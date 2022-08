Nidwalden Nachbarschaftsstreit endet mit Zwangseinweisung in Psychiatrie Nach einem über zehnjährigen Streit mit anderen Bewohnern seines Wohngebäudes ist ein Mann aus seiner Eigentumswohnung ausgewiesen worden. Diese wurde danach zwangsversteigert. Lucien Rahm 16.08.2022, 18.17 Uhr

Über zehn Jahre lang hat der Streit zwischen den Nachbarn gedauert – bis einer der Beteiligten vor kurzem schliesslich durch die Nidwaldner Kantonspolizei aus seiner Eigentumswohnung entfernt wurde. Bereits zuvor war diese zwangsversteigert worden, nachdem der Mann aus der Gemeinschaft seines Wohngebäudes gerichtlich ausgeschlossen worden war. Erfolglos hatte er sich gegen seine Ausweisung auf dem Rechtsweg zu wehren versucht.

Seine neue Unterkunft fand der Mann anschliessend in der Luzerner Psychiatrie. In diese wurde er noch am Tag seiner Ausweisung eingeliefert. Ein beigezogener Arzt verfügte die psychiatrische Unterbringung, weil der Mann nicht kooperativ und «verbal drohend» sei, wie es in einem Entscheid des Nidwaldner Verwaltungsgerichts heisst. Richtig untersuchen konnte der Arzt den Mann auf dem Polizeiposten demnach nicht, weil sich dieser komplett verweigerte. Stattdessen habe er den Arzt als «dummen Siech» bezeichnet und lediglich gemeint, «Ihnen sollte man die Faust ins Gesicht schlagen».

Wohnung absichtlich verwahrlosen lassen

Weil sich die Wohnung des Mannes gemäss Beobachtungen der Polizei in einem schlechten Zustand befand, ging der Arzt beim Mann von einer Verwahrlosung und aufgrund seiner Drohungen von einer Fremdgefährdung aus. Für den Mediziner Grund genug, den Mann in die Luzerner Psychiatrie in St. Urban einzuweisen. Wenige Tage später wehrte sich der Eingewiesene gerichtlich gegen seine Unterbringung, woraufhin eine Psychiaterin seinen Zustand begutachtete.

Da sich der Mann nun gesprächsbereiter zeigte, kommt das Gutachten zum Schluss, dass bei ihm wohl zwar eine psychische Störung vorliegt, jedoch keine Fremdgefährdung von ihm ausgeht. Seinen Drohungen habe er nie Taten folgen lassen. Seine Wohnung habe er überdies nicht aus Achtlosigkeit verwahrlosen lassen, sondern ganz bewusst, ist im Gerichtsentscheid weiterzulesen. «Er wolle damit dem neuen Wohnungseigentümer schaden, welcher die Wohnung seiner Auffassung nach viel zu günstig habe kaufen können.»

Das Gutachten hält letztlich fest, dass der Mann durchaus selbstständig leben könne. Das Verwaltungsgericht hat daher seine umgehende Entlassung aus der Psychiatrie veranlasst. Wie er jetzt wohnt, geht aus dem Entscheid nicht hervor.