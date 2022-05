Nidwalden Pandemie gut überstanden: Spital Nidwalden schliesst 2021 mit einem Rekordplus ab Das erste Jahr im Verbund der Luks-Gruppe ist aus wirtschaftlicher Sicht gleich das beste in der Geschichte des Spitals Nidwalden. Es erzielt einen Gewinn von 7,75 Millionen Franken. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 27.05.2022, 17.45 Uhr

Das Spital Nidwalden präsentiert im Jahr 2021 einen sehr guten Jahresabschluss. Im Jahr der Fusion mit dem Luzerner Kantonsspital erzielt man einen Gewinn von 7,75 Millionen Franken. Dies schreibt das Spital Nidwalden in der diesjährigen Ausgabe von «Mein Ratgeber Gesundheit». Einen Gewinn in dieser Höhe habe es beim Spital Nidwalden noch nie gegeben, sagt Spitaldirektor Urs Baumberger auf Anfrage. Wie wurde dieses gute Ergebnis erreicht?

Dem Spital Nidwalden geht es wirtschaftlich gut. Bild: Urs Hanhart (Stans, 2. Juni 2021)

«Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir im Jahr 2021 mit über 5200 Personen wieder wesentlich mehr stationäre Patientinnen und Patienten – und auch der ambulante Bereich ist stark gewachsen», so Baumberger. Zudem sei ein Viertel aller Patienten im Spital Nidwalden zusatzversichert, was ein sehr hoher Anteil sei. «Mit unserer Strategie ‹Öffentliches Privatspital› wollen wir die gute Struktur und die Qualität eines öffentlichen sowie das Ambiente und die Attraktivität eines Privatspitals anbieten», sagt Baumberger weiter. Die Zusatzversicherten seien zentral für die Wirtschaftlichkeit des Spitals.

Die Zunahme an Patientinnen und Patienten sei laut Baumberger auch auf den guten Ruf des Spitals zurückzuführen. Er verweist auf die Angaben von www.spitalfinder.ch, der dem Spital eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit zuschreibt. «Zudem bietet die Luks-Gruppe Vorteile für alle, insbesondere Patientinnen und Patienten», fügt Baumberger an.

Babyrekord und komplexere Behandlungen

Urs Baumberger, Direktor Spital Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (Stans, 2. Juni 2021)

Ein weiteres Plus war der neu aufgestellte Geburtenrekord. 671 Babys kamen im vergangenen Jahr im Spital Nidwalden zur Welt. Dazu kommt die zunehmende Schwere der Patientenfälle. Für jede Behandlung erhält das Spital eine Fallpauschale, die mit dem CMI, also dem Schweregrad des Patientenfalles, multipliziert wird. Warum die Behandlungen im vergangenen Jahr komplexer waren als im Vorjahr, sei nicht leicht zu sagen, meint Baumberger. «Es zeigt uns aber, dass die Leute uns vertrauen und auch für komplexere Behandlungen zu uns kommen», so der Spitaldirektor.

Urs Baumberger ist besonders stolz, dass die sogenannte Ebitdar-Marge des Spitals Nidwalden bei 14,7 Prozent liegt. Diese Marge entspricht dem gesamten Ertrag des Unternehmens abzüglich des Personalaufwands und des Sachaufwands. «Laut Branchenexperten soll die Ebitdar-Marge höher als zehn Prozent sein, damit ein Spital künftige Investitionen selber finanzieren kann», so Baumberger. Mit der Marge von fast 15 Prozent, die im Vorjahr noch knapp über 10 Prozent lag, sei man sehr zufrieden.

«Mein Ratgeber Gesundheit» wird zehn Jahre alt Zum zehnten Mal erscheint dieses Jahr der Leitfaden zum Spital Nidwalden «Mein Ratgeber Gesundheit». Das 80 Seiten umfassende Büchlein enthält nicht nur den Jahresbericht, sondern dient auch als erster informativer Ratgeber, falls medizinische Hilfe benötigt wird. Anfang nächster Woche wird die zehnte Ausgabe des Büchleins in die Briefkästen alle Haushalte in Nidwalden und den umliegenden Gemeinden geliefert. (mka)

Spital will attraktive Arbeitsbedingungen anbieten

Dank der guten Zahlen könne das Spital Nidwalden in die Zukunft investieren. Dabei sollen auch Investitionen ins Personal getätigt werden. «Gemeint sind damit Schulungen des Führungspersonals sowie das Optimieren der Arbeitsbedingungen», so Baumberger. Auch die Löhne des Personals werden unter die Lupe genommen. Was darunter zu verstehen ist, führt Baumberger nicht weiter aus. Er beschränkt sich auf Folgendes: «Wir wollen im Bereich der Anstellungsbedingungen konkurrenzfähig bleiben.»

