erteilte der Gemeinderat die Bewilligung. Der Nachbar von der Parzelle nebenan zog diesen Entscheid weiter, unterlag jedoch in den Hauptpunkten vor den kantonalen Instanzen.