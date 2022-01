Raiffeisenbank Nidwalden kann Wachstum fortsetzen

Nidwalden Raiffeisenbank kann Wachstum fortsetzen Im Hypothekar- und Wertschriftengeschäft konnte die Raiffeisenbank weiter zulegen. Der Gewinn ging allerdings zurück. Matthias Piazza 21.01.2022, 16.45 Uhr

Bruno Poli, Präsident des Verwaltungsrates (links), und Christoph Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Nidwalden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 21. Januar 2022)

Die Heirat hat sich gelohnt. «Wir haben erreicht, was wir uns erhofft hatten», zog Bruno Poli, Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Nidwalden, an der Medienkonferenz am Freitag erfreut Bilanz. Er sprach von einem kleinen Jubiläum. Vor fünf Jahren fusionierten die beiden Raiffeisenbanken Region Stans und Vierwaldstättersee-Süd. «Unter den 200 Raiffeisenbanken schweizweit gehören wir zu den fünf grössten und werden entsprechend ernst genommen, unsere Anliegen finden Gehör.»

Er sprach von einem sehr guten operativen Ergebnis mit einem Bilanzwachstum, das sich auf hohem Niveau fortgesetzt habe. Um

6,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Franken stieg die Bilanzsumme. Zudem konnte die Bank im vergangenen Jahr 354 Mitglieder gewinnen, was einem Zuwachs von 1,6 Prozent entspricht. Damit wurde die Marke von 22'000 Mitgliedern überschritten. 22'085 Mitglieder waren es am 31. Dezember 2021. Diese müssen allerdings bereits zum dritten Mal in Folge pandemiebedingt auf ihre Versammlung verzichten.

Tiefe Zinsen machen zu schaffen

Christoph Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, hob das Wachstum bei den Ausleihungen hervor. Diese wuchsen um 4,2 Prozent auf 76,8 Millionen Franken. Im Gegensatz zu 2020 seien keine Covid-Kredite mehr ausbezahlt, dafür solche in der Höhe von 3 Millionen zurückgezahlt worden. Das Hypothekargeschäft – also vor allem die Finanzierung von Wohneigentum – wuchs um 4,6 Prozent auf über 1,8 Milliarden Franken. «Die tiefen Zinsen machen uns aber zu schaffen», gibt Baumgartner zu bedenken. Der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft, was 80 Prozent des Umsatzes ausmache, sank um 1,6 Prozent auf 18 Millionen Franken. «Die Negativzinsen wurden für uns im Berichtsjahr zunehmend zur Herausforderung. Einzelne Kunden bezahlen deshalb inzwischen eine sogenannte Guthabengebühr.»

Im Dienstleistungsbereich, etwa bei den Wertschriften, konnte die Bank zulegen. Das Depotvolumen wuchs um einen Fünftel auf 539 Millionen Franken, gleichzeitig stieg der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um fast einen Drittel auf 4,85 Millionen Franken. Zusammen mit einem gesteigerten Handelserfolg von 16,5 Prozent kann der Umsatzrückgang im Zinsengeschäft sogar überkompensiert werden.

Der Geschäftserfolg konnte um 16,7 Prozent auf 7,9 Millionen Franken gesteigert werden. Der Jahresgewinn ging hingegen um 6,9 Prozent auf 3,06 Millionen Franken zurück, dies unter anderem wegen erhöhter Anforderungen an die Eigenmittel im Zusammenhang mit dem Ausleihungswachstum.

Keinen Reputationsschaden wahrgenommen

Und die Affäre Pierin Vincenz? «Die Aufsicht versagte damals. Daraus haben wir gelernt», sagt Bruno Poli, darauf angesprochen. Er präsidiert den Rat der Raiffeisenbanken. «Um solche Entwicklungen künftig zu vermeiden, tauschen wir uns mit dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz regelmässig aus.» Einen Reputationsschaden der Raiffeisenbank Nidwalden habe er nicht feststellen können. «Unsere Kundinnen und Kunden haben das Vertrauen zu uns als Bank vor Ort behalten.»