Nidwalden Peter Wyss über seine Zeit in der Politik: «Meine Freude am Politisieren hört nicht auf, nur weil ich nicht mehr dem Landrat angehöre» Der Stanser SVP-Landrat hört nach zwölf Jahren im Parlament auf. Das Besondere seiner Karriere: Er wurde in zwei Gemeinden gewählt. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 10.06.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Peter Wyss tritt ein politisches Urgestein aus der aktiven Politik ab. Er hat in seinen zwölf Jahren als Landrat, aber auch als Gründungsmitglied der SVP Stans und als kantonaler Parteipräsident und Wahlkampfleiter die SVP in Nidwalden mitgeprägt. Aktiv in die Politik stieg Peter Wyss Ende der 1990er-Jahre ein. 1999 half er mit, die SVP Nidwalden und später – zusammen mit Walter Odermatt – auch die Stanser Ortspartei aus der Taufe zu heben.

Mitgeholfen hätten dabei auch Aussagen wie «Auf die SVP hat in Nidwalden niemand gewartet», die etwa von Exponenten der damaligen Liberalen zu lesen gewesen seien, erinnert sich Wyss. «Gewartet hat auf uns in der Tat niemand, als wir 2002 erstmals mit einer siebenköpfigen Fraktion in den Landrat einzogen», räumt er ein.

«Die SVP war damals eine Verdrängerpartei.» Mit dem Parlamentsbetrieb hätten sich die damaligen SVP-Mitglieder unter dem Fraktionspräsidium von Ueli Amstad erst vertraut machen müssen. Wyss war seinerzeit Kopf der kantonalen Strategiekommission.

Der SVP-Vertreter Peter Wyss sass für Stansstad und Stans mit einem kurzen Unterbruch während zwölf Jahren im Nidwaldner Landrat. Im Hintergrund das Stanser Rathaus. Bild: Martin Uebelhart (10. Mai 2022)

Gefragt nach den Highlights seiner Politkarriere beginnt Peter Wyss mit einem Rückschlag: «Kaum war ich als Kantonalpräsident gewählt, musste ich die Abstimmungsniederlage unserer Initiative zur Verkleinerung der Regierung von sieben auf fünf Mitglieder erklären.»

Richtig Schub und Akzeptanz habe die Partei erhalten, als 2008 Ueli Amstad und 2010 Res Schmid in den Regierungsrat gewählt worden seien. Auch die Ablehnung der Harmos-Vorlage im Bildungswesen oder des obligatorischen Zweijahreskindergarten habe sich die Partei als Erfolge an die Fahne heften dürfen.

Erstes Mal in Stansstad gewählt

2010 begann Peter Wyss’ eigene Karriere im Kantonsparlament. Seit 2005 amtete er bereits als kantonaler Parteipräsident. «Im zweiten Anlauf wurde ich in Stansstad gewählt, wo ich damals wohnte.» Aus privaten Gründen sei er nach Stans zurückgezogen.

«Am 2. Januar 2014 habe ich mich in Stansstad abgemeldet und war plötzlich nicht mehr Landrat.» Eine Woche später sei er auf der Stanser SVP-Liste für die Gesamterneuerungswahlen 2014 gestanden. «Ich wurde dann auch in Stans gewählt, wo ich von früher her ohnehin viel mehr Leute gekannt habe.»

Im Landrat habe es einige Gelegenheiten gegeben, wo man sich habe auf die Schulter klopfen können, meint Wyss rückblickend. «Zum Beispiel, dass wir die Wiesenbergstrasse durchgebracht haben.» Das Projekt sei zwar sehr teuer, doch zeige es sich, dass es wohl billiger und schneller realisiert werden könne. Und es zeige sich, dass mit einer entsprechenden Geschlossenheit eine gescheite Lösung für eine gute und sichere Strasse habe gefunden werden können.

Auf der anderen Seite habe der Landrat durchaus auch den Mut gehabt, Geschäfte an den Regierungsrat zurückzuschicken, wenn er nicht davon überzeugt gewesen sei. So hätten etwa das Baugesetz, aber auch das Tourismusgesetz Zusatzrunden im Parlament drehen müssen.

Akzeptanz der SVP hat sich weiter verbessert

Mit Blick auf den Parlamentsbetrieb habe sich seine Partei erst durchsetzen müssen. Heute sei es nicht mehr so, dass die Fraktion das Feierabendbier alleine trinken müsse, erzählt Wyss. Insbesondere in den vergangenen vier Jahren habe sich die Akzeptanz weiter verbessert, so sein Eindruck. «Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass eine ganze politische Generation zwischen damals und heute steht», mutmasst er.

In der Anfangsphase habe man auf «alles oder nichts» gesetzt. Mit der Zeit habe man gelernt, dass man mit Zusammenarbeit zwar nicht immer das Ganze haben könne, aber zumindest einen Teilerfolg. «Insbesondere mit der FDP und der Mitte (alt CVP) können wir immer wieder gute Kooperationen eingehen, um Geschäfte einigermassen in unserem Sinne über die Runden zu bringen», hält Peter Wyss fest.

Manchmal gelinge dies, manchmal weniger. «Besonders in den Budgetdebatten unterliegen wir leider meistens.» Das gehöre dazu und sei Teil des Betriebes. «Wir sind Volksvertreterinnen und Volksvertreter aus verschiedenen politischen Lagern und wir kämpfen im parlamentarischen Betrieb um Mehrheiten.»

Trotz allem gebe es im Nidwaldner Landrat eine gute Kultur. «Wir sind weit weg von Verhältnissen, wie sie etwa im Deutschen Bundestag zu beobachten sind», zieht er einen Vergleich. So gesehen habe man fast schon eine heile Welt. Man kenne einander und sei sich nahe, auch geografisch.

Die vergangenen vier Jahre amtete Peter Wyss zudem als Fraktionspräsident. «Innerhalb der Fraktion versuchen wir bestmöglich, nach dem Parteiprogramm zu handeln», umschreibt er den Grundsatz. Wenn es um Wirtschafts- oder Migrationspolitik sowie soziale Themen gehe, wo die SVP eine eher etwas strengere Linie verfolge, gebe es kaum Diskussionen.

«Diskussionen kann es geben, wenn die Lokalpolitik ins Spiel kommt.» Der Emmetter SVP-Vertreter hätte sich wohl bei der Behandlung des Strassenbauprojekts am Dürrensee einen anderen Ausgang gewünscht. Oder die Diskussionen rund um den Flugplatz Buochs hätten zeitweise einen Graben durch die Fraktion gerissen. «In solchen Situationen müssen wir achtgeben, dass wir uns nicht in der Debatte selbst torpedieren», sagt er.

Wyss will im Hintergrund aktiv bleiben

«Ich werde im Sommer 66 Jahre alt und hatte keine Motivation mehr, bis 70 weiter im Landrat zu sitzen», antwortet er auf die Frage, warum er auf Ende der Legislatur sein Amt aufgibt. Zudem sei es wichtig, neue Leute aufzubauen. «Denen sollte man nicht zu lange die Sonne wegnehmen», meint er. «Wir müssen eine oder zwei Legislaturen vorausdenken, wenn es darum geht, wählbare Personen zu finden», ist er überzeugt.

Im Hintergrund bleibe er aktiv. Wenn der Präsident oder der neue Fraktionschef etwas wissen möchten, sei er nicht einfach weg vom Fenster. «Meine Freude am Politisieren hört nicht auf, nur weil ich nicht mehr dem Landrat angehöre», betont er.

Zur Person Bild: PD Peter Wyss (*1956) ist im Emmental, später in Malters, mit drei Brüdern aufgewachsen und lebt heute in Stans. Er machte eine KV-Lehre und war zunächst in der Treuhandbranche tätig. Nach einer Ausbildung zum Eidg. Dipl. Verkaufsleiter arbeitete er bei der Brauerei Eichhof und für Heineken Schweiz. Seit 1997 war er bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr Geschäftsführer bei der Prodega/Transgourmet in Kriens.

Aus seiner Ehe hat er eine Tochter und einen Sohn, die beide erwachsen sind. Er ist geschieden und lebt heute in einer Partnerschaft. Der frühere passionierte Fussballer zählt heute vor allem Golf, Musik und Kochen zu seinen Hobbys.

Zunächst steht nun am 15. Juni noch Peter Wyss’ letzte Landratssitzung an. «Die Rückkehr in den Landratssaal ist sehr emotional für mich», sagt Wyss zum Umstand, dass er seine beiden letzten Sitzungen im Stanser Rathaus erleben kann. «Es ist ein Highlight, wieder so weit zur Normalität zurückzukehren, dass das Parlament wieder dort tagen kann, wo es hingehört.»

Er sitze zwischen Andreas Gander (Mitte) und Daniel Niederberger (SP). «Natürlich ist es eng», sagt er. Doch das gehöre dazu. «Die Emotionen und die Energie im Saal sind ganz anders, als wenn man weit auseinander an einzelnen Tischchen sitzt.»

Wenn man von seinem Platz aus sprechen könne, sei auch die Verlockung grösser, die Hand einmal für ein spontanes Votum zu heben. «Der Nidwaldner Landrat hält höchst disziplinierte Debatten ab», findet Peter Wyss. Man brauche nicht immer einen Computer und ein Getränk daneben. «Man hat Platz für einen A4-Ordner und das beschränkt einen auf das Wesentliche. Ich finde das gut.»

Er habe sich auch immer dagegen gewehrt, dass die Sitzungen der Fraktionschefs mitunter über «Teams» abgehalten worden seien. «Für mich gehört der persönliche Kontakt einfach dazu.» Mimik und Emotionen würden am Bildschirm verloren gehen.

Einfach so die Hände in den Schoss legen wird Peter Wyss auch künftig nicht können. «Ich plane und organisiere gerne, das liegt mir», hält er fest. So werde er vielleicht wieder einmal bei einem Grossanlass die Festwirtschaft mitorganisieren.

Ein grosses Hobby wird ihn auch weiterhin begleiten: «Seit gut fünfzehn Jahren spiele ich Golf. Zuvor war ich vor allem auf dem Fussballplatz zu Hause.» Inzwischen hat er damit begonnen, Golfreisen mit allem Drum und Dran zu organisieren. Und auch im Bereich der Musik gebe es nach zwei Jahren Pandemie noch das eine oder andere nachzuholen, obschon es nicht viele Acts gebe, die er nicht gesehen habe, so Wyss, der sich selbst als Musikfreak bezeichnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen