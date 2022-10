Landrat genehmigt Kirchenverfassung der Evangelisch-Reformierten

Nidwalden Reformierte Pfarrpersonen werden künftig durch den Kirchenrat angestellt Der Landrat genehmigt die neue Kirchenverfassung der evangelisch-reformierten Kirche. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.10.2022, 10.11 Uhr

Die Totalrevision der Verfassung hatte an der Kirchgemeindeversammlung noch zu reden gegeben, nachdem auch ein Vorschlag für eine Teilrevision vorgelegt worden war. Die Versammlung im Mai entschied sich aber klar für die total revidierte Verfassung. Diese wurde nun auch vom Landrat mit 57 Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt. Sie enthalte nichts, was der Kantonsverfassung oder der übrigen kantonalen Gesetzgebung widerspreche, hatte die Regierung festgehalten. Die neue Kirchenverfassung könne deshalb genehmigt werden.

Die reformierte Kirche in Buochs. Bild: Ruedi Wechsler, (Buochs, 26. November 2019)

Mit der Totalrevision der Verfassung werden unter anderem der Kirchenrat verkleinert und die Kirchenpflegen in den Gemeindekreisen abgeschafft. Dafür übernehmen die Gemeindekreisteams die Ausgestaltung des kirchlichen Lebens in den Gemeindekreisen. Die Pfarrpersonen werden neu durch den Kirchenrat angestellt; eine Wahl durch die Kirchgemeindeversammlung entfällt. Das Stimm- und Wahlrecht in Angelegenheiten der evangelisch-reformierten Kirche kommt – wie bereits in der Verfassung 2002 – den Kirchgemeindemitgliedern zu, welche das 16. Altersjahr zurückgelegt haben.

