Nidwalden Polizei hält massiv überladenen Lieferwagen an Anlässlich einer Schwerverkehrskontrolle zog eine Patrouille der Kantonspolizei Nidwalden ein Fahrzeug aus dem Verkehr, das stark überladen war. 10.07.2021, 09.45 Uhr

Das von der Polizei kontrollierte Fahrzeug war massiv überladen. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Am Freitag, 9. Juli, um zirka 15.45 Uhr, hat eine Patrouille der Nidwaldner Kantonspolizei ein in der Schweiz immatrikuliertes Fahrzeug auf der Autobahn A2 festgestellt, das in Richtung Norden unterwegs war. Bei der anschliessenden Kontrolle stellte sich laut Mitteilung heraus, dass die erlaubten 3,5 Tonnen Gesamtgewicht um ganze 69 Prozent und die Achslast der angetriebenen Hinterachse um 80 Prozent überschritten wurden. Zudem waren auch die vordere Achse und die Reifentragkraft mit zu viel Gewicht belastet.