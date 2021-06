Nidwalden Per Livestream auf musikalische Zeitreise: Musikschule Stansstad spielt Konzert für Zuschauer zu Hause Ohne Publikum hat die Musikschule Stansstad ein Konzert gegeben – liess dieses aber live übertragen. Kurt Liembd 06.06.2021, 20.37 Uhr

Das Querflöten-Ensemble bei seiner Darbietung. Bild: Kurt Liembd (Stansstad, 5. Juni 2021)

Rund 60 Musikanten der Musikschule Stansstad boten am Samstagabend eine musikalische Zeitreise, ausgehend von Barock über Klassik und Romantik bis zu modernen Pop-Klängen. Und natürlich hatte auch die Volksmusik ihren gebührenden Platz, insbesondere die nidwaldnerische. Das Spezielle daran: Im Gemeindesaal gab es kein Publikum und keinen Applaus, dafür wurde das gesamte Konzert in voller Länge als Livestream in die Stuben der Zuschauer übertragen.

Schon lange vor Konzertbeginn war die Freude der Musikschüler spürbar, wieder einmal an einem grossen Konzert mitzuwirken. Denn seit bald eineinhalb Jahren war dies nicht mehr möglich. Die Anforderungen an dieses Projekt waren sehr hoch– sowohl technisch wie organisatorisch. So wurde ein eigenes Organisationskomitee (OK) installiert, mit Schulrat Bernhard Gasser, Musikschulleiter und OK-Präsident David Sonder, Moderator Rafael Schneuwly, dem technischen Leiter Boris Relja und dem neuen Musikschulleiter Christian Bucher. Dass technisch alles so perfekt über die Bühne ging, dafür sorgte Boris Relja, Jazzmusiker, selber Musiklehrer in Stansstad und ausgestattet mit einer grossen Affinität zur Technik.

Zuschauer sogar in Italien und Kanada

Schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn waren 50 Personen online – oder auch mehr, da oft mehrere Leute vor dem gleichen Bildschirm sitzen. Zu bestaunen waren im Vorfeld Bilder von Schülern und Schülerinnen aus Obbürgen und Stansstad, die sie speziell für diesen Anlass geschaffen hatten.

Um 19 Uhr waren dann schon weit über 100 Bildschirme eingeschaltet, und es sollten im Verlauf des Konzertes noch mehr werden. Im Saal herrschte bei den OK-Mitgliedern und den Technikern eine Stimmung fast wie vor einer Liveshow im Fernsehen. Mit einer historischen Bläserfanfare eröffnete Trompetenlehrerin Kristin Würsch zusammen mit vier ihrer Schüler die Musikreise: Jonas Ackermann, Louis Frank, Pascal Frank und Tom Wegmann. Ein Blick auf die Technik verriet, dass die Zuschauerzahlen weiter wuchsen und scheinbar sogar einer aus Kanada und jemand aus Italien dabei waren.

Beethovens Werk von Weltformat

In seiner Begrüssungsansprache sagte Musikschulleiter David Sonder: «Alle Mitwirkenden freuen sich riesig, dass dieses Konzert allen Widerwärtigkeiten zum Trotz jetzt als Livestream stattfinden kann.» Diese Freude war sichtlich spürbar, und die jungen Musiktalente zeigten kaum grosse Nervosität. Es folgte ein elfköpfiges Streich- und Blockföten-Ensemble unter der Leitung von Hildegard Zeyer und Karin Weiersmüller sowie der überzeugende Auftritt der Gitarristinnen Alyssa Schuler und Alisha Bircher.

Als wahrer Hammerschlag erwies sich der Auftritt der beiden Pianisten Shirin und Navid Kerber. Dies deshalb, weil das Geschwisterpaar gleich ein Werk von Weltformat intonierte – den ersten Satz aus der fünften Sinfonie von Beethoven, mustergültig interpretiert mit vier Händen. Beeindruckend erwiesen sich ebenso die Vorträge von Jolanda Poredos auf der Querflöte und der Solo-Gitarristin Nejla Ahmetovic. Es folgten zahlreiche weitere Ensembles mit Darbietungen von Perkussion, Akkordeons, Gitarren, und sogar der Kinderchor der Musikschule hatte einen Auftritt.

Höhepunkt der Ensembles bildete der Auftritt der Popstrings, deren diesjährige Titel von Hildegard Zeyer, Boris Relja und Alessandra Murer einstudiert wurden. Beeindruckend war, wie grossartig sich dabei die Frontsängerin Deborah Senn präsentierte. Ein grosses Verdienst am Gelingen dieses Livestream-Experimentes hat aber auch Moderator Rafael Schneuwly. Mit informativen Ansagen führte er durchs Programm. So sagte er etwa vor dem Auftritt der Akkordeonschüler, welche Schottisch und Walzer spielten: «Schauen Sie, dass Sie zu Hause genügend Platz haben, denn ich bin sicher, der eine oder andere von Ihnen wird den Drang verspüren, das Tanzbein zu schwingen.»

Hinweis: Das Konzert «Eine musikalische Zeitreise» ist noch bis Ende dieser Woche verfügbar auf www.schule-stansstad.ch unter «Neuigkeiten».