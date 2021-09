Pädophiler vergreift sich an Nachbarsjungen – und zeigt sich an

Nidwalden Pädophiler hat sich am Nachbarsjungen vergriffen – und sich später selber angezeigt Ein Nidwaldner muss wegen sexueller Handlungen mit einem Kind ins Gefängnis. Auch der Brandstiftung hat er sich schuldig gemacht, indem er sein eigenes Haus anzündete. Lucien Rahm 14.09.2021, 16.30 Uhr

Er könne die Situation nur noch nutzen, um sich bei allen Betroffenen für sein rücksichts- und schamloses Verhalten zu entschuldigen. «Ich habe mich einfach völlig falsch verhalten. Es tut mir wirklich leid.» Mit diesen Worten des Täters endete am Dienstagmorgen die Behandlung des Justizfalls am Nidwaldner Kantonsgericht, in welchem es unter anderem um sexuelle Handlungen mit einem Kind, Pornografie und Brandstiftung ging. Der geständige Täter hatte sich bereits im Vorfeld mit der Staatsanwaltschaft auf ein abgekürztes Verfahren geeinigt, in welchem man sich bereits auf ein Strafmass einigte.

Begangen hat der Mann um die 40 die Taten zwischen 2018 und 2020 in einer Nidwaldner Gemeinde. Zu seinem Opfer wurde der Sohn seiner Nachbarn. Dessen Vater kannte er aus einer gemeinsamen Vereinstätigkeit, zwischen der Familie und dem Täter bestand ein freundschaftliches Verhältnis. Regelmässig seien die Nachbarskinder bei ihm zu Besuch gewesen und hätten auch bei ihm übernachtet, wie es in der Anklageschrift heisst.

Täter und Kind übernachteten im selben Bett

Bei einigen dieser Besuche, bei denen der Bube auch mit dem Täter gemeinsam in dessen Bett übernachtete, kam es dann zu den Übergriffen auf den Jungen, der damals um die zehn Jahre alt war. Vier Übergriffe sind in der Anklageschrift festgehalten, bei denen der Mann sexuelle Handlungen am Kind vollzog, während dieses in seinem Bett lag. Im ungefähr selben Zeitraum lud der Mann zudem wiederholt Kinderpornografie herunter, die er im Darknet und in Internetforen fand.

Gegenüber dem Dreiergericht hatte der Mann nochmals zu bestätigen, dass er sich zu den Taten bekennt. Der Gerichtspräsident las dazu die Vorwürfe aus der Anklageschrift vor, welche die sexuellen Handlungen detailliert wiedergeben. Der Täter hörte sich seine Vergehen mit bedauernder Miene an, richtete seinen Blick nach unten und schüttelte bisweilen den Kopf, bevor er dem Gericht mit einem «Ja» die Anerkennung des Beschriebenen bestätigte. Von den Zuschauerrängen her liess sich währenddessen ein tiefes Atmen vernehmen. Die Mutter des Jungen, die mit ihrem Ehemann ebenfalls anwesend war, konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.

Eigenes Haus angezündet

Strafbar gemacht hat sich der Mann überdies aber auch der Brandstiftung. Eine gewisse Zeit nach dem Vorgefallenen fasste der Mann den Entschluss, sein eigenes Haus in Brand zu setzen – um dabei den Tod zu finden. Nachdem er das Feuer schliesslich gelegt hatte, legte er sich in sein Bett. Weil sich dann aber rasch viel Rauch entwickelte habe, der das Atmen erschwerte, habe den Mann die Angst vor einem Erstickungstod ergriffen, beschreibt die Anklageschrift das Geschehen in jener Nacht. Daraufhin gelangte er durchs Fenster ins Freie, wo er sich in einem Gebüsch versteckte. Trotz angerückter Feuerwehr, die den Brand löschen konnte, war das Haus danach nicht mehr bewohnbar.

Trotz aller Umstände hat sich der Mann mit dem vorsätzlichen Entzünden seines Hauses der Brandstiftung schuldig gemacht. Einerseits wiege dieser Teil seiner Taten, juristisch betrachtet, am schwersten, wie der Staatsanwalt im Stanser Gerichtssaal ausführte. Andererseits hat der Hausbrand aber auch finanziell die weitreichendsten Folgen für den Mann. Weil auf dem Gebäude eine Hypothek bestand, schuldet er der Bank nun rund 460'000 Franken. Diese Forderung anerkennt er ebenfalls. Ausserdem akzeptiert der Mann auch die Forderung des Nachbarsjungen, der als Privatkläger 5000 Franken an Genugtuung von ihm verlangt.

Vertrauen «schamlos zerstört und ausgenutzt»

«Als er vor einem Jahr mein Büro aufsuchte, kam er mit einem Sack voller elektronischer Geräte, die er uns abgab», erläuterte die Staatsanwaltschaft den Umstand, dass sich der Täter nach all den Ereignissen schliesslich selber anzeigte und die Datenträger mit pornografischem Inhalt gleich aushändigte. Freiwillig habe er sich bereits zuvor in eine Therapie begeben. Er habe ein sehr ausführliches Geständnis abgelegt und intime Details geschildert, welche in der Befragung des Kindes gar nicht zur Sprache kamen. Unter anderem deshalb habe sich in diesem Fall das abgekürzte Verfahren angeboten – auch, um die Familie und ihren Sohn nicht länger als nötig damit zu belasten.

Seine Geständigkeit habe die Staatsanwaltschaft mit einem «Geständnisrabatt» von rund einem Drittel der ursprünglichen Strafe berücksichtigt, welche sich für sämtliche Taten insgesamt ergab. Straferhöhend sei jedoch gewesen, dass der Täter über längere Zeit ein Vertrauensverhältnis zum Jungen aufbaute, dass er dann «schamlos zerstört und ausgenutzt» habe. «Man muss kein Psychologe sein, um zu sehen, dass es für den Jungen künftig sehr schwer sein wird, zu anderen Personen Vertrauen aufzubauen», so der Staatsanwalt.

Nicht näher als 100 Meter

Unter dem Strich resultiert für den Täter nun eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, wovon ein Jahr unbedingt vollzogen wird. Hinzu kommen Verfahrenskosten von rund 30'000 Franken. Zudem muss er seine Behandlung fortführen, darf nie wieder mit Minderjährigen arbeiten und den Kindern der Familie während fünf Jahren nicht näher als 100 Meter kommen oder anderweitig Kontakt mit ihnen haben. Mittlerweile ist der Mann aus Nidwalden weggezogen.

Auch das Kantonsgericht erachtete dieses Strafmass als angemessen und machte den staatsanwaltschaftlichen Vorschlag sogleich zum rechtskräftigen Urteil.