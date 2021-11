Nidwaldner Regierung beantragt mehr Stellen für die Verwaltung

Nidwalden Polizei, Kultur- und Gesundheitsamt: Regierung beantragt zusätzliche Stellen für die Verwaltung In verschiedenen Abteilungen soll es Personalaufstockungen geben – teilweise befristet. Der Landrat berät die Anträge an seiner nächsten Sitzung. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 22.11.2021, 16.45 Uhr

Das Nidwaldner Kantonsparlament tagt am 24. November wieder im Loppersaal in Hergiswil. Bild: Martin Uebelhart (27. Oktober 2021)

Im Rahmen der Budgetdebatte vom kommenden Mittwoch legt der Regierungsrat dem Landrat eine Reihe sogenannter Leistungsauftragserweiterungen vor: Zusätzliche Stellen, die in der kantonalen Verwaltung geschaffen werden sollen. Für das kommende Jahr beantragt der Regierungsrat 12,6 zusätzliche Vollstellen – oder Personaleinheiten, wie sie im Bericht der Regierung genannt werden. Berücksichtigt man die 280 Stellenprozente, die in verschiedenen Bereichen nicht mehr benötigt werden, bedeutet das 9,8 Stellen. Diese bedeuten eine Zunahme von knapp 950'000 Franken bei den Personalkosten.

Mehr Personal soll es unter anderem im IT-Support beim Kantonalen Steueramt geben. Laut dem Bericht der Regierung kommen auf die Abteilung Business Support neue Aufgaben zu. Diese sollen mit der beantragten Stelle abgefangen und bewältigt werden. Die Stelle sei für den Betrieb der Anwendungen eTax Nidwalden und Steuerportal zuständig, führe zentrale Rechnungs- und Mahnläufe sicher und unterstütze die Veranlagungsabteilung in der Pflege der Stammdaten.

Beim Hochbauamt sollen 0,4 Personaleinheiten hinzukommen. Aufgrund der anstehenden und aktuell laufenden sehr grossen Projekte insbesondere im Bereich Hochbau (Ersatzbau Süd, Masterplan Kreuzstrasse, Sporthalle) benötige das Hochbauamt zusätzliche Kapazitäten für Projektarbeiten und den Landerwerb, schreibt die Regierung. Ohne diese zusätzlichen Kapazitäten seien verschiedene Projekte in der Umsetzung gefährdet respektive können gar nicht erst gestartet werden. Die Finanzkommission (Fiko) stellt hier den Antrag, diese Erhöhung auf zwei Jahre zu befristen. Der gleichen Ansicht ist die Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL).

Mehr Personal für Zivilstandsamt und Polizei

Aufgestockt werden soll der Personalbestand im Zivilstandsamt um einen Zivilstandsbeamten oder eine Zivilstandsbeamtin. Die zusätzliche volle Stelle sei nötig, da sich die Geschäftslast im Amt in den vergangenen Jahren markant erhöht habe. Ebenso hat die Anzahl der Beratungen und deren Komplexität in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Mehr Personal soll es auch bei der Polizei geben. Eine volle Stelle beantragt der Regierungsrat für die Verkehrs- und Sicherheitspolizei. Mit den vorhandenen Ressourcen könnten die ständig wachsenden Aufgaben nicht mehr erfüllt werden. Insbesondere könne der Auftrag nicht mehr erfüllt werden, rund um die Uhr mit zwei Patrouillen präsent zu sein. Um den gesetzlichen Auftrag, die öffentliche Ordnung und Sicherheit jederzeit aufrechtzuerhalten, sei die Aufstockung zwingend, so der Regierungsrat.

Ebenfalls eine volle zusätzliche Stelle soll es bei der Kriminalpolizei geben. Die im Jahr 2019 eingeführten Veränderungen im Waffenrecht hätten zu einem markanten Anstieg die Belastung in diesem Bereich geführt, hält der Regierungsrat in seinem Bericht fest. Für diese Aufgaben habe zusätzlich ein Mitarbeiter aus der Kriminalpolizei abgezogen werden müssen. Damit sich die Mitarbeitenden der Kriminalpolizei im Dienste der Sicherheit im Kanton Nidwalden ihrem Kerngeschäft widmen könnten, sei eine Ausweitung des Personalbestandes unerlässlich.

Eine halbe Stelle soll im Amt für Kultur geschaffen werden. Diese soll es ermöglichen, die Amtsleitung und die Leitung des Nidwaldner Museums zu trennen. Ebenfalls im Amt für Kultur sollen 0,2 Personaleinheiten bei der Denkmalpflege in ein unbefristetes Pensum umgewandelt werden. Die Fiko spricht sich knapp gegen diese Umwandlung aus. Erst sollen die Auswirkungen einer Motion zum Denkmalschutzgesetz abgewartet werden. Ebenfalls für eine Befristung spricht sich die Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV) aus.

Eine Vollstelle soll beim Gesundheitsamt hinzukommen. In den kommenden Jahren stünden viele strategisch bedeutende Aufgaben an. Diese Herausforderungen liessen sich mit dem aktuellen Personalbestand nicht mehr bewältigen, begründet die Regierung.

Regierung beantragt neue Stellen restriktiv

Um 0,8 Personaleinheiten soll die Kommunikationsstelle in der Staatskanzlei ausgebaut werden, die derzeit mit einer Person besetzt ist. So könne die fachliche Stellvertretung sichergestellt werden und es sei möglich, den gestiegenen Erwartungen der Bevölkerung an die Behördenkommunikation gerecht zu werden.

In diversen Bereichen beantragt der Regierungsrat befristete Stellen. So unter anderem 1,5 Personaleinheiten für drei Jahre im Steueramt für die Immobilienbewertung, 0,4 Einheiten im Amt für Gefahrenmanagement für die Projektleitung Wasserbau und insgesamt 2 Stellen bis Ende 2026 im Grundbuchamt.

Der Regierungsrat hält in seinem Bericht fest, dass er die Politik der restriktiven Leistungsauftragserweiterung konsequent weiterführe. Er habe alle eingereichten Anträge auf Leistungsauftragserweiterungen kritisch auf deren Notwendigkeit hin überprüft. Dem Landrat würden deshalb nur diejenigen Leistungsauftragserweiterungen zur Verabschiedung vorgelegt, die der Regierungsrat als wichtig und wirklich notwendig eingestuft habe.