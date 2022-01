Peter Truttmann kandidiert für Nidwaldner Regierungsrat

Nidwalden Peter Truttmann kandidiert für den Regierungsrat Der 56-Jährige steigt für die GLP Nidwalden in das Rennen um einen Regierungsratssitz. Seine Nomination wurde am Donnerstag beschlossen. 21.01.2022, 08.11 Uhr

Peter Truttmann. Bild: PD

Die Grünliberale Partei Nidwalden hat Peter Truttmann an ihrer Generalversammlung am Donnerstag, 20. Januar, zum offiziellen Kandidaten für die Regierungsrats-Wahlen am 13. März nominiert, wie die Partei mitteilt.