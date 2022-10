Blitzerstandorte bleiben geheim

Landrat Radarkontrollen im Kanton Nidwalden bleiben geheim Der Landrat lehnt es ab, dass die Polizei die Standorte von Geschwindigkeitskontrollen wöchentlich bekanntgeben muss. Die Mehrheit des Parlaments zweifelt daran, dass eine solche Massnahme zu einem Sicherheitsgewinn führen würde. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.10.2022, 13.55 Uhr

Radarstandorte, hier ein Blitzer bei Stansstad, bleiben im Kanton Nidwalden auch künftig geheim. Bild: Roger Grütter (Stansstad, 26. August 2015)

Schlussendlich stand die SVP alleine gegen den Rest des Parlaments. Die Motion ihres Stansstader Landrats und Kantonalpräsidenten Roland Blättler hatte keine Chance und wurde mit 44 Nein gegen 14 Ja abgelehnt. Blättler und Mitunterzeichnende hatten verlangt, dass der Regierungsrat gesetzliche Grundlagen schaffen soll, um künftig die Standorte von stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen der Nidwaldner Verkehrspolizei wöchentlich zu veröffentlichen.

Roland Blättler begründete die Forderung vor allem damit, dass die Verkehrssicherheit zunehme, weil die Verkehrsteilnehmenden im Wissen um die Kontrollen langsamer fahren würden, was wichtig sei bei neuralgischen Stellen wie beispielsweise in der Nähe von Schulen. Andere Kantone wie Luzern, St.Gallen oder Solothurn würden dies bereits mit Erfolg praktizieren.

Die anderen Fraktionen, die Regierung und auch die Kommission für Staatspolitik, Justiz und Sicherheit (SJS) sehen dies anders. Bauliche Massnahmen seien besser zur Erhöhung der Verkehrssicherheit als die Bekanntgabe von Kontrollen. Zudem würde die zusätzliche Aufgabe zur Bekanntgabe bei der Verwaltung zu viel Ressourcen binden. Aufwand und Ertrag seien unverhältnismässig, sagte SJS-Sprecherin Verena Zemp (Grüne, Stans). Annette Blättler (GLP, Hergiswil) zweifelte namens ihrer Fraktion auch die Kausalität des Rückgangs der Unfälle in St.Gallen durch die Bekanntgabe der Kontrollen an, die von den Motionären ins Feld geführt worden war. Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi sagte in diesem Zusammenhang, dass die Nachfrage in St.Gallen ergeben habe, dass die Senkung der Unfallzahlen eher mit der Einführung des Rasertatbestandes zu tun habe.

Der Nidwaldner Landrat tagt im Landratssaal Stans. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 26. Oktober 2022)

Für die SVP Fraktion setzte sich nochmals Angela Christen (Stansstad) für die Motion ein. Ob es wirklich um Sicherheit gehe, oder ob halt doch die Einnahmen durch Bussen locken würden? Die Partei habe auch im Zusammenhang mit Luzern, wo die Kontrollstandorte veröffentlicht werden, viele positive Resonanzen bekommen. Es sei gut, dass endlich etwas gegen die Abzocke unternommen würde. Das Argument des Mehraufwands lasse man nicht gelten.

