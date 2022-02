Nur noch Oberdorf und Stansstad kennen Schulgemeinde

Nidwalden Nur noch Oberdorf und Stansstad behalten vorderhand ihre Schulgemeinde Auch Emmetten und Wolfenschiessen verabschieden sich von der Schulgemeinde. Einen direkten Einfluss auf die zwei verbleibenden Schulgemeinden hat dies nicht, heisst es. Matthias Piazza 15.02.2022, 05.00 Uhr

Das Schulhaus in Stansstad. Bild: Nidwaldner Zeitung (5. November 2019)

Ab nächstem Jahr gibt's in Nidwalden zwei Schulgemeinden weniger. Deutlich sprachen sich am Sonntag die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden für die Einheitsgemeinde aus. In Emmetten betrug der Ja-Stimmen-Anteil 83,3 Prozent, in Wolfenschiessen 79,8 Prozent.