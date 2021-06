Personalmangel Gastronomen aus Ob- und Nidwalden suchen nach Fachpersonal Auch im Lokalen zeigt sich ein schweizweites Problem: Es mangelt an Angestellten – vor allem an ausgebildeten Fachkräften. Der Lockdown hat das Problem noch verschärft. Kritik äussern einzelne Gastronomen auch am Kurzarbeitssystem. Christian Tschümperlin 22.06.2021, 17.00 Uhr

Die Gäste sind zurück in den Beizen. Doch es mangelt in der Gastronomie an Personal. So auch beim Kaffee Bar Dorfklatsch in Emmetten. «Der Arbeitnehmermarkt ist aktuell völlig ausgetrocknet. Das liegt definitiv am Lockdown», glaubt Pächterin Pia Greber. Seit Mai hat sie eine Stelle für eine Serviceangestellte ausgeschrieben. Bislang meldeten sich erst vier Interessierte.

Sie sagt: «Voraussetzung für eine Anstellung sind gute Deutschkenntnisse und ein charmantes Auftreten sowie ein selbstständiges und koordiniertes Arbeiten. Diese Kompetenzen fehlen unter den bisherigen Bewerbern.» Es sind die Fachkräfte, die aus der Branche abgewandert sind. «Wohin diese gegangen sind, weiss ich nicht», erzählt Greber.

Viele Fachkräfte sind im Zuge des Lockdowns aus der Gastronomie abgewandert. Bild: EPA

Eigentlich könnte sie eine tolle Stelle bieten: «Wir haben Traumarbeitszeiten ohne Zimmerstunden und sind ein aufgestelltes, fünfköpfiges Team.» Die Kaffee Bar verfügt über eine lauschige Terrasse, sie gilt als ein unverbindlicher und gemütlicher Begegnungsort. «Es ist ein sehr vielseitiger Job und für Leute, die gerne selbstständig arbeiten, perfekt», so Greber. Bis eine Angestellte gefunden sei, müsse sie die fehlenden 80 bis 100 Prozent an Arbeitskraft selber erbringen.

Quereinsteiger sind überfordert

Vreni Aschwanden vom Restaurant St.Jakob in Ennetmoos sucht ebenfalls eine Serviceangestellte. «Wir sind zwölf Leute im Team, uns fehlt aber noch eine unterstützende, gute Seele», sagt sie. Aschwanden stellt ein ähnliches Problem fest wie Greber:

«Viele Leute haben den Eindruck, im Gastgewerbe könne man ohne grosse Kenntnisse arbeiten. Sie sind dann völlig überfordert. Es fehlt an der Koordination, der Schnelligkeit und der Sprache.»

Früher habe sie auf die Hilfe vieler Hausfrauen zählen können, die im Service einen Nebenverdienst hatten. «Diese Generation kommt langsam ins Pensionsalter. Es kommen Fachkräfte nach, die oft bald wieder abwandern, beispielsweise in den kaufmännischen Bereich», berichtet sie. Diese Problematik sei schon vor Corona akut gewesen, die Pandemie habe die Entwicklung allenfalls verschärft.

Junge Leute wollen lieber in die Disco

Aschwanden glaubt, dass es auch an den Chefs liegt, dass junge Leute die Gastronomie bald wieder verlassen. «Es ist zu hektisch für sie. Es vergeht ihnen die Freude.» Falls sie selbst einen Lehrling ausbilden würde, so könnte dieser samstags sicherlich auch mal in die Disco. «Jeden Abend zu arbeiten, das kann man von den Jungen nicht verlangen. Es gibt so viele tolle junge Leute, die man aber nicht verheizen darf.» Sie findet, es sei wichtig, dass man zu den jungen Serviceangestellten schaut: «Das ist das A und O. Damit sie die Freude behalten an diesem superschönen Beruf.»

Wolfgang Gehrig ist Geschäftsführer des Hotels Winkelried in Stansstad. In anderen Jahren stellt er neues Personal im März ein. Aufgrund der Planungsunsicherheit musste er aber zuwarten und sucht jetzt ebenfalls nach Personal. Ihn stört etwas Grundsätzliches:

«Der Arbeitgeberbeitrag muss trotz Kurzarbeit entrichtet werden.»

Mit 15 Prozent der Lohnsumme handelt es sich bei den Arbeitgeberbeiträgen wie AHV, ALV, NBU oder BVG um Zahlungen, die nicht von der Kurzarbeitsentschädigung übernommen werden. Das Hotel Winkelried kommt für all seine Angestellten so auf einen sechsstelligen Betrag für den Zeitraum zwischen Dezember und April.

Staat profitiert von der Kurzarbeit

«Für mich wäre es günstiger gekommen, Ende Jahr alle Mitarbeiter zu entlassen und sie jetzt wieder einzustellen. Aber als verantwortungsvoller Arbeitgeber haben wir das nicht getan, obwohl dies die Liquidität stark beansprucht hat», so Gehrig. Der Gastronom ist überzeugt, dass der Staat finanziell stark vom Modell der Kurzarbeit profitiert hat.

«Ohne die Kurzarbeit hätte die Arbeitslosenversicherung für die Arbeitgeberbeiträge aufkommen müssen.» In seinem Fall handelt es sich bei 30 Mitarbeitern um je einen Monatslohn. «Für uns ging die Rechnung mit der Kurzarbeit eigentlich nicht auf», so Gehrig.

Auch in Obwalden ist die Situation akut

Bruno della Torre von Gastro Obwalden bestätigt, dass auch in Obwalden der Fachkräftemangel ein brennendes Thema ist. «Viele Gastronomen suchen verzweifelt nach Servicemitarbeitern», sagt er. Della Torre führt die «Rose» in Kerns und hat ebenfalls noch offene Stellen im Service zu besetzen. «Quereinsteiger würden wir gerne nehmen, doch ihnen mangelt es oft an Sprachkenntnissen.» Die Lage sei schon vor der Pandemie kritisch gewesen. Er sagt:

«Sehr viele gute Leute haben unserer Branche den Rücken gekehrt.»

Die kommenden Jahre würden daher sehr herausfordernd für die Gastronomie. Das bedauert della Torre: «Es ist eigentlich ein wunderschöner Beruf, man hat viel mit Gästen zu tun. Und wer gut ist, kann einiges verdienen.» Letztlich sei der Fachkräftemangel aber ein schweizweites Phänomen und der Branchenverband sei dabei, Lösungen zu erarbeiten.