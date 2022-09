Nidwalden Nidwaldnerin spricht über Suizidgedanken: «Manchmal dachte ich, meinen Kindern ginge es ohne mich besser» Wie wäre es, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen? Solche Gedanken plagen Tanja Müller* aus Nidwalden immer seltener. Und sie weiss heute, wie sie mit ihnen umgehen muss. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 29.09.2022, 17.00 Uhr

Das Treffen findet in der Luzerner Psychiatrie statt. Tanja Müller* wirkt angespannt, aber auch gefasst. Was sie zu erzählen hat, ist keine einfache Geschichte. Es ist ihre Geschichte. Glücklicherweise geht sie gut aus. Denn Tanja Müller lebt. Aber sie kennt sie, die Angst beim Autofahren:

«Was ist, wenn ich aus einem Impuls heraus einen Schwenker mache und über Bord fahre?»

Es seien eher Blitze, die ihr durch den Kopf schiessen, berichtet die Frau Anfang 40.

Tanja Müller ist verheiratet und hat Kinder. Und auch dieser Gedanke ist ihr in der Vergangenheit gekommen: «Meinen Kindern würde es besser gehen ohne mich.» Tanja Müller hat gelernt, erste Warnzeichen wahrzunehmen. «Jetzt muss ich aufpassen», wusste sie. Und sie sei nie so verzweifelt gewesen, dass sie den Gedanken hätte Taten folgen lassen. «Ich habe gemerkt, dass die Thematik breiter ist, es gibt verschiedene Aspekte von Suizidalität», sagt sie. Sie spricht von «passiven Suizidgedanken».

Frage nach dem Lebenssinn stellte sich schon in der Kindheit

Sie erzählt ihre Geschichte chronologisch und beginnt in der frühen Kindheit. Ein Todesfall in der Familie hatte diese durcheinandergeschüttelt. Sie sei ein pflegeleichtes Kind gewesen, habe den Eltern keinen zusätzlichen Kummer bereiten wollen. «Mein Leben war geprägt vom Verlust», ordnet sie heute ein. Schon früh sei da «eine Art Weltschmerz» in ihr gewesen, der Gedanke:

«Was macht das Leben für einen Sinn?»

«Ich weiss, dass Gedanken und Gefühle nicht Realität sind», sagt Tanja Müller. Symbolbild: Valeria Francese/Getty

Irgendwie habe ihr aber geholfen, aus eigener Erfahrung zu wissen, welche Trauer der Verlust eines geliebten Menschen für die Angehörigen bedeutet. Der Leistungssport gab ihr Struktur und Halt. «Als ich als junge Frau einen schweren Verkehrsunfall hatte, war ich froh, überlebt zu haben», erzählt sie. Eine existenzielle Erfahrung. Auch ihre Mutterschaft habe ihr geholfen.

Nach dem Motto «Gring ache u seckle»

Sehr lange sei sie sehr gut durchs Leben gekommen. Tanja Müller machte ihre Schwierigkeiten mit sich ab. Leistungsdruck steckte sie weg. Das Motto der Mittel- und Langstreckenläuferin Anita Weyermann, «Gring ache u seckle», sei auch ihres gewesen. Dabei war es für Tanja als junge Familienmutter belastend, als gesundheitliche Herausforderungen in ihrem nächsten Umfeld dazukamen.

«Ich flüchtete mich in Überaktivität, brachte Familie und Beruf unter einen Hut.»

Auch als frischgebackene Mutter habe sie immer weiter gearbeitet. «Über eine längere Zeit habe ich meine Batterien nicht aufgefüllt», erkennt sie heute. Zu einer Erschöpfungsdepression kam ein körperliches Problem, das sich nicht auf die Seite schieben liess. «Die traumatischen Erfahrungen kamen wieder hoch.»

Reizüberflutung spielt grosse Rolle

Ein psychiatrisches Gutachten ergab ihren Anspruch auf eine IV-Rente. Unter anderem lautete die Diagnose Borderline, eine emotional-instabile Persönlichkeitsstörung, bei der Betroffene Mühe haben, ihre rasch wechselnden Emotionen wie Angst, Leere, Einsamkeit oder Wut zu kontrollieren und negativen Impulsen nicht sofort nachzugeben.

«Die Schwierigkeit in einer psychischen Krise ist, dass, wenn der psychische Schmerz so gross ist und das Leben keinen Sinn hat und keine Freude mehr macht, der Tod als kleineres Übel erscheint», sagt sie. Bis heute hat Tanja Müller durch Therapien und eine Selbsthilfegruppe gelernt, Warnsignale zu erkennen.

Das Thema Reizüberflutung spielt darin eine grosse Rolle. Wenn es ihr schlecht geht, so hat sie begriffen, muss sie sich bewusst zurückziehen, aufschreiben, was sie beschäftigt, die Reize reduzieren und sich eine halbe Stunde hinlegen.

«Ich weiss, dass Gedanken und Gefühle nicht Realität sind. Wenn ich etwas denke, heisst das nicht, dass es passiert.»

Heute möchte sie anderen helfen

Tanja Müller hat einen intensiven Prozess hinter sich. «Geholfen hat mir, dass ich mich geliebt und getragen fühle. Neben liebevollen Angehörigen habe ich Freundinnen und Freunde gefunden, die mich teilweise seit langem begleiten. In einer Psychotherapie habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe eine Weiterbildung absolviert», resümiert sie.

Sie möchte nun anderen helfen – als Genesungsbegleiterin bei der Behandlung von anderen erkrankten Menschen. «Mein Wasserglas ist heute halb voll», sagt sie.

* Name geändert

