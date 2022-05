Nidwalden Radarstandorte sollen nicht veröffentlicht werden In einer Antwort auf eine Motion bezweifelt der Nidwaldner Regierungsrat einen relevanten Effekt der Publikation von Radarstandorten auf die Verkehrssicherheit. Martin Uebelhart 16.05.2022, 16.57 Uhr

Die semistationäre Radaranlage der Kantonspolizei Nidwalden steht innerorts in St. Jakob. Bild: Martin Uebelhart (Ennetmoos, 29. Juni 2018)

In einer Motion verlangen Landrat Roland Blättler (SVP, Stansstad) und Mitunterzeichnende, dass der Regierungsrat gesetzliche Grundlagen schaffen soll, um künftig die Standorte von stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen der Nidwaldner Verkehrspolizei wöchentlich zu veröffentlichen. Begründet wird der Vorstoss unter anderem damit, dass dies in anderen Kantonen bereits praktiziert werde und beispielsweise St. Gallen damit positive Erfahrungen gemacht habe. So gehe aus den Verkehrsunfallstatistiken seit der Praxisänderung 2013 klar hervor, dass die Geschwindigkeitsregeln besser eingehalten werden und eine signifikante Abnahme der Unfälle festgestellt werden konnte.

Der Regierungsrat hält in seiner Antwort fest, dass ihm die Sicherheit auf dem Nidwaldner Strassennetz sehr wichtig sei. Laut einer Mitteilung anerkenne er die grundsätzlichen Bestrebungen des Motionärs, zu einer weiteren Verbesserung beizutragen. Denn nach wie vor gehörten Unfälle, bei denen überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol im Spiel seien, zu jenen mit den schwerwiegendsten Folgen. Allerdings gewichte der Regierungsrat die Publikation von Radarstandorten dafür nicht als zentral. «Wir bezweifeln, dass dies einen relevanten Effekt auf die Verkehrssicherheit hat», wird Justiz- und Sicherheitsdirektorin und Frau Landammann Karin Kayser-Frutschi in der Mitteilung zitiert. Viel wichtiger sei es, dass durch die Thematisierung von Radarkontrollen in der Öffentlichkeit die Fahrzeuglenkenden regelmässig daran erinnert würden, dass jederzeit Kontrollen durchgeführt werden können, auch mit mobilen Messgeräten, die an unterschiedlichen Standorten zum Einsatz gelangen. «Dies erhöht die Kontrollerwartung überall und nicht nur lokal begrenzt. Dadurch halten sich Lenkende nicht nur punktuell, sondern insgesamt besser an Geschwindigkeitslimiten», begründet Kayser.

Raser-Tatbestand führte zu weniger Unfällen

Zu den vom Motionär ins Feld geführten Erfahrungen der St. Galler Kantonspolizei hält der Regierungsrat fest, dass diese auf eigene Nachfrage mitgeteilt habe, dass nicht die Publikation der Radarstandorte der Grund für den Rückgang der Unfälle gewesen sei, sondern vielmehr die Einführung des Raser-Tatbestandes per 1. Januar 2013. Ein ähnlicher Effekt sei – wenn auch nicht ganz so ausgeprägt – übrigens auch in der Verkehrsunfallstatistik des Kantons Nidwalden erkennbar. Der Einfluss des Raser-Tatbestandes sowie weitere Anstrengungen der Kantonspolizei zur Verbesserung der Verkehrssicherheit hätten in den vergangenen zehn Jahren zu einer klaren Tendenz sinkender Unfallzahlen geführt. Weiter habe die Kantonspolizei Luzern, welche die Standorte auf ihrer Website veröffentlicht, zu Protokoll gegeben, dass die Klickzahlen eher gering seien und wohl nur wenig dazu beitragen dürften, dass die Kontrollerwartung der Fahrzeuglenkenden erhöht werde. Die wenigsten Fahrzeuglenkenden würden den Aufwand betreiben, sich vor einer Fahrt proaktiv über allfällige Radarstandorte zu informieren, so die Mitteilung weiter.

Grundsätzlich sei die öffentliche Verbreitung von Warnungen über Geschwindigkeitskontrollen gemäss Bundesrecht verboten, hält die Regierung fest. Sie sei nur dann erlaubt, wenn die kantonale Polizeigesetzgebung dafür eine klare Grundlage enthalte, so wie es in den Kantonen St. Gallen und Luzern der Fall sei.

Der Regierungsrat empfiehlt, auf eine solche Ausnahmeregelung im eigenen kantonalen Recht zu verzichten, und beantragt dem Landrat, die Motion abzulehnen.

Durchaus ein öffentliches Interesse

Die Antwort der Regierung sei «nicht zwingend eine Überraschung», sagt Roland Blättler auf Anfrage. Die Argumentation sei nachvollziehbar, die Justizdirektion habe das bestimmt entsprechend abgeklärt. «Nichtsdestotrotz veröffentlichen Luzern und St. Gallen die Standorte», so Blättler. Es bestehe durchaus ein öffentliches Interesse dafür. Das Thema werde immer wieder kontrovers diskutiert. «Es geht nicht darum, keine Kontrollen zu machen», betont er. Wer zu schnell unterwegs sei und erwischt werde, zahle. Das sei keine Frage.