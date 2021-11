Reformierte Kirche Nidwalden: Ex-Redaktionsleiter erhebt Vorwürfe

Nidwalden Nicht publizierte Meinungsbeiträge in den «Kirchen-News»: Streit geht in die nächste Runde Zwei Meinungsbeiträge zur Konzernverantwortungs-Initiative wollte der evangelisch-reformierte Kirchenrat nicht drucken und trennte sich vom damaligen Redaktionsleiter. Der will das nicht auf sich sitzen lassen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 05.11.2021, 15.00 Uhr

Plakate gegen und für die Konzernverantwortungs-Initiative, die am Ständemehr scheiterte. Bilder: Florian Arnold

(7. November 2020)

Mit einem Pro- und Contra-Beitrag wollte die Redaktion unter der Leitung von Thomas Vaszary in den «Kirchen-News» der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden vom November 2020 die Konzernverantwortungs-Initiative kontradiktorisch behandeln. Dazu kam es nicht. Der Kirchenrat verhinderte die Zustellung der Ausgabe. Stattdessen hatten die Mitglieder der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden einen Brief im Briefkasten. Darin drückte der Rat sein Bedauern aus, dass die Empfänger kein gedrucktes Exemplar der «Kirchen-News» erhielten. Der Kirchenrat habe sich in dem Beschluss klar positioniert, keine Artikel mit politischen Inhalten abzudrucken.

«Wir sehen unsere Zeitung als ein Informationsmedium über Aktivitäten und Veranstaltungen unserer Kirche und nicht als geeignetes Medium zur Verbreitung politischer Statements»,

stand in dem Schreiben. Die Zusammenarbeit mit Redaktionsleiter Thomas Vaszary wurde per sofort beendet.

Vaszary will ein Zeichen setzen

Dieser hat den Fall nun an die kantonale Schlichtungsbehörde weitergeleitet, wie er in einer Mitteilung verkündet. «Der Kirchenrat setzte sich ohne Anhörung der Redaktion mit dem Beschluss drei Tage vor Redaktionsschluss nicht nur über das gemeinsam unterschriebene Redaktionsstatut hinweg. Er liess später auch die gedruckte Ausgabe einstampfen. Und er verhinderte hinter meinem Rücken die Fertigstellung des geplanten Contra-Beitrages von Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder. Damit machte er auch den Pro-Beitrag von Katharina Boerlin, vom Komitee der Kirche für Konzernverantwortung, hinfällig», sagt Thomas Vaszary.

«Mit meinem Aufbegehren will ich auch ein Zeichen setzen gegen Zensur und damit eine Lanze brechen für Journalisten-Kolleginnen und -Kollegen.»

Im Redaktionsstatut stehe, dass sich die «Kirchen-News» auch politische Themen annehmen sollten und ein offenes Forum für verschiedene Meinungen seien.

Der ehemalige Redaktionsleiter der «Kirchen-News», Thomas Vaszary. Bild: PD

Ein weiterer Streitpunkt ist das Geld. «Obwohl der Kirchenrat die Vertragsvereinbarung mit meiner Firma ausserhalb der Kündigungsfrist aufhob, weigert er sich bis heute, den vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen und ausstehende Rechnungen zu begleichen.» Er spricht von ausstehenden Zahlungen von rund 60'000 Franken. Der Kirchenrat habe mehrere Gesprächstermine verfallen lassen.

Dem zivilrechtlichen Verfahren vor Gericht geht zwingend ein Schlichtungsversuch vor der Schlichtungsbehörde voraus. So sieht es die neue Schweizerische Zivilprozessordnung vor. Und was erwartet er von diesem Treffen? «Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zu sagen. Wir werden sehen, ob wir uns einigen können.» Sollte dies nicht der Fall sein, stehe ein Prozess bevor.

Kirchenrat sei an einer gütlichen Einigung interessiert

«Wir stehen dieser Schlichtungsverhandlung offen gegenüber und sind an einer gütlichen Einigung interessiert», sagt auf Anfrage Wolfgang Gaede, Kirchenratspräsident der Evangelisch-Reformierten Kirche Nidwalden. Zu den angesprochenen Vorwürfen will er sich nicht im Detail äussern, da sich die Juristen der beiden Parteien damit beschäftigen würden. «Ich kann einfach dazu sagen, dass sich unser Jurist auf den Standpunkt stellt, dass wir uns an vertragliche Abmachungen gehalten haben und Thomas Vaszary auch kein Geld schulden.»

Wolfgang Gaede spricht von einem Vertrauensbruch, der im vergangenen Jahr zur sofortigen Beendigung der Zusammenarbeit mit Thomas Vaszary geführt habe. «Wir sind klar der Auffassung, dass politische Meinungsbeiträge keinen Platz in den ‹Kirchen-News› haben. Die Publikation, die von unseren Kirchenmitgliedern über die Kirchensteuern sozusagen zwangsfinanziert ist, soll sie nicht vor den Kopf stossen.» Diese habe man ihm auch klar kommuniziert, doch habe er sich nicht daran gehalten.