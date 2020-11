Nidwalden reagiert auf ausfallende Schnuppertage – Obwalden setzt auf Flexibilität Betriebe sagen Schnupperlehren kurzfristig ab. Die Bildungsdirektion des Kantons Nidwalden ruft die Schulen daher dazu auf, auch ausserhalb der geplanten Projektwochen Schnuppertage zu ermöglichen. Auch wichtige Arbeitgeber wollen den Jungen Einblick gewähren – mit speziellen Schutzkonzepten. Florian Pfister 12.11.2020, 17.17 Uhr

Welche Lehre ist die Passende für mich? Ist der Beruf der Informatikerin wirklich der richtige für mich oder entspricht eine Lehre als Koch besser meinen Stärken und Interessen? Solche Fragen stellen sich derzeit die Schülerinnen und Schüler der zweiten Orientierungsschule. Um das herauszufinden, absolvieren sie Schnupperlehren. Das gestaltet sich aber während der Coronapandemie schwierig.

Direktorin Myriam Baumgartner (rechts) zeigt am Berufsinformationstag 2019 im Paxmontana einer interessierten Schülerin, wie der Tisch gedeckt werden muss. Bild: Ruedi Wechsel (Flüeli, 9. Oktober 2019)

Die Bildungsdirektion des Kantons Nidwalden schreibt in einer Medienmitteilung, dass die Lehrbetriebe vermehrt gezwungen sind, vereinbarte Schnuppertage abzusagen. Sie empfiehlt den Schulen daher während der Coronakrise eine flexiblere Handhabung. Dass die Schülerinnen und Schüler genügend Schnupperlehren machen können, ist für Sandra Portmann, Leiterin der Berufs- und Studienberatung Nidwalden, sehr wichtig. Denn der unmittelbare Einblick sei zentral für die Jugendlichen. Broschüren und Filme auf Webseiten würden den Einblick in die Berufswelt nicht ersetzen.

Schulgemeinden zeigen Verständnis

Die Schulen sollen den betroffenen Jugendlichen nun Schnupperlehren ausserhalb der Projektwoche ermöglichen, falls diese aufgrund von Corona nicht in diesem Zeitraum stattfinden können. «Wir haben von den Schulgemeinden bereits das Signal erhalten, dass unsere Handhabung passend ist, obwohl diese Erweiterung für die Lehrpersonen mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist», sagt Sandra Portmann.

Üblicherweise können die Schüler in Nidwalden Schnupperlehren im Rahmen einer Projektwoche absolvieren. Diese wird beibehalten wie geplant und die abgemachten Termine sollten möglichst eingehalten werden. «Wird ein Termin jedoch aufgrund der Coronapandemie abgesagt, ist es für die Jugendlichen kaum möglich, in dieser kurzen Zeit einen neuen Betrieb zu finden», so Portmann.

Die meisten Obwaldner Betriebe bieten Schnupperlehren weiterhin an

In Obwalden sind die Schnuppertage im Gegensatz zu Nidwalden über mehrere Wochen terminiert und nicht an eine Projektwoche gebunden. Die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse können ab Januar fünf Tage während des regulären Schulbetriebs für Schnupperlehren einsetzen. Die Regelung ist in den Schulgemeinden unterschiedlich, teilweise steht eine längere Zeitspanne zur Verfügung. Deshalb sei es in Obwalden weniger dramatisch als in Nidwalden, wenn eine Schnupperlehre abgesagt werden müsste, erklärt Andrea Egli, Leiterin der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden.

«Wir haben bis jetzt wegen der Coronasituation von keinen grösseren Auswirkungen auf die Schnupperlehren erfahren. Es gibt sehr wenige Lehrbetriebe in Obwalden, die sich zurückgezogen haben. Die anderen Betriebe können die Schnupperlehren mit entsprechenden Schutzmassnahmen durchführen», sagt Andrea Egli. «Die Situation ist sicher nicht in allen Berufsgebieten gleich. Wir werden sehen, ob es im Frühling anders aussieht, wir sind jedoch für viele Lehrbetriebe sowie Schülerinnen und Schüler optimistisch.»

Nach Weihnachten wird womöglich reagiert

Die Vorbereitungen auf eine Berufslehre laufen für die Achtklässler seit dem Frühling. Die Klassenbesuche im BIZ und die Elternabende der Berufsberatung mussten jedoch vom Mai auf den September verschoben werden. Einzelne Schülerinnen und Schüler haben bereits in den Herbstferien Schnupperlehren absolviert.

«Im Amt für Berufsbildung verfolgen wir die Situation und halten den Kontakt mit den Lehrpersonen und Lehrbetrieben. Wir werden bis Weihnachten Ergebnisse sammeln und herausfinden, wo die Acht- und Neuntklässler stehen», sagt Andrea Egli. «Wenn die Situation im Vergleich zu den vergangenen Jahren schwieriger aussieht, werden wir reagieren.»

Anpassungen der Betriebe bei Schnupperlehren

Die Betriebe geben sich Mühe, Schnupperlehren durchzuführen, machen aber Anpassungen. Das zeigt sich zumindest bei zwei Betrieben, die normalerweise viele Schnupperlehren durchführen. So hat beispielsweise das Hotel Paxmontana in Flüeli-Ranft Vorkehrungen getroffen. Es bietet aber nur noch für offene Lehrstellen Schnupperlehren an. «Unser Team kennt unsere Schutzmassnahmen und hält sich strikt daran. Somit können selbstverständlich auch Schnupperlehren mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen durchgeführt werden», sagt Myriam Baumgartner, Direktorin von Paxmontana. «Aktuell haben wir noch eine Ausbildungsstelle im Restaurant für das Jahr 2021 zu vergeben.»

Bei den Pilatus-Flugzeugwerken in Stans finden Schnupperlehren weiterhin in allen Berufen statt. «Für jeden Beruf wurden entsprechende Schutzmassnahmen getroffen und umgesetzt», sagt Personalchef Kurt Bucher. «Es gibt in einigen Berufen mehr Schnupperlehren als vorher, damit mit weniger Teilnehmenden die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften besser umgesetzt werden können. Einzelne Berufe haben die Schnupperlehren von fünf auf drei Tage gekürzt. Weniger Schnupperlehren gibt es aber bisher nicht», sagt Kurt Bucher weiter.

Pilatus Flugzeugwerke will weiterhin durch Schnupperlehren passende Lehrlinge wie Polymechaniker Sean Holenstein finden. Bild: PD

Die Jugendlichen hätten dabei keinen Nachteil gegenüber dem Vorjahr, zumindest beim Betrieb selbst nicht. «Viele Anlässe im Bereich der Berufswahl wurden aber abgesagt, beispielsweise Berufsmessen und Berufsinformationstage. Aus diesem Grund ist es jetzt umso wichtiger, die Verantwortung als Lehrbetrieb wahrzunehmen und die Schüler im Berufswahlprozess zu unterstützen.»

Kurt Bucher führt aus: «Wir legen grossen Wert darauf, weiterhin Schnupperlehren anbieten zu können. Nur so können wir sicherstellen, die richtigen Lernenden für Pilatus zu finden und zusätzlich können sich so auch die Schüler sicher sein, den richtigen Lehrbetrieb und die richtige Ausbildung zu wählen.»