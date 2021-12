Nid- / Obwalden Immer mehr Haltestellen werden behindertengerecht – so geht der Umbau voran Mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes geht's voran. In Nidwalden wurden schon 34 Postautohaltestellen angepasst. In den Obwaldner Gemeinden beginnt der grosse Umbau erst. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis Ende 2023 müssen alle Haltestellen in der Schweiz so angepasst werden, dass auch Menschen im Rollstuhl selbstständig den Bus oder Zug benutzen können. Sofern der Umbau in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis steht. Dies schreibt das Behindertengleichstellungsgesetz vor. In Nidwalden fiel der Startschuss zum Umbau im Dezember 2019, als die Haltestelle Engelbergstrasse in Stans angepasst wurde. Auf einem 18 Meter langen Abschnitt wurde das Trottoir auf 22 Zentimeter angehoben, womit der Einstieg in den Bus praktisch ebenerdig möglich ist.

Die neue, behindertengerechte Postautohaltestelle beim Spital Nidwalden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. Dezember 2021)

Seither ist viel passiert. Von den rund 90 umzubauenden Haltestellen sind 34, also 39 Prozent schon realisiert, so etwa jene beim Länderpark, bei der Fadenbrücke oder beim Spital, wie Stephanie von Samson, Vorsteherin des kantonalen Amts für Mobilität, auf Anfrage sagt. Gut ein weiteres Drittel ist in Planung. Im nächsten und übernächsten Jahr kommen weitere Haltestellen in Stans und Ennetbürgen dazu. «Noch zugewartet wird dort, wo in naher Zukunft auch die jeweilige Strasse saniert wird oder allenfalls ein Ausbau ins Auge gefasst wird, so bei der Stanser Kreuzstrasse oder im Buochser Unterfeld. Dies wird wohl erst nach Ende 2023 der Fall sein», so Stephanie von Samson.

Die meisten der anzupassenden oder bereits angepassten Haltestellen liegen auf Gemeindegebiet, das heisst innerorts auf Kantonsstrassen oder ausserorts und innerorts auf Gemeindestrassen, Finanzierung und Umsetzung liegen darum in der Verantwortung der jeweiligen Gemeinde. Der Rest liegt in der Verantwortung des Kantons. Rund 50 Haltestellen werden wegen des schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses nicht umgebaut.

Sarnen will die wichtigsten Haltestellen bis Ende 2023 angepasst haben

In Obwalden ist jede Postautohaltestelle Sache der Gemeinde. Die Gemeinde Sarnen will die wichtigsten und am stärksten frequentierten Haltestellen bis Ende 2023 anpassen. Von den bestehenden 27 Haltestellen in Sarnen sind zwei vollständig hindernisfrei, wie Gemeindeschreiber Max Rötheli schreibt. Bei 18 Haltestellen wird von einem Sanierungsbedarf ausgegangen. Bei vielen Haltestellen nach Stalden–Langis könne aufgrund des Strassengefälles keine hindernisfreie Ausgestaltung erreicht werden. Grundsätzlich versuche man einen Haltestellen-Umbau auch mit der Sanierung der jeweiligen Strasse zusammenzulegen.

In Engelberg wurde die Busstation bei der Talstation der Fürenalpbahn schon umgebaut. Jene beim Bahnhof kommt nächstes Jahr an die Reihe. Die Busstationen bei der Titlis- und Brunni-Talstation folgen 2023, wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt.

Die Gemeinde Sachseln muss 12 ihrer 18 Postautohaltestellen umbauen. Das will sie zwischen 2022 und 2024 machen, wie es auf Anfrage heisst.

In Giswil müssen 5 der 13 Haltestellen angepasst werden. Die meistfrequentierte Haltestelle, jene beim Bahnhof, wurde bereits saniert. Die übrigen 4 kommen 2023 an die Reihe.

In Alpnach sollen wegen der zu erwartenden steigenden Frequentierung alle Postautohaltestellen umgebaut werden. Allerdings soll dies aus Ressourcen- und Finanzgründen etappiert passieren, wie Gemeindeschreiber Urs Vogel auf Anfrage informierte. Das Baugesuch für die ersten 5 der 9 Haltestellen soll Anfang nächsten Jahres aufgelegt werden, jenes für die zweite Etappe ein paar Monate später. Als letzte wird die Bushaltestelle Bahnhof Alpnach Dorf 2023 realisiert.

In Kerns sind die Haltestellen Sand und Stöckalp schon umgebaut. Als Nächstes sind Melchtal, Dorf, St.Niklausen, Alpenblick und Kerns, Chäli-Burgfluh an der Reihe. Der Umbau von Kerns, Boll und Kerns, Foribach wird mit der Veloweg-Planung des Kantons und weiteren baulichen Massnahmen an der Strasse zwischen Sarnen und Kerns koordiniert, was etwa 2025 der Fall sein sollte.

Die umgebaute Postauto-Haltestelle Kerns, Sand. Bild: Dominik Wunderli (Kerns, 14. Dezember 2021)

Auch die Haltestelle Melchtal, Sportcamp wird umgebaut, wenn die Korporation die Strasse Melchtal–Stöckalp sanieren wird. Auf den Umbau der Haltestelle St.Niklausen, alte Post verzichtet der Gemeinderat, da dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich sei, schreibt er auf Anfrage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen